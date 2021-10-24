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Звезды24 октября 2021 14:26

Школьник из Калининграда сыграл в «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале

Алик Гордюков приехал на популярное шоу с мамой Людмилой
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Калининградцы чувствовали себя в студии довольно уверенно.

Калининградцы чувствовали себя в студии довольно уверенно.

Фото: Первый канал

В минувшую субботу в эфире Первого канала показали выпуск шоу «Кто хочет стать миллионером?», участниками которого стали калининградцы - 10-летний школьник Алик Гордюков и его мама Людмила.

Знаменитостью на всю страну Алик стал прошлой зимой. Школьник из малообеспеченной семьи в письме Деду Морозу попросил козу, чтобы «экономить на молоке» и помочь родителям с деньгами. В итоге вместо козы в семье появился инкубатор, и Алик принялся выводить цыплят – в обычной однокомнатной квартире. Об этой истории написали многие СМИ, в том числе – федеральные.

В студии «Кто хочет стать миллионером?» Алику приготовили сюрприз. Его любимый ведущий Дмитрий Нагиев записал для школьника персональное видеообращение, которое показали в эфире перед началом игры.

- Алик, дорогой, мне сказали, что считаешь меня добрым человеком. Это абсолютная правда. Я добрый человек, а многое из того, что видят зрители, - это маска, - в своей манере сообщил Нагиев, но затем перешел к более серьезным вещам и посоветовал Алику не стремиться к популярности: - Она либо придет, либо нет. От этого мы не становимся не лучше, не хуже. Чем популярнее ты становишься, тем больше людей стараются тебя задеть и обидеть. Но наша с тобой задача – делать свое дело: честно, красиво, умно, справедливо, талантливо. Неважно, заниматься искусством или выращивать цыплят. Главное, дарить радость своим родным и близким. А читать, что о нас думают и пишут… Нас с тобой это совершенно не должно касаться. Я очень тебя уважаю. Спасибо тебе большое, что ты сказал в мой адрес несколько теплых слов. Давай верить, что впереди нас ждет красивая добрая жизнь. Счастливо, старик!

Обращение Дмитрия Нагиева растрогало Алика до слез.

Обращение Дмитрия Нагиева растрогало Алика до слез.

Фото: Первый канал

Алика обращение Нагиева растрогало до слез.

- Мне очень понравились его слова, - признался он.

- А как же три миллиона рублей выигрывать? Слезами тут не поможешь, – подбодрил Дибров.

Алик быстро успокоился и собственно, началась сама игра. На первые вопросы мальчик отвечал самостоятельно - например, «Что дарят учителям на 1 сентября?», о названии грибов и т.д.

Затруднения возникли при ответе на шестой вопрос стоимостью 10 000 рублей. Звучал он так: «Что находится в сфере внимания астрономов: белый медведь, белый, журавль, белый кролик или белый карлик?». Алик хотел ответить «белый медведь», но Дмитрий Дибров намекнул, что ответ может оказаться неправильным. Калининградцы выбрали подсказку «Помощь ведущего» (зрителей из-за ковидных ограничений в студии сейчас нет).

- Я бы сказал, что ответ D – «белый карлик», но могу и ошибаться, – подсказал Дибров.

Алик с мамой согласились и, естественно, ответ оказался верным.

Седьмой вопрос на 15 000 рублей оказался из школьного курса математики - «Сколько дециметров одном километре?».

- Тысяча, - уверенно заявил Алик.

- Без подсказок? – переспросил Дибров.

- Да.

- Точно без подсказок? – с нажимом повторил ведущий.

Алик настоял на своем и компьютер принял его вариант. К сожалению, это была ошибка - правильный ответ «10 000».

- С математикой у меня плохо, - согласился Алик. - Буду подтягивать школу.

Поскольку до несгораемой суммы калининградцы добраться не успели, их выигрыш составил 0 рублей.

Посмотреть выпуск шоу можно на сайте Первого канала.

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