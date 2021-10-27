Локдаун в Калининграде с 28 октября по 7 ноября: Что закрыто и что будет работать

В области на 11 дней приостанавливается работа торговых центров и магазинов непродовольственных товаров любой площади.
Фото: Александр Подгорчук
В Калининградской области с 28 октября по 7 ноября объявлен локдаун. Власти заявили, что ограничения направлены на сокращение контактов между людьми, чтобы разорвать цепочки заболеваемости и остановить темпы роста коронавирусной инфекции в регионе. Ковидная статистика действительно выглядит пугающей: два дня подряд, 26 и 27 октября, в регионе выявляют более 380 случаев заболевания.
В течение 11 дней в Калининградской области НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ:
- предприятия и организации, за исключением тех, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента России;
- торговые центры и магазины непродовольственных товаров любой площади;
- учебные заведения (каникулы);
- детские сады (за исключением дежурных групп);
- организации, оказывающие услуги дополнительного образования, а также спортивной подготовки.
С 28 октября по 7 ноября в Калининградской области БУДУТ РАБОТАТЬ:
- медицинские организации, оказывающие экстренную и неотложную помощь населению;
- аптеки;
- пункты вакцинации;
- организации социального обслуживания населения;
- продуктовые магазины, зоомагазины, магазины детских товаров;
- парки культуры и отдыха (в части прогулок посетителей);
- расчетно-кассовые центры, которые начисляют и принимают платежи за услуги ЖКХ;
- адвокаты и нотариусы;
- СМИ и организации, участвующие в выпуске средств массовой информации;
- АЗС;
- строительные компании;
- организации, работающие в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства, добычи полезных ископаемых, капремонта, дорожного хозяйства, транспорта и пассажирских перевозок, грузовых перевозок, обслуживания и ремонта автотранспорта, медицинского оборудования, хранения грузов, компьютерного оборудования, обслуживания и развития сетей связи;
- организации, оказывающие ветеринарные услуги, приюты для животных;
- организации, задействованные в исполнении госзаказа, гособоронзаказа, промышленные предприятия, включенные в перечень системообразующих предприятий;
- органы госвласти и местного самоуправления;
- Центр обеспечения организации и проведения торгов;
- организации, занимающиеся поддержкой малого и среднего бизнеса;
- экологический центр «ЕКАТ-Калининград»;
- иные организации, деятельность которых осуществляется дистанционно (с бесконтактной доставкой);
- организации культуры (проведение мероприятий в режиме онлайн).
Общепит: доступ посетителей запрещен, кафе и рестораны могут работать навынос и на доставку.
Гостиницы: заселение осуществляется исключительно по QR-коду, который подтверждает прохождение вакцинации или перенесенное заболевание COVID-19 за последние шесть месяцев, либо по ПЦР-тесту, проведенному не ранее чем за 72 часа до заселения. Рестораны, расположенные в гостиницах, обслуживают только постояльцев.
Банки, финансовые и страховые компании: работают, однако обязаны перевести не менее 70% персонала на удаленный режим работы.
МФЦ: работают, однако будут оказывать ограниченный перечень услуг. Среди них оформление свидетельств о регистрации рождения, брака и смерти. Также специалисты МФЦ продолжат принимать граждан, которым требуется помощь в работе с порталом госуслуг для получения QR-кода и участия в переписи.
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