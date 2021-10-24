Школьник из Калининграда сыграл в «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале

Калининградцы чувствовали себя в студии довольно уверенно. Фото: Первый канал

В минувшую субботу в эфире Первого канала показали выпуск шоу «Кто хочет стать миллионером?», участниками которого стали калининградцы - 10-летний школьник Алик Гордюков и его мама Людмила.

Знаменитостью на всю страну Алик стал прошлой зимой. Школьник из малообеспеченной семьи в письме Деду Морозу попросил козу, чтобы «экономить на молоке» и помочь родителям с деньгами. В итоге вместо козы в семье появился инкубатор, и Алик принялся выводить цыплят – в обычной однокомнатной квартире. Об этой истории написали многие СМИ, в том числе – федеральные.

В студии «Кто хочет стать миллионером?» Алику приготовили сюрприз. Его любимый ведущий Дмитрий Нагиев записал для школьника персональное видеообращение, которое показали в эфире перед началом игры.

- Алик, дорогой, мне сказали, что считаешь меня добрым человеком. Это абсолютная правда. Я добрый человек, а многое из того, что видят зрители, - это маска, - в своей манере сообщил Нагиев, но затем перешел к более серьезным вещам и посоветовал Алику не стремиться к популярности: - Она либо придет, либо нет. От этого мы не становимся не лучше, не хуже. Чем популярнее ты становишься, тем больше людей стараются тебя задеть и обидеть. Но наша с тобой задача – делать свое дело: честно, красиво, умно, справедливо, талантливо. Неважно, заниматься искусством или выращивать цыплят. Главное, дарить радость своим родным и близким. А читать, что о нас думают и пишут… Нас с тобой это совершенно не должно касаться. Я очень тебя уважаю. Спасибо тебе большое, что ты сказал в мой адрес несколько теплых слов. Давай верить, что впереди нас ждет красивая добрая жизнь. Счастливо, старик!

Обращение Дмитрия Нагиева растрогало Алика до слез. Фото: Первый канал

Алика обращение Нагиева растрогало до слез.

- Мне очень понравились его слова, - признался он.

- А как же три миллиона рублей выигрывать? Слезами тут не поможешь, – подбодрил Дибров.

Алик быстро успокоился и собственно, началась сама игра. На первые вопросы мальчик отвечал самостоятельно - например, «Что дарят учителям на 1 сентября?», о названии грибов и т.д.

Затруднения возникли при ответе на шестой вопрос стоимостью 10 000 рублей. Звучал он так: «Что находится в сфере внимания астрономов: белый медведь, белый, журавль, белый кролик или белый карлик?». Алик хотел ответить «белый медведь», но Дмитрий Дибров намекнул, что ответ может оказаться неправильным. Калининградцы выбрали подсказку «Помощь ведущего» (зрителей из-за ковидных ограничений в студии сейчас нет).

- Я бы сказал, что ответ D – «белый карлик», но могу и ошибаться, – подсказал Дибров.

Алик с мамой согласились и, естественно, ответ оказался верным.

Седьмой вопрос на 15 000 рублей оказался из школьного курса математики - «Сколько дециметров одном километре?».

- Тысяча, - уверенно заявил Алик.

- Без подсказок? – переспросил Дибров.

- Да.

- Точно без подсказок? – с нажимом повторил ведущий.

Алик настоял на своем и компьютер принял его вариант. К сожалению, это была ошибка - правильный ответ «10 000».

- С математикой у меня плохо, - согласился Алик. - Буду подтягивать школу.

Поскольку до несгораемой суммы калининградцы добраться не успели, их выигрыш составил 0 рублей.

Посмотреть выпуск шоу можно на сайте Первого канала.