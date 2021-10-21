Отношения Российской Федерации и Республики Польша должны вновь стать по-настоящему добрососедскими

Трансграничный природный объект – озеро Красное (Нестеровский городской округ) Фото: из архива фонда «Исток».

Российский центр науки и культуры в Гданьске и Экологическо-транспортный колледж города Гдыня выступили партнерами проекта «Природа без границ», реализуемого калининградским фондом «Исток» при поддержке Фонда президентских грантов. Главной задачей проекта является содействие развитию контактов между институтами гражданского общества и жителями Поморского, Вармийско-Мазурского воеводств Польши и самой западной области России. Достижению этой цели должно способствовать формирование общего понимания в вопросах сохранения трансграничных природных объектов.

Одним из этапов реализации проекта «Природа без границ» стал творческий конкурс среди молодежи.

По итогам конкурса в номинации «Плакат» (российско-польские трансграничные природные объекты) победителями стали Агата Студзиньска и Наталья Фёдорович из Польши, а также россияне Николь Онкес, Вероника Смоленцева и Федор Мошенец. Среди авторов лучших видеороликов поляки Максимилиан Пицио и Ядвига Лесьневска, компанию которым составили Ольга и Виктория Анисимовы. В номинации «Видеоролик» (российско-литовские трансграничные природные объекты) эксперты отметили калининградцев Анастасию Иншину и Ивана Орлова.

Статистика творческого конкурса

Всего – 61 работа, 53 участника:

– из Польши 30 участников и 34 работы;

– из России 23 участника и 27 работ.

Видеороликов – 17, плакатов – 44.

Самому юному – 11 лет, а самому старшему – 23 года.

Кроме того, на интернет-портале klops.ru был проведен международный фотоконкурс, по ходу которого проводилось и зрительское онлайн-голосование.

Эксперты конкурса отметили россиян Максима Смоляка, Валерия Притченко и Марину Торгашову, а также Марека Хассо-Агопсовича, Лукаша Кнопа и Казимежа Рыбицки из Польши. В специальной номинации «Российско-литовские трансграничные природные объекты» призерами стали Мирон Костюков и Олег Букин.

Победители из Польши получат ценные призы на отчетных презентациях проекта 27 октября в Гданьске и 28 октября – в Ольштыне. Там же пройдут выставки конкурсных фотографий, отобранных экспертами фотоконкурса.

Статистика интернет-фотоконкурса

Всего представлены: 1 412 фотографий от 198 фотографов:

– из Польши 320 фотографий от 54 фотографов;

– из России 1 092 фотографии от 144 фотографов.

Фотографии конкурса собрали 13 130 голосов из Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки и Австралии.

Российские участники набрали:

Владислав Шарамкин – 594 голоса;

Петр Обухов – 182 голоса;

Елена Титарева – 49 голосов.

Польские участники:

Виолетта Козик – 141 голос;

Веслава Новаковска – 85 голосов

Мариола Гжегорчук – 35 голосов

В Калининградской области презентация проекта пройдет в онлайн-режиме 28 октября в 11.00 и 15.00 часов. Выберите удобное вам время, зарегистрируйтесь на главной странице сайта фонда «Исток».

Ссылка для регистрации на презентацию 28 октября 2021 в 11:00 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZItde-oqDIoGdRDF-aZIz0y_uVYpoEDB0S1

Ссылка для регистрации на презентацию 28 октября 2021 в 15:00

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUvd-6trDstGNLdPiT3SkPX1LqPVQrZcwur

Двести первых активных участников, заполнивших анкету в ходе презентации, получат НОВУЮ книгу серии «Природа Калининградской области» о трансграничных природных объектах в подарок.

Победители конкурсов из Калининградской области получат ценные призы на выездной презентации проекта «Природа без границ» 30 октября.

Выставка конкурсных фотографий, отобранных экспертами фотоконкурса, откроется 22 октября в Калининградском историко-художественном музее.