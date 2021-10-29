Битва на конвейере: близится финал конкурсного трека «Фабрика процессов»

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Восемь финалистов трека «Фабрика процессов», первого Кубка по рационализации и производительности, борются за звание сильнейшей команды. Соревнования проходят в рамках национального проекта «Производительность труда» в Екатеринбурге с 25 по 29 октября. Организаторы Кубка — АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и Министерство экономического развития РФ. Соорганизатор — Федеральный центр компетенций (ФЦК). Как отметила заместитель генерального директора по обучению ФЦК Ирина Жук, участие в конкурсном треке «Фабрика процессов» является мощным инструментом для поиска новых идей и решений для повышения эффективности своего предприятия.

«Это наглядная возможность продемонстрировать, что от умения конкретного работника или команды правильно применить свои навыки и знания зависит результативность всей компании. Для компаний же участие в Кубке — это подтверждение успешности предприятия, которое развивает у себя применение технологий бережливого производства, поддерживает и тиражирует рационализаторские идеи своих сотрудников», — рассказала Ирина Жук.

Трек «Фабрика процессов» представляет собой производственную площадку, участники которой в реальном времени моделируют производственный процесс. Применяя различные инструменты бережливого производства, повышая производительность, находя потери и устраняя «узкие» места, коллективам необходимо повысить финансовые показатели их конкурсного предприятия.

Выступление команд оценивается по следующим критериям: максимальная прибыль, выпуск деталей в срок с минимальной себестоимостью, количество внедрённых рационализаторских предложений и применение инструментов бережливого производства. Два последних критерия имеют максимальный вес и определяющее значение при подсчёте результатов.

За звание сильнейшей команды соревнуются коллективы компаний АО «Газпром газораспределение Север» (Тюменская область), ПАО «Контур» (Новгородская область), АО «Улан-Удэнский авиационный завод» (Республика Бурятия), ООО «Алмаз Удобрения» (Ставропольский край), МУП г. Ижевска «Ижводоканал» (Республика Удмуртия), АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация» (Красноярский край), ООО «Кондитер Кубани» (Краснодарский край), ОАО «Воткинская промышленная компания» (Республика Удмуртия).

Эти команды прошли отборочный этап, в котором приняли участие 70 коллективов предприятий из 34 регионов страны. Напомним, по стандартам ФЦК уже создано 47 «Фабрик производственных и офисных процессов». Навыкам бережливого производства на них обучились более 10 тысяч человек.

Национальный проект «Производительность труда» утверждён майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, включающих финансовое стимулирование и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов. За их реализацию отвечают Министерство экономического развития РФ и ФЦК.

На сегодня Региональный центр компетенций в сфере производительности Калининградской области организует и проводит две «Фабрики процессов»: «Фабрика производственных процессов» и «Фабрика офисных процессов».

«Фабрика процессов» имеет простой подход — обучение действиям.

Оно проходит путём решения новых нестандартных задач через анализ практического опыта.

Участники находят проблемы, влияющие на эффективность работы компании, учатся выстраивать процесс производства продукции, ориентированной на клиента, достигать операционных и финансовых показателей.

Стать участником национального проекта «Производительность труда» в Калининграде и узнать все детали работы национального проекта можно в Региональном центре компетенции в сфере производительности труда Калининградской области (Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области»):

+7 (4012) 994 588,

mbkaliningrad.ru,

сайт национального проекта (ИТ-платформа) — «Производительность.рф».