Площадь Коперника и торговый центр: что будет в новом кампусе в Калининграде, проект которого показали Мишустину

Архитектура многих зданий будет стилизована под военную застройку. Фото: Александр КАТЕРУША

Председатель правительства России Михаил Мишустин прилетел в Калининградскую область утром в четверг, 21 октября. В городе к этому моменту было уже полно экипажей ГИБДД и сотрудников полиции. В особенности они были сконцентрированы в районе улицы Пролетарской, площади Василевского и улицы Невского.

Собственно, премьер-министра и ждали в главном корпусе БФУ имени Иммануила Канта на Невского. Но до этого он вместе с губернатором Антоном Алихановым и полпредом президента в СЗФО Александром Гуцаном заехал на предприятие «Балткран». Они осмотрели цеха, ознакомились с современным оборудованием - краном с автоматизированным управлением. Первые экземпляры таких кранов поставлены и успешно работают на нескольких объектах.

Михаил Мишустин осматривал макеты вместе с губернатором Антоном Алихановым. Фото: Александр КАТЕРУША

После «Балткрана» Михаил Мишустин прибыл в БФУ. С порога - к макету будущего университетского кампуса. Планы его возведения появились давно, и вот теперь стали ясны сроки, решены проблемы финансирования - регион получит поддержку из федерального центра.

- Средства федерального бюджета у вас в 2022 году будут. Это уже вопрос решенный, - сказал Михаил Мишустин. Он отметил, что задача - начинать строительство с 2022 года: - Нужно сделать все как можно быстрее, но не в ущерб качеству.

Один из уголков будущего кампуса. Фото: Александр КАТЕРУША

Проект кампуса, а это, по сути, город в городе, премьер-министру, кажется, понравился. Его построят на участке площадью 28 га за корпусом БФУ на Невского рядом с уже существующими корпусами и спортивными объектами. Появятся экскурсионное бюро, библиотека, МФЦ, симуляционный центр, высшая школа философии и социальных наук, музей редкой книги, учебные корпуса и общежития, институт высоких технологий, институт исследований искусственного интеллекта, центр механотроники, высшая школа инженерии, огромное конференц-пространство, тренажерный зал, торговый центр, трехуровневая парковка и еще много чего.

После завершения строительства кампуса на карте Калининграда появится площадь Коперника, площадь Канта (с памятником философу) и площадь Ломоносова. При этом не все в этом городке будет связано исключительно с наукой. В кампусе запроектирована улица, которой дали название Коммерческая. На ней расположатся кафе, магазины, отделения банков и т. д.

Ранее сообщалось, что проект университетского городка оценивается в 8 миллиардов рублей. Из них около 1,3 млрд планируют привлечь за счет инвесторов.

- Это такой мощный и правильный первый этап - создание кампуса мирового уровня. Здесь должно быть комфортно. Экосреда должна быть, ребята должны сюда хотеть. Высокий конкурс и отличное образование, - сказал Михаил Мишустин.

Улицы должны получиться симпатичными. Фото: Александр КАТЕРУША

Как сообщили «Комсомолке» в БФУ, студенческий городок не будет закрытой территорией и планируется как городское общественное пространство, с тем чтобы калининградцы могли проходить к корпусам, гулять по улочкам, фотографироваться у стилизованных под старину зданий.

- Потрясающе. Город в городе. Так красиво! - сказал Мишустин, осматривая макет кампуса.

В БФУ премьер также посетил научные лаборатории, где пообщался со студентами, которые изучают и создают автоматизированные системы электро- и теплоснабжения, занимаются компьютерной графикой и 3D-моделированием.