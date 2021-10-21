В пандемию калининградцы стали чаще разбивать градусники: что делать с ртутью

Если корпус внешне цел и ртуть не вытекла, это еще не значит, что опасность миновала - в стекле могут быть трещины. Фото: Александр КАТЕРУША

«Вам в бункер»

Утром в редакции «Комсомолки» случился порядочный переполох. Пришел взволнованный коллега и с порога заявил: «Жена дома градусник разбила. Что делать?»

Мы стали дружно давать советы по вызову специалистов и сбору ртути с пола и вдруг в ответ услышали: «Подождите, подождите, я его с собой принес!»

Повисла тишина, все напряглись. Но волнение было напрасным. Оказалось, градусник упал так удачно, что трубочка с ртутью не повредилась, а разбился только корпус медицинского прибора. Эта самая трубочка нашим предусмотрительным товарищем была аккуратно помещена в герметичную банку, а банка - во внутренний карман пиджака, для надежности. Вся эта композиция навевала смутные ассоциации со сказкой, где игла в яйце, яйцо в утке, утка в ларце… ну и так далее.

Облегченно выдохнув, все опять призадумались. Действительно, и куда теперь девать эту банку с потенциально угрожающим здоровью окружающих содержимым? В итоге решили позвонить в региональное управление МЧС. На другом конце провода нас внимательно выслушали и дали номер телефона лаборатории, которая занимается ртутью и прочими опасными веществами.

- Они на Суворова в бункере сидят. Они помогут, - оптимистично заверили эмчеэсовцы.

«Позвоните завтра»

В химико-радиометрической лаборатории (на всякий случай, вдруг кому потребуется, сообщаем адрес: улица Суворова, 21) трубку взял какой-то добродушный сотрудник и сразу начал с главного:

- Если градусник упал, то есть подозрение, что треснул. Его нужно в баночку поместить и закрыть крышечкой. А, уже сделали так? Очень хорошо, молодцы! Тогда звоните завтра утром, чтобы договориться, когда к вам приедет специалист. Он заберет банку и сделает замеры в квартире, где градусник разбился. Приезжаем в удобное для вас время.

- А сейчас нельзя договориться? - попробовали мы несколько ускорить процесс.

- Нет! Мы каждое утро с 8 до 9 часов собираем заявки, потом машина уходит по адресам, - объяснил Михаил Немкинов, который, как выяснилось, трудится в лаборатории уже 15 лет.

Сам Михаил занимается радиационно-химическим мониторингом. То есть его вызывают, когда имеется опасность радиационного заражения.

Оказывается, на всю Калининградскую область имеется всего один «разъездной» экипаж - два человека. А выездов много. Причем отправляться на них теперь приходится в защитных костюмах, потому что можно напороться не только на тривиальный разлив ртути, но и на инфицированных коронавирусом клиентов. Все просто: если градусник бьется, значит, у людей высокая температура, а раз высокая температура, имеется подозрение на ковид. Хорошо хоть, все сотрудники лаборатории загодя привиты.

- В день сколько выездов бывает? - сочувственно поинтересовались мы.

- Не менее восьми. Сейчас, например, наши люди поехали к тем, кто разбил градусники в Гусеве, Черняховске, Гвардейске… Далеко, конечно, но нельзя же сограждан в беде оставить. Там ведь и беременные женщины, и старики…

Наука собирать

Короче, градусники разбивают люди всех возрастов. Но не все знают, как после этого действовать дальше. Самая распространенная ошибка - когда беспечно выбрасывают разбившийся градусник в обычную мусорку. Или того хуже - собирают ртуть пылесосом, что вообще делать категорически запрещается! Правильно собрать ртуть с пола - это, оказывается, вообще целое искусство. Можно намыленной губкой прижимать капельки ртути и затем осторожно выжимать губку в баночку. Можно аккуратно сметать кисточкой на листок бумаги. Можно воспользоваться медицинской грушей.

- Но люди как только не собирают: без перчаток, хлебом, веником сметают, в унитаз сбрасывают, а она потом в унитазе плавает, - укоризненно перечислял нам специалист.

- Часто дети ведь градусники бьют, вот где беда, - вспомнили мы.

- Конечно! Бывали случаи, когда оставленные без присмотра детишки просто раскусывали градусники. Ртуть, естественно, выливалась, а они брали ее в руки, играли, пробовали на язык. Интересно ведь - шарик как живой, катается, блестит, - увлеченно рассказывал Михаил, но тут спохватился и вернулся к делу: - Так что мы людям объясняем: мол, штат у нас маленький, поэтому всегда очередь. И, между прочим, Калининградская область - единственный регион в России, где специалисты выезжают на дом, причем бесплатно. И еще не было случая, чтобы мы кого-то обделили вниманием.

КОМПЕТЕНТНО

Что делать, если лопнул термометр

Как вы уже поняли, при повреждении ртутных градусников категорически запрещается собирать ртуть пылесосом, сливать собранную ртуть в унитаз, раковину или ванну, выбрасывать собранную ртуть в мусоропровод. Нельзя также сметать шарики веником.

А что же делать? Главное - не паниковать. Ничего катастрофически страшного не произошло. Вы не упадете без чувств и уж точно не умрете мгновенно.

Перед началом ликвидации ртутного загрязнения в первую очередь удалите людей из помещения. Затем проветрите квартиру.

В резиновых перчатках соберите крупные капли ртути на лист бумаги с помощью кисточки или другого листа бумаги, из щелей - с помощью пипетки, резиновой груши-спринцовки или с помощью тонкого стального лезвия. Собранную ртуть поместите в герметичную стеклянную тару (лучше с винтовой крышкой), не заливая банку водой.

Но, вероятно, на полу останутся мелкие, едва заметные капли ртути. Их соберите сухой губкой, намыленной обыкновенным мылом (лучше не жидким мылом и не средством для мытья посуды). Чтобы их обнаружить, рекомендуется осмотреть под косым лучом света (фонарик, настольная лампа) место разлива в радиусе 1,5-2 метров, обращая внимание на вертикальные поверхности (заодно и пыль соберете). Капли ртути имеют специфический металлический блеск, так что их вы определите безошибочно.

Губку с налипшей ртутью поместите в отдельную стеклянную банку с крышкой. Если капли ртути собраны не полностью, возьмите новую намыленную губку - и так до полного сбора капель ртути.

Для обработки пола приготовьте раствор: на 1 литр воды одна столовая ложка 70%-ной уксусной кислоты и три столовые ложки 10%-ного спиртового раствора йода. Обильно смочите пол раствором (без луж) и дайте высохнуть естественным путем. Может потребоваться до 5 повторений. При этом каждый раз необходимо использовать новую тряпку, выбросив использованную в полиэтиленовом пакете в мусор.

При попадании ртути на ковер его необходимо свернуть, герметично упаковать в полиэтилен и убрать из жилого помещения. На улице проведите обработку раствором воды, уксусной кислоты и йода.

После завершения сбора ртути необходимо пригласить специалиста химико-радиометрической лаборатории областного отряда противопожарной службы. Он проведет замеры воздуха помещения, проконтролировав наличие паров ртути. Он же заберет у вас собранную ртуть.

Обращайтесь по телефонам: 8 (4012) 64-42-80 (в рабочие дни строго с 08.00 до 09.00) и 8 (4012) 52-94-06 (круглосуточно).

Выезд специалистов по заявкам граждан осуществляется на безвозмездной основе.