Юбилей Калининградской области, год 2019-й: в День трезвости – вообще ни-ни

Агитация от минздрава вызвала неоднозначную реакцию у калининградцев: многим-де и так не до жиру, а им рекомендуют есть еще меньше. Областному бюджету кампания обошлась более чем в 3,2 млн рублей. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

С 13 декабря 2019-го в нашем регионе время, когда в розничной сети можно продавать спиртное, сократилось сразу на два часа. Правда, прокуратура предлагала урезать даже на три часа. Но областная дума, видимо, решила продемонстрировать независимость – и двух часов хватит. А губернатор согласился с депутатами, утвердив законопроект.

И теперь горячительные напитки в самом западном российском регионе продавать можно только с 11.00 до 21.00 (прокуратура хотела, чтобы вечером было до 20.00). Кроме того, алкоголь вообще нельзя купить в магазинах в День защиты детей, День молодежи, День знаний и 11 сентября – в День трезвости (есть у нас и такой праздник).

Напомним, ранее, десять лет назад, у нас запретили продавать спиртное крепостью более 5% с одиннадцати вечера до восьми утра. Через год время, когда «можно», еще сократили – на период с 10 до 22 часов. При этом в список «запретных» напитков добавили пиво. Ну а 13 декабря 2019-го был нанесен еще более решительный удар. С той поры прошло почти два года. И как, кто-нибудь заметил благотворные последствия?

Кстати, бизнес-сообщество выступало против ужесточения правил продажи продукции с градусом. По мнению предпринимателей, это, напротив, ведет только к развитию теневого алкогольного рынка. Можно, конечно, спорить. Но, например, в магазинчике возле моего дома в «трезвые» дни почему-то царит особенное оживление…

А вообще, несмотря на все запреты, спиртное у нас можно купить круглосуточно – было бы желание и деньги. Или власти не в курсе о том, что 24 часа в сутки без перерывов на выходные и праздники работает доставка алкоголя? Наверное, однажды и против этого наши прокуроры, чиновники и депутаты придумают какой-нибудь закон. Только вот для воспитания «трезвых поколений» требуется, похоже, что-то другое.

ШОК!

Сварился в кипятке

В ночь с 19 на 20 октября 2019-го у нас случилось ЧП, о котором говорила вся страна.

Наряд полиции, задержав на улице 36-летнего Ивана Вшивкова, доставил его в отдел по Московскому району. Взяли за то, что пьяный Иван якобы вел себя агрессивно, нарушал общественный порядок.

Безосновательно, на его взгляд, задержанный Вшивков протестовал, как мог. И в итоге – оторвал в камере батарею отопления. Из трубы ударила струя, закрытое помещение стало заполняться горячей водой и паром. Запертый там Иван кричал от боли, просил о помощи. Люди же в погонах отпускали шуточки. Мол, пусть в баньке попарится…

Иван Вшивков. Фото: семейный архив.

Вшивков, получивший ожоги 90 процентов кожи, в муках скончался. А начальник смены дежурной части ОВД Николай Плебух и старший оперативный дежурный Александр Иванов были уволены, став фигурантами уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Но по итогам суда они, учитывая содеянное, отделались испугом. Плебуху дали два с половиной года лишения свободы в колонии общего режима, Иванову – два года.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

8 января 2019-го Владимир Путин дал команду на ввод в эксплуатацию нашего терминала по приему сжиженного природного газа и плавучей регазификационной платформы. Также президент провел у нас совещание по вопросу создания культурно-образовательных комплексов в субъектах РФ.

7 февраля 2019-го в основание будущего онкоцентра была заложена капсула с посланием потомкам. Фото: Правительство Калининградской области

2 марта состоялся первый Балтийский культурный форум.

15 апреля калининградский борец греко-римского стиля Муса Евлоев стал чемпионом Европы в категории до 97 кг, в сентябре – чемпионом мира.

20 апреля на стадионе «Калининград» состоялся финал первенства Европы по регби-15. Сборная Грузии победила команду Испании со счетом 20:10. Фото: Елена Тишина

С 26 апреля по 3 мая проходил первый кинофестиваль «Край света. Запад».

3 июня область полностью перешла на цифровое телевещание.

17 июня лучница из Калининграда Наталья Авдеева выиграла чемпионат мира.

С 20 по 26 августа проходил первый театральный фестиваль «Башня».

26 августа на заводе «Янтарь» был поднят флаг на новом траулере-сейнере «Ленинец».

9 сентября сборная России в Калининграде обыграла 1:0 футболистов Казахстана. Фото: Правительство Калининградской области

4 октября открылась пешеходная зона на улице Профессора Баранова.

11 октября умер наш земляк-космонавт Алексей Леонов.

31 октября президент провел у нас заседание Госсовета по вопросам здравоохранения и встретился с общественностью, пообещав выделить 451 млн рублей на развитие велотуризма на Куршской косе.

6 декабря на «Янтаре» передали камчатским рыбакам новый траулер-сейнер «Командор».