2000 захоронений и следы кремации: что известно о могильнике, найденном на месте строительства Приморского кольца

Раскопка погребения - долгий и кропотливый труд. Фото: Александр КАТЕРУША

На месте будущего Приморского кольца в Зеленоградском районе пока трудятся археологи. Самбийская экспедиция Института археологии РАН при исследовании территории древнего погребального комплекса обнаружила не только останки людей и коней, но также оружие, различный инвентарь и украшения. Некоторые предметы встречаются впервые за два столетия.

Янтарный берег, рыжая заря…

Самбийская экспедиция тут работает с 2015 года. Ранее, в 2013-м раскопками занималась другая группа калининградских археологов. До этого, в 2011-м проводились археологические разведки. С самим памятником исследователи хорошо знакомы с 2006 года, когда местный фермер при вспашке повредил погребальные комплексы, которые находились не очень глубоко. На свет показались кости, зола, керамика, причудливые бусины...

Но откуда все эти артефакты в чистом поле? Оказывается, близость морского побережья и регулярные выбросы янтаря во время штормов издревле привлекали людей.

- Эта территория была очень сильно обжита. Концентрация населения огромная Представьте: есть дармовой природный источник богатства, янтарь. Это западная сторона, имеющая пути и водные артерии, связывающие регион с заливом. Очень удобно. Янтарь был востребован, его транспортировали и продавали, - объясняет руководитель Самбийской экспедиции Константин Скворцов.

Поле, очищенное от дерна, пестрит ямами разного размера и глубины. Это и есть остатки погребальных комплексов. Крупные кости в них принадлежат лошадям, а мелкие фрагменты – людям. Дело в том, что умерших в те времена (речь идет об эпохе IV-VI веков) кремировали.

Группа археологов, теснясь в песчаной яме, разбирает костяк коня. Видны голова и ноги, металлические элементы упряжи. Тут стоит сказать, что у эстиев - предшественников пруссов существовали целые погребальные обряды.

- Прах человека хоронили вместе с конем. Как правило, рядом захоранивали горшочек с едой, клали ножичек, бусины, еще что-то, что было у человека, - говорит археолог Иван Расторгуев, очищая конский череп с зубами.

Кто ограбил древние могилы

Так чьи же останки находят сегодня археологи?

- Здесь покоятся представители семейств. Возможно, это было устройство, напоминающее большие семьи в Шотландии или Ирландии, - рассуждает Константин Скворцов. - Социальное устройство, когда возник этот могильник, было простым. Это эпоха военной демократии: каждый свободно рожденный мужчина владел оружием и имел право отстоять свою честь с его помощью. В заключительный же этап существования некрополя мы видим уже сильное социальное расслоение. Если за 50 лет до возникновения некрополя все мужчины владели оружием, то спустя несколько сот лет только 2-3 процента от всех погребенных имеют предметы вооружения: кинжалы, мечи, наконечники копий, украшения, 2-3 или даже более лошадей. Эти 3 процента остаются представителями элиты: клановые лидеры, ближайшее окружение, дружинники. Все остальные становятся общинниками, простыми людьми, которым в могиле не нужно оружие.

Свидетельство военной демократии - наконечник дротика. Фото: Александр КАТЕРУША

По оценкам археологов, на территории могильника может находиться порядка 2 тысяч погребений. Часть из них разграблена.

- В конце XIII-XIV веке по распоряжению немецкого ордена местные жители были обязаны сколько-то месяцев в году тратить на сбор камней для строительства кирх и крепостей. Они стали разбирать эти кладки, возвышающиеся над захоронениями. И стали замечать, что под кладками есть железо, бронза, серебро, стекло, золото. Смекнули, что это выгодно. Пока папа грузит камни, детишки со стариками имеют возможность откапывать ценности. Грабили эти могилы! И мы сегодня видим их следы, видим, как они копали. Они могли получить за месяц столько же, сколько человек в поле зарабатывал за несколько лет. За месяц они могли купить себе корову, - говорит Константин Скворцов. - Правда, мы видим, что и в XIX веке этот памятник подвергался разграблению, хотя он нигде не числился, поскольку первые раскопки немцы провели в начале ХХ века.

Ежедневные находки

Археологи ежедневно что-то находят на раскопе. И часто артефакты поражают своей редкостью. Например, последняя ценная находка – фибула (застежка для одежды) VI века. Внешне она напоминает колесо или что-то вроде штурвала парусного корабля.

- Это очень редкий тип! На сегодняшний день это второй экземпляр такого рода фибулы. Первый был найден перед Первой мировой войной в могильнике на территории нынешнего Варминско-Мазурского воеводстве в Польше. И то он пропал во время Второй Мировой войны. Так что этот – единственный физически существующий экземпляр такого рода фибулы, - говорит Константин Скворцов.

Константин Скворцов. Фото: Александр КАТЕРУША

- На следующий год дополнительно выделяем из регионального бюджета средства для проведения археологических работ на месте интересных находок, которые относятся к периоду, когда варяги двинулись в сторону Руси. Надеюсь, также обнаружится много интересного. Во всяком случае, грамоты с вислыми печатями, которые уже удалось найти, свидетельствуют, что в донемецкий период у Древней Руси были активные официальные контакты с племенами, которые жили на этой территории, - сообщил побывавший на месте раскопок губернатор Антон Алиханов.

Земля могильников

В Зеленоградском районе сегодня сотни памятников разных эпох. И, к сожалению, многие не стоят на учете. У ученых это вызывает непонимание и опасение.

- Не успеешь заметить холм, где находится могильник, смотришь, через пару лет его уже нет! И речь не просто о «черных археологах», но о добыче песка, разработке карьеров, строительстве. Все это приводит к тотальному и безвозвратному разрушению многих важных памятников, - сокрушается Скворцов. - А ведь это места с историческими названиями, которые отражены в средневековых легендах. Мы не являемся потомками местного населения, но есть история региона. Если это трофей, то его нужно беречь. Никто же трофейное пианино, извините, с балкона не скидывает. Все это попахивает расточительством, свойственным пьяницам и прочим асоциальным элементам.

Немецкие археологи, называли Самбию одним огромным могильником – столько тут насчитали погребений.

Как сказала ведущий научный сотрудник Института археологии РАН Анна Мастыкова, могильник в Зеленоградском районе необходимо исследовать полностью, поскольку он наиболее крупный для эпохи переселения народов, то есть, с IV по VII века. Научными изысканиями займется команда с участием российских и иностранных экспертов, в том числе антропологов, специалистов по исследованию стекла, цветного металла и золота.