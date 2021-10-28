Национальный проект «Производительность труда» в Калининграде: как реализуется и чем помогает местным производителям

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В мае 2018 года президент РФ Владимир Путин издал указ №204 «О стратегических задачах развития страны до 2024 года». В нём одним из приоритетных направлений развития России указано повышение производительности труда: на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающих производств, сельского хозяйства, строительства, транспортировки и хранения, торговли) не ниже 5% к 2024 году. Чтобы достичь этой цели, создан национальный проект «Производительность труда».

Для реализации проекта на территории Калининградской области в структуре Фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» создан Региональный центр компетенций в сфере производительности труда.

В период с 25 по 29 ноября сотрудники Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Калининградской области Ирина Мироедова, Игорь Глухов, Артем Маслаков, Дмитрий Кущенко проходили обучение на роль тренера. Они продолжают расширять свои знания и узнавать об особенностях обучения бережливому производству для того, чтобы повысить эффективность предприятий–участников национального проекта.

Результатом обучения станет возможность со стороны тренеров РЦК создать систему обучения сотрудников для улучшения деятельности на предприятиях.

Внедрение культуры бережливого производства на предприятии — это трудоёмкий и масштабный процесс. Необходимо изменить привычные способы организации и управления производством.

Изменения требуют:

вовлечённость персонала всех уровней;

распространение лучших практик;

корректировки типа мышления.

Проводниками изменений на предприятиях становятся тренеры РЦК.

Об особенностях обучения рассказала руководитель проектов РЦК Ирина Мироедова:

«Мы практикуем несколько способов проведения обучения. Первый — это проведение обучающих тренингов–модулей для предприятий–участников национального проекта по таким направлениям как “Декомпозиция целей”, “Эффективный инфоцентр”, “Основы бережливого производства”, “Картирование”, “Производственный анализ”, “Система 5С”, “Реализация проекта по улучшениям"”. Они помогают раскрывать методы, шаги по улучшению деятельности предприятия, а также способы прослеживания взаимосвязей показателей производства и финансовых показателей деятельности предприятия. Это помогает осознать руководителю важность взаимодействия и получения обратной связи от каждого сотрудника лично. Например, в форме подачи рационализаторского предложения, как улучшить тот или иной механизм, инструмент, действие, процесс, рабочее место.

Зачастую бывает так, что сотрудник 10, 15, 20 лет работает на предприятии и “вынашивает” ту или иную идею, как сделать своё рабочее место более удобным, как изменить процесс, что необходимо усовершенствовать, чтобы и время действий сократить, и выработку повысить. Но он никак не решается её донести до руководства. Ведь ему не хватает знаний, компетенций. Он не знает, как провести анализ и оформить предложение.

И как раз методика “Система подачи предложений по улучшениям” предлагает для предприятия готовое решение, готовый продукт, включающий в себя и форму подачи предложения, и порядок его рассмотрения, реализации, вознаграждения за рациональное решение. Все в компании, начиная от рядового сотрудника до руководителя, заинтересованы в процессе улучшений.

Второй способ обучения — это “Фабрики процессов”. На сегодня Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Калининградской области организует и проводит две “Фабрики процессов”: “Фабрика производственных процессов” и “Фабрика офисных процессов”.

“Фабрика процессов” имеет простой подход — обучение действиям. Оно проходит путём решения новых нестандартных задач через анализ практического опыта и опыта коллег. На “Фабрике офисных процессов” участники находят проблемы, влияющие на эффективность работы компании. Они учатся выстраивать процесс производства продукции, ориентированной на клиента, достигать операционных и финансовых показателей».

Стать участником национального проекта «Производительность труда» в Калининграде и узнать все детали работы национального проекта можно в Региональном центре компетенции в сфере производительности труда Калининградской области (Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области»):

+7 (4012) 994 588,

mbkaliningrad.ru,

сайт национального проекта (ИТ-платформа) — «Производительность.рф».