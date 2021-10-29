120 млн за нерабочие дни: Власти рассказали, как в Калининграде помогут бизнесу во время локдауна

Предприниматели смогут получить субсидии и льготные займы. Фото: Александр Подгорчук

Калининградский бизнес, который был вынужден остановить работу с 28 октября по 7 ноября, сможет получить субсидии и льготные займы. Меры поддержки анонсировал губернатор Антон Алиханов в ходе оперативного совещания в пятницу, 29 октября. По его словам, форматы поддержки в целом аналогичны тем, которые применялись и были востребованы в прошлом году.

Безвозмездные выплаты в размере до 2 миллионов рублей смогут оформить детские развлекательные центры, игровые комнаты и аттракционы, работа которых была приостановлена в регионе еще с 5 октября. Антон Алиханов отметил, что порядок оформления новой субсидии разрабатывается, но уже известно, как будет рассчитываться её размер.

- Планируется учитывать среднесписочную численность предприятия, площадь игровой комнаты или центра и количество аттракционов. Всего на эти субсидии планируется направить 20 млн рублей, - сказал глава региона.

Не останется без поддержки и микробизнес, который также был вынужден уйти на длинные выходные. Речь идет о юридических лицах и ИП с численностью работников до 15 человек. Они смогут получить по 5 тысяч рублей на одного работника плюс 10 тысяч рублей на ведение предпринимательской деятельности.

- Это небольшие выплаты, мы понимаем, что дополнительно на сайте nalog.ru смогут с 1 по 15 ноября все предприниматели, относящиеся к МСП и пострадавшим отраслям подать заявление на выплату федеральной субсидии в размере одного МРОТ на сотрудника, и в дополнение к федеральным мерам поддержки мы принимаем свои меры поддержки, - сказал Антон Алиханов.

Он добавил, что эта мера была очень востребована в 2020 году, когда ею воспользовались 2 825 субъектов малого и среднего предпринимательства. На выплаты субсидий для микробизнеса в областном бюджете предварительно зарезервировано 50 млн рублей. Кроме этого, власти прорабатывают вопрос о предоставлении такой помощи самозанятым.

- Еще раз попрошу министерство экономического развития учесть, что самозанятые также должны быть включены в круг тех лиц, которые могут получить поддержку, и как можно скорее выпустить соответствующие документы,- сказал губернатор.

Уже в ноябре, по словам Алиханова, по линии областного центра «Мой бизнес» будет возобновлена прошлогодняя программа льготного кредитования «Антикризис» для отраслей, наиболее пострадавших от ковидных ограничений. На эти цели областные власти направляется 50 млн рублей. Бизнес сможет получить деньги при условии сохранения рабочих мест и определенного уровня зарплаты, заявители могут получить по этой программе займы в сумме до 3 миллионов рублей под 0,1% годовых. При этом в первые три месяца заемщики будут освобождены от уплаты основного долга и процентов.