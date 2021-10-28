«Очень повезло, что детей не было дома»: Жительница Балтийска рассказала о последствиях взрыва газа

Ни мебели, ни техники, ничего не осталось – все превратилось в мусор. Фото: Иван МАРКОВ

«Меня спасатели вытащили на улицу»

После взрыва в жилом доме № 24 на улице Ушакова в Балтийске прошло два дня, но не все жители успели получить материальную помощь. Среди них оказалась мать двоих несовершеннолетних детей Елена Терещенко. Квартира Елены находится на одной лестничной площадке с той, где произошел взрыв.

- Мы жили в 68-й квартире, а взрыв был в 67-й, - говорит Елена. - У нас выломало кирпичную стену в детской комнате (за этой стеной находилась квартира соседей, где все произошло). В тот момент я была дома, в зале. Спасло только то, что выбило стекла и что дверь в детской у нас деревянная, а не картонная.

- А дети где были?

- Они из школы пришли через 20 минут. Очень повезло, что их не было дома.

- Ранений вы не получили?

- Нет, все хорошо. Только пятку стеклом проткнуло. С четверга на больничном - ходить больно. Сразу после взрыва я попыталась попасть в детскую комнату, посмотреть, что произошло, но дверь заблокировало. Дверь в прихожую тоже заклинило, и я не смогла выйти из дома. Тут повалил дым, и меня спасатели вытащили на улицу через разбитое окно. Потом нас знакомые экстренно к себе забрали, там мы первую ночь после взрыва провели. Уже потом я узнала, что у нас теперь даже входной двери в квартире нет.

«Квартиру купила полгода назад»

- Соседей ваших, из той квартиры, где взрыв произошел, на месте не было?

- Нет, они квартиросъемщики, военные парни. Думаю, их целую неделю на месте не было. Причина утечки газа, как нам говорят, пока неизвестна, идет следствие.

- А у вас квартира в собственности?

- Да, только в этом году за наличные покупали и вкладывали материнский капитал. Ремонт недавно закончили.

Елена работает в воинской части, ее муж официальной работы не имеет. Детям, Алине и Никите, - 14 и 7 лет. Толком убраться в квартире семья не может, так как там все еще работают следователи.

- Помощь какую-то вам оказать успели?

- Вчера утром нас в гостиницу поселили, оплачивает ее администрация. Немного помогли с детскими вещами - у нас просто вся детская полностью выгорела. В чем дети из школы пришли, в том они и остались. В детской у нас, конечно, кошмар. Ни мебели, ни техники, ничего не осталось - все превратилось в мусор.

- Власти что говорят?

- К нам приходила женщина-оценщица, переписала, что уничтожено. Она нам, конечно, ничего толком не сказала. Но одно я знаю точно: наша квартира сейчас для жилья непригодна. Там ни окон, ни дверей нет. Кое-что из взрослых вещей у нас, конечно, сохранилось. Но зал весь в копоти, полы и обои уничтожены - все водой залито.

- Что вам необходимо сейчас в первую очередь?

- Детские вещи и канцелярия, потому что у детей вообще ничего не осталось.

Елена Терещенко и ее семья нуждаются в помощи. Желающие ей помочь могут написать ей в соцсетях или позвонить по телефону 8-911-486-50-20.

https://www.instagram.com/elena_tereshenko_1984/

https://vk.com/id137573907

Помощь будет оказана

- Я был в этой квартире, - сообщил корреспонденту «Комсомолки» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. - Весь общедомовой конструктив там восстановят. Все межквартирные перегородки и окна тоже поставят. Фонд капремонта сейчас проводит дообследование с целью осознания масштаба работ. Дальше будем смотреть по косметическому ремонту. В данном случае есть формальный причинитель вреда, который все это допустил. Скорее всего, косметический ремонт должен быть выполнен за его счет, утрата имущества также на нем.