Полицейский и волонтер спасли рыбака, погибавшего в Калининградском заливе

Замерзшего и голодного рыбака спасители доставили на берег. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Поздним вечером 21 октября в полицию обратилась встревоженная жительница поселка Малое Исаково. Женщина рассказала, что ее муж с утра собирался выйти на резиновой лодке на рыбалку в Калининградский залив, а к обеду вернуться домой и забрать супругу с работы. Однако все назначенные сроки вышли, а мужчина так и не объявился.

Поисками пропавшего занялись оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Светловскому городскому округу Артем Харитонов и волонтер поисково-спасательного отряда «Запад» Дмитрий Севостьянов. Несмотря на гулявшую по заливу довольно крутую волну, оба решили рискнуть, утром 22 октября отправившись в путь на легкой резиновой моторке.

- Более основательного плавсредства в нашем распоряжении не оказалось, а время было дорого, - объясняет лейтенант полиции Харитонов. - О себе мы как-то не думали, главное - успеть спасти человека, шансы еще оставались…

Ветер гнал воду в направлении Калининграда, и по уже имевшемуся опыту Артем знал, что в подобных случаях терпящих бедствие рыбаков и прочих любителей активного отдыха течение сносит в район поселка Прегольского. Поэтому они с Дмитрием также направились туда, по дороге внимательно рассматривая неспокойную водную поверхность. Пройдя до Прегольского, но так и не обнаружив ничего похожего на рыбацкую лодку, повернули назад. И тут поисковикам повезло: на одном из островков они заметили яркий спасательный жилет. Подплыв к берегу, убедились, что нашли того, кого искали: 66-летний мужчина был жив и относительно здоров, разве что сильно замерз и проголодался.

- В ответ на вопрос, почему вышел в море, проигнорировав штормовое предупреждение, он ответил: мол, понадеялся, что стоявшая с утра тихая погода продлится долго, - рассказывает Артем Харитонов. - Когда к обеду ветер заметно усилился, решил возвращаться, и тут его лодку неожиданно опрокинула набежавшая волна.

Светловчанину чрезвычайно повезло, что его отнесло к оказавшемуся неподалеку острову, иначе эта рыбалка наверняка стала бы последней в жизни пенсионера. Спасители взяли его на борт и доставили к берегу, где уже дожидались врачи скорой помощи. В настоящее время жизни рыбака уже ничего не угрожает.