Циклон «Хендрик» в Калининграде: Ураган повалил уже десятки деревьев на дороги, машины и дома

Одно из деревьев упало с территории литовского консульства. Фото: мэрия Калининграда

Мощный циклон «Хендрик», обрушившийся на Калининградскую область в четверг, 21 октября, как и прогнозировалось, принес с собой существенное усиление ветра. Шторм уже стал причиной падения более десяти деревьев только в Калининграде, и это явно не предел.

Как сообщает пресс-служба администрации Калининграда, большая часть сообщений об упавших деревьях поступило в Единую диспетчерскую службу до 18 часов.

В списке – десятки адресов:

ул. Алябьева – ул. Яналова - Падение дерева на тротуар

ул. Тенистая аллея – 1 Б. Окружная - Сломанная ветка висит над проезжей частью

ул. Аллея смелых 138 - Падение дерева на проезжую часть

ул. Больничная 17 - Падение ветки на тротуар и частично на проезжую часть

ул. Новый вал 23 - Падение дерева на проезжую часть

Московский пр-кт 26 - Падение дерева на два автомобиля

ул. Муромская 2 - Падение дерева на проезжую часть и на три автомобиля

ул. Пролетарская 133 - Падение дерева на автомобиль

ул Космонавта Леонова 5 - Дерево упало на жилой дом

ул. Баумана 4 - Упало дерево на жилой дом

ул. Киевская – Беговая - Упало дерево на столб освещения и пешеходную зону

ул. Горького 164 - Падение дерева на проезжую часть

ул. Невского 157 - Упала ветка на лобовое стекло автомобиля

ул. Коперника 10 - Дерево упало на опоры освещения

ул. Д. Донского – Свободная - Дерево упало на проезжую часть

Также сообщается, что территории Литовского консульства на проезжую часть ул. Пролетарской упала береза, частично заблокировав проезд. По предварительным данным, из-за ветра были обесточены светофоры на перекрёстке ул. Фрунзе - 9 Апреля, что стало причиной огромной пробки. Кроме этого, по данным очевидцев, на Сельме дерево упало на следовавшую в Светлогорск электричку.

По данным регионального управления МЧС, в пятницу, 22 октября, в Калининградской области также прогнозируется порывы ветра до 25-27 м/с. Ожидается, что ветер начнет стихать только в субботу, 23 октября.

Напомним, телефон единой дежурно-диспетчерской службы Калининграда – 59-64-00.

В МЧС рекомендуют при вынужденном пребывании под открытым небом находиться в отдалении от зданий, избегать нахождения на мостах, путепроводах, в непосредственной близости от рекламных конструкций, не укрываться под отдельно стоящими деревьями. Кроме того, не стоит подходить близко к опорам линий электропередачи, трансформаторным подстанциям. Нельзя выходить на водоемы на лодках и других маломерных судах.

Единый телефон службы спасения: 101 (с мобильного телефона можно набрать 112, а со стационарного - 01). Звоните по нему, если вы стали свидетелем пожара, ДТП или другого происшествия, когда требуется помощь спасателей.