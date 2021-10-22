«В море я убегал от пиратов, пел песни чайкам и едва не столкнулся с китом»

Владимир на своей яхте у острова Тимор. Фото: из архива героя публикации

Находка для Находки

Море Владимира манило с детства. Вырос он в небольшом городке Рени на Дунае, который известен своим большим портом. Так что мальчишка с ранних лет видел моряков, на которых хотел быть похожим. Он вспоминает, как с товарищами плавал на лодке, где парусом служила обыкновенная простыня. Так и шел к своей мечте.

После школы Маратаев окончил институт инженеров морского флота. Еще будучи студентом, увлекся яхтенным спортом. Да так, что втянулся на всю жизнь! После института в 1971 году Владимир попал в Находку, где работал механиком первого в Советском Союзе контейнерного терминала.

- Когда я получал распределение, мне сказали: «В Находке парусного спорта вообще нет». Я отшутился: «Тогда организую». Эта шутка превратилась в реальность, - улыбается Владимир и вспоминает комсомольское собрание в порту и свое выступление перед коллективом: - Я сказал: мол, для того чтобы молодежь с Дальнего Востока не уезжала на большую землю, нужны спортивные секции, например парусная. А там сидел представитель администрации, руководитель профсоюза. Буквально на следующий день меня вызвали: «Открывай секцию». Предоставили машину, я поехал во Владивосток, привез три яхточки. Так все и началось.

Еще Владимир тогда работал мастером в ремонтном цехе. Так что все детали и якоря ребята делали у него бесплатно. Одним из таких увлеченных яхтсменов, который захаживал в цех, был Федор Конюхов. Сейчас его имя знакомо каждому, даже тому, кто с путешествиями, яхтами и океанами вообще не связан никак.

- Мне ребята говорили, что у нас есть парень, который живет в пригороде Находки. Это и был Конюхов. Но я не помню, чтобы с ним здоровался или общался. Потому что я был начальником, а они - мои подчиненные, всех и не упомнишь. А когда я уезжал, отдал секцию Виктору Языкову. Это такой же по значимости яхтсмен, как Федор Конюхов сейчас, он трижды обошел вокруг света, рекорды ставил.

Старпом в холодильнике

Уже переехав в Калининград, Маратаев собственноручно за два года построил яхту по чертежам из журнала. И отправился на ней в «кругосветку» по СССР в 1979 году.

- Из Калининграда добрался через Литву по Неману в Белоруссию. Хотел пройти через Днепр в Черное море и вернуться домой по Волге, а затем через Ленинград. Но до Белоруссии чуть-чуть не дошел, потому что в реках было мало воды. Пришлось вернуться обратно.

В течение следующих 30 лет Владимир ходил в море на различных судах. Но по-настоящему влюблен был именно в яхты. Права яхтенного капитана он получил в 1980-х годах. Тогда в СССР таких моряков были единицы. Из плавсостава Маратаев ушел по состоянию здоровья - начались проблемы с сердцем. Говорит, медкомиссию можно было пройти, прибегнув к некоторым хитростям, но он не стал рисковать.

- Я не решился на обман, потому что в одном из моих последних рейсов умер старший помощник капитана. Тело поместили в холодильник, который предварительно освободили от продуктов. Места было мало, и старпом этот в холодильнике сидел. Таким сидящим его оттуда достали и поместили на носилки по приходе в порт. Это была жуткая картина. Я не захотел обманывать медкомиссию, как это делал он, чтобы не оказаться в итоге на его месте. И жена, а она у меня тоже медработник, говорила: «Врачей обмануть можно - здоровье не обманешь». Так что в море на больших судах больше не хожу. А свою аритмию вылечил прямо перед кругосветкой.

Когда налетел «суматранец»

Свою яхту «Inspiration II» капитан так любит, что большую часть года, пока находится в Калининграде, на ней днюет и ночует, если позволяет погода. Железному «Вдохновению» уже 42 года - почтенный возраст для судов такого типа, которые обычно не живут дольше 30 лет. Кстати, у Маратаева часто интересуются, с чем связано название его яхты.

- Дело в том, что мой предшественник на судне, которое называлась «Inspiration», почти обошел вокруг света. «Почти» - потому что ему оставалось пройти от Карибского моря до Германии, но яхта утонула. Терпящему бедствие яхтсмену чрезвычайно повезло: по тому маршруту обычно не ходят пароходы, но случайно рядом оказалось судно, которое взяло потерпевшего кораблекрушение на борт. Человек вернулся домой, купил новую яхту и назвал ее «Inspiration II». На ней он уже успешно обошел вокруг света. Я посчитал такое название счастливым и, когда купил у него эту яхту, не стал переименовывать.

«Inspiration-II» в гавани Юмайден. Фото: из архива героя публикации

Так что в кругосветку-2016-2019 мореплаватель отправился на «Вдохновении-II». Впереди его ждали Тихий, Индийский и Атлантический океаны, пересечь которые предстояло в одиночку.

- В море есть две страшные вещи. Первая - угодить в совсем уж плохую погоду. Мне в этом отношении повезло. Второе - люди: нехорошие чиновники-бюрократы в портах и пираты. С пиратами я встречался, но не с такими, которые с автоматами и пулеметами захватывают торговые суда. Это были мелкие разбойники, которые норовят напасть и ограбить. От них я уходил на скорости, вызывая по рации на помощь полицию, - рассказывает Владимир. - Все остальное в море зависит от судна и квалификации моряка. Дважды я чуть не попал под пароход. Это «чуть» измерялось секундами. Еще бы немного… Но и тут обошлось.

А вот травм в путешествии избежать не получилось. Один раз Владимир поднимал якорь и надорвал спину - растяжение лечил три месяца, разминаясь на борту и выполняя упражнения на смонтированных прямо на палубе кольцах. Второй раз он в сильный шторм боролся с парусом и порвал плечевую мышцу. Было это в Индийском океане, недалеко от Суматры. В небе образовалась огромная туча, краев которой не было видно. Она принесла ливень и сильнейший ветер, который называют «суматранец». Шторм длился несколько часов.

- Превозмогая боль, я свою задачу выполнил. Но потом правая рука повисла как плеть. Я вынужден был прервать кругосветку и поехал в Калининград лечиться. Потом, конечно, вернулся.

Как пригодился велосипед

Несмотря на все пережитое, Индонезию яхтсмен считает самым живописным местом в мире.

- Островов там больше 17 тысяч. Есть заросшие джунглями, есть каменистые. Но все очень красивые. Я встречал там яхтсменов-французов, которые по полгода путешествуют от острова к острову. Посмотреть там есть на что. И птиц много, и летучих собак (ночные крыланы из отряда рукокрылых. - Ред.) я видел.

Во всех портах на его пути калининградца принимали тепло. Более всего ему запомнилось пребывание в Малайском архипелаге, где он оказался после перехода через Тихий океан.

- Я стоял рядом с буксиром, который между островами таскает баржи с лесом и прочим грузом. И вот местные моряки, познакомившись со мной, накормили, дали возможность постирать одежду, помыться. Потом еще тащили меня гулять, но я уже был без сил - упал на койку и заснул.

С детворой в порту Сабанг, Остров Вех, Индонезия. Фото: из архива героя публикации

Затем после неудачной попытки пересечь Индийский океан - ветер порвал паруса - Владимир вынужденно вернулся в Индонезию, на остров Вех.

- Зашел туда для ремонта, приняли меня очень дружелюбно, помогали во всем. И детвора местная каталась на моем велосипеде. Я из Калининграда взял с собой складной «Аист», но он у меня сломался на Канарах. Надеясь отремонтировать, довез его до Панамы. Думал, туда прилетит напарник из Калининграда и привезет запчасти. Но напарник не прилетел, и «Аист» пришлось выбросить. Специальный яхтенный складной велосипед, я купил на Бали. Новый такой стоит 200 долларов, а мне его продали за 6.

Чтоб не погибнуть от цинги

Для путешественников, отправляющихся в далекие поездки, есть особые рекомендации по питанию. Но ведь на небольшую лодку много продуктов не возьмешь.

- Можно идти совсем без продуктов и воды, - говорит Маратаев. - Рыбак Хосе Сальвадор Альваренга проплыл из Мексики до Маршалловых островов через весь Тихий океан за 14 месяцев, не имея еды, воды, радиостанции, мотора, весел и паруса. Он шел по течению, ловил рыбу и птиц - на этом выжил. Но я себе экстрим не устраивал. Заранее запасся консервами, картошкой, пастеризованным молоком, сухарями, водой. Купил 30 килограммов апельсинов и каждый день занимался тем, что перебирал их, находя те, что начинали портиться. На 52 дня перехода через Тихий океан хватило - ежедневно я старался съедать по одному апельсину, это же витамины, такие необходимые в море! Ведь в старые времена 90 процентов моряков умирали в дальних походах от цинги.

Но и опыт морской рыбалки у Владимира на тот момент был, поэтому во время кругосветки он сумел поймать около 10 рыбин, самая крупная из которых - больше метра.

- Меня научили: тащишь за яхтой 50-метровую веревку, на конце - блесна с крючком. Блесной может служить даже ложка из нержавейки. Рыбу готовил прямо на яхте, на плитке варил мясо, пока свежее. В тропиках-то все очень быстро портится, а холодильника у меня не было. Что оставалось - солил и вялил на ветру.

Хотя не только рыба встречалась мореплавателю в походе. Однажды ночью в кромешной тьме яхта едва не столкнулась с всплывшим на поверхность китом.

Море снова зовет

И все же главные спутники моряков - это чайки.

- Они залетали на яхту нередко. Одна вообще смелая была, сидела на расстоянии вытянутой руки. Я ей песни пел, разговаривал с ней. Потом она вдруг взлетела и села мне на голову… Пел ей уже не помню что, но что-то спокойное, чтобы не спугнуть. Моряки птиц не обижают.

Сразу представляется картина: штиль, наш герой сидит в шезлонге, окруженный чайками, и читает книгу. Увы, такого не было.

- На чтение книг времени не оставалось. Надо готовить еду, стирать одежду, где-то порядок навести, что-то подкрасить, подшить паруса. А еще ведь поспать надо успеть, отдохнуть! Хотя когда в открытом океане плывешь, можно на ходу спать, потому что опасности столкновения с другими судами нет, - говорит Владимир. - Если же находишься в районе, где много пароходов, например в проливе Ла-Манш, в Суэцком заливе или Красном море, то там глаз да глаз. Доходило до того, что я спал 20 минут, потом вставал по будильнику. Выглянул из каюты, осмотрелся. Если нет судов, можно поспать еще 20 минут. Ложась, выключался мгновенно! Один раз я, правда, по звонку будильника не проснулся, но, к счастью, ничего не случилось.

Особенно тяжело пришлось на переходе от Соломоновых островов через север Новой Гвинеи, в Индийском океане и Красном море. Где-то приходилось справляться с напряженным трафиком морских судов, где-то - бороться со стихией.

Владимир связал свою жизнь с морем больше полувека назад. Фото: Александр КАТЕРУША

На вопрос: «Зачем тебе все это?» Маратаев с улыбкой отвечает: «Сам не знаю. Не могу дома сидеть». Ведь после своей первой кругосветки он твердо решил: в море больше ни ногой! Однако на берегу спустя всего несколько дней затосковал и снова захотел в поход.

Сейчас путешественник готовится к своей второй кругосветке, старт которой намечен на 2022 год. Пока Владимир ремонтирует яхту и ищет спонсора.