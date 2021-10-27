Локдаун в Калининграде с 28 октября по 7 ноября: Что закрыто и что будет работать

В области на 11 дней приостанавливается работа торговых центров и магазинов непродовольственных товаров любой площади. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области с 28 октября по 7 ноября объявлен локдаун. Власти заявили, что ограничения направлены на сокращение контактов между людьми, чтобы разорвать цепочки заболеваемости и остановить темпы роста коронавирусной инфекции в регионе. Ковидная статистика действительно выглядит пугающей: два дня подряд, 26 и 27 октября, в регионе выявляют более 380 случаев заболевания.

В течение 11 дней в Калининградской области НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ:

- предприятия и организации, за исключением тех, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента России;

- торговые центры и магазины непродовольственных товаров любой площади;

- учебные заведения (каникулы);

- детские сады (за исключением дежурных групп);

- организации, оказывающие услуги дополнительного образования, а также спортивной подготовки.

С 28 октября по 7 ноября в Калининградской области БУДУТ РАБОТАТЬ:

- медицинские организации, оказывающие экстренную и неотложную помощь населению;

- аптеки;

- пункты вакцинации;

- организации социального обслуживания населения;

- продуктовые магазины, зоомагазины, магазины детских товаров;

- парки культуры и отдыха (в части прогулок посетителей);

- расчетно-кассовые центры, которые начисляют и принимают платежи за услуги ЖКХ;

- адвокаты и нотариусы;

- СМИ и организации, участвующие в выпуске средств массовой информации;

- АЗС;

- строительные компании;

- организации, работающие в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства, добычи полезных ископаемых, капремонта, дорожного хозяйства, транспорта и пассажирских перевозок, грузовых перевозок, обслуживания и ремонта автотранспорта, медицинского оборудования, хранения грузов, компьютерного оборудования, обслуживания и развития сетей связи;

- организации, оказывающие ветеринарные услуги, приюты для животных;

- организации, задействованные в исполнении госзаказа, гособоронзаказа, промышленные предприятия, включенные в перечень системообразующих предприятий;

- органы госвласти и местного самоуправления;

- Центр обеспечения организации и проведения торгов;

- организации, занимающиеся поддержкой малого и среднего бизнеса;

- экологический центр «ЕКАТ-Калининград»;

- иные организации, деятельность которых осуществляется дистанционно (с бесконтактной доставкой);

- организации культуры (проведение мероприятий в режиме онлайн).

Общепит: доступ посетителей запрещен, кафе и рестораны могут работать навынос и на доставку.

Гостиницы: заселение осуществляется исключительно по QR-коду, который подтверждает прохождение вакцинации или перенесенное заболевание COVID-19 за последние шесть месяцев, либо по ПЦР-тесту, проведенному не ранее чем за 72 часа до заселения. Рестораны, расположенные в гостиницах, обслуживают только постояльцев.

Банки, финансовые и страховые компании: работают, однако обязаны перевести не менее 70% персонала на удаленный режим работы.

МФЦ: работают, однако будут оказывать ограниченный перечень услуг. Среди них оформление свидетельств о регистрации рождения, брака и смерти. Также специалисты МФЦ продолжат принимать граждан, которым требуется помощь в работе с порталом госуслуг для получения QR-кода и участия в переписи.

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