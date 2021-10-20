Справедливость восторжествовала: герой, от которого отвернулись спасенные, получил медаль МЧС

Медаль «За спасение погибающих на водах» Александр называет не личной, а семейной. Фото: предоставлено героем публикации.

Это громкий случай произошел 12 августа на диком пляже между Приморском и Мечниково. Олег Вельдяйкин и его сын Александр спасли из отбойного течения утопающих. Сам Олег выплыть не сумел выплыть - его унесло в море, и он погиб. Александр вытянул на берег четверых.

Друзья и родственники Александра обратились с ходатайством о его награждении, однако в МЧС им сообщили о необходимости собрать подписи спасенных. Двое без разговоров согласились, но две женщины, из-за которых мужчины бросились в воду, отказались. Более того, вскоре они перестали выходить на связь, заблокировав телефоны родственников своего спасителя.

И все же Александр свою награду получил! На днях ему торжественно вручили медаль МЧС России «За спасение погибающих на водах».

- Это не только моя награда, - рассказал «Комсомолке» герой. – Это память для нашей семьи, память об отце. Конечно, случилась трагедия, но и это нужно помнить. Медаль и мама моя заслужила, потому что она столько всего пережила. Думаю, что это все-таки общая семейная награда.

Александр живет в Москве, а в Калининград он вместе с семьей приезжал в отпуск. Ему 22 года, с 18 лет преподает программирование в колледже. Своим поступком он доказал, что спасатель – это не обязательно спортсмен.

- Я понял, что спасать людей нужно с умом, - говорит Александр. – Перед принятием решения нужно все обдумать, и тогда ты все сможешь рассчитать, не получить при этом травм. До августа этого года об отбойных течениях я только что-то слышал - это были книжные знания, а столкнулся с ними впервые в жизни. Когда человек попадает в такое течение, он принимает самое простое решение – плывет к берегу и теряет силы. Я про это знал, но все-таки попробовал проплыть против течения. У меня получилось.

- Может, дадите совет для того, кто может оказаться в похожей ситуации?

- Если ты не очень рассчитываешь на свои силы – просто не заходи в воду. Нужно бросать в воду все, что плавает: доски, ветки, даже пенопластовые тапочки подойдут. Все эти вещи приплывут к утопающему по течению. Но самый лучший вариант – веревка. А тому, кто попал в течение, лучше не сопротивляться, а уходить вбок, плыть вдоль берега.

- Может, у вас и у муниципальных властей совет будет? Как сделать пляж безопасным?

- В нашем случае пляж был диким, но, как мне кажется, даже на диком пляже можно установить кабинку, в которой будет спасательный круг и веревка. Это не очень дорого, но может спасти жизнь.

Медалью «За спасение погибающих на водах» награждается наиболее отличившийся личный состав МЧС России, а в отдельных случаях - другие граждане за проявленные смелость, отвагу и самоотверженность.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Водителя «скорой помощи» наградили за помощь полиции

В здании регионального УМВД России на Советском проспекте Калининграда состоялось чествование водителя «скорой помощи» Павла Шварца.

Тревожный вызов в полицию из поселка Коврово в Зеленоградском районе поступил в ночь с 11 на 12 августа. Сначала допившийся до белой горячки неадекват набросился с ножом на беременную супругу, изрезав ей руки. А прибывших правоохранителей и медработников встретил, держа на руках 2-летнюю дочку, приставив к ней нож.

- Я ему: отпусти, мол, ребенка-то, - рассказывает Павел. – А он в ответ: «Отойди, а то сейчас зарежу ее!» Ну, начал с ним разговаривать, чтобы хоть немного успокоился. А когда собровцы ворвались, подскочил, выхватил эту девочку у него из рук и сразу к нашей машине ней побежал, чтобы врач осмотрел – может, папаша, все-таки, клинком задел. Но к счастью, обошлось, хотя испугалась девчонка, конечно, очень сильно. Не боялся ли сам получить ножом? Опасался, конечно, но больше хотелось, чтобы ребенок не пострадал. Я ведь и на войне был, мои боевые товарищи гибли, детей защищая. Да у меня и у самого две дочки, хоть и взрослые уже обе.

Генерал-майор полиции Игорь Илларионов наградил Павла Шварца Почетной грамотой. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За отважные действия, активную гражданскую позицию и содействие полиции в защите жизни и здоровья граждан генерал-майор полиции Игорь Илларионов наградил Павла Шварца Почетной грамотой, а также вручил ему часы с символикой УМВД.