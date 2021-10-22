Сергей Севостьянов: «Постоянно возвращаться к переименованию Калининграда в Кёнигсберг – деструктивно»

Первое заседание горсовета получилось скандальным - коммунисты во главе с Сергеем Севостьяновым (на фото) покинули зал. Фото: Иван МАРКОВ

В городской Совет депутатов Калининграда впервые за долгие годы прошли сразу шесть коммунистов. И ушли с первого же заседания - в полном составе в знак протеста, показав, что к компромиссам с единороссовским большинством оппозиционеры не готовы. Корреспондент «Комсомолки» встретился с лидером фракции КПРФ Сергеем Севостьяновым, чтобы выяснить, на что рассчитывают коммунисты и чем они будут отличаться от своих оппонентов.

«Если сравнивать с Москвой, грех жаловаться»

- Первое заседание горсовета закончилось демаршем КПРФ. Это было спонтанное решение или вы заранее договорились?

- Мы сделали это, когда увидели, что наши предложения не обсуждаются. Мы увидели, что нам указали на наше место в такой форме, поэтому другого выбора не оставалось. Обсуждение ведь хотя бы формальным могло быть, но даже его не было. Потом в счетную комиссию представителя нашей партии не включили. Невольно напрашивался вопрос «почему?». Сделать это было несложно. Значит, наши оппоненты не были уверены в тайном голосовании, в своих же однопартийцах. Представьте, если на избирательных участках будут сидеть представители одной партии. Какое доверие у людей к выборам будет? Это то же самое.

- А результатами выборов вы довольны?

- Да, в этот раз в горсовет от КПРФ прошли 6 депутатов (в предыдущем горсовете их было всего 2. - Ред.). Такого на моей памяти не было, поэтому я считаю, что это неплохой результат. Но могло быть лучше. Тем не менее Калининграду, если сравнивать с Москвой, грех жаловаться. У нас ведь не было электронного голосования. Проконтролировать этот процесс невозможно. В Москве наши товарищи протестуют сейчас, даже задержания были. Получается, электронным голосованием народ толкают к смене власти не через выборы. Это будет ужасно. Протест может быть неорганизованным, и плохо будет всем. Играться с избирательной системой нельзя. Если о Калининграде говорить, то у нас, конечно, все решила явка. Народ отсиделся дома, и результат мы имеем такой, какой имеем.

- Все честно прошло?

- Если бы не было чернухи против меня, я бы своего конкурента на округе победил. Я ведь и в городской Совет шел, и в облдуму. Конечно, на 100 процентов я не могу быть уверенным, но проиграл я всего 156 голосов (а на округе 40 тысяч избирателей).

- А что за чернуха?

- Были расклеены статьи одного журналиста, в которых писалось, что якобы я украл из партийной кассы 300 тысяч рублей. Уже был суд о защите чести и достоинства, который я выиграл. Тот журналист мне даже моральную компенсацию заплатил. Сама постановка вопроса абсурдная. Если бы я украл какие-то деньги, меня бы из партии исключили. Но статьи эти были расклеены по доскам объявлений на подъездах прямо перед самыми выборами. Еще все мои встречи с избирателями «пасли», какие-то люди стояли и наблюдали. Настоящий детский сад!

- А у ваших однопартийцев так же «весело» кампания проходила?

- У нас была информация, что на одной из улиц собираются организовать вброс бюллетеней. Мы там укрепились своими наблюдателями, и моя подруга троим избирателям не дала вынести бюллетени с участка. Судя по всему, намечался запуск «карусели». Суть такая: человек выходит с бюллетенем, получает за него деньги. Тот, кто собирает бюллетени, ставит галочку там, где нужно, и передает следующему избирателю. Новый избиратель кладет бюллетень за пазуху, приходит на участок, получает свои пустые бюллетени, потом он заходит за ширму и меняет местами чистые и заполненные бюллетени, отправляя последние в урну для голосования. Этот контролируемый процесс может крутиться весь день. Не знаю, сколько «услуги» одного карусельщика сейчас стоят, но лет 5 назад за это платили по 500 рублей.

Еще около 800 таможенников на Артиллерийской голосовали. Этот факт засвидетельствован, и видео уже есть на Ютубе. Они прикрепились к участку рядом с работой и проголосовали. Конечно, я не знаю, как все это контролировалось. Возможно, просили сфотографировать галочку в нужном месте. Это неуважение к людям. Их, как скот, со своих участков погнали на Артиллерийскую.

«Какой-то цирк»

- Вернемся к горсовету. Если вам «Единая Россия» показала, как принимаются решения, как вы с ее депутатами планируете совместно работать?

- Мы предусматриваем все формы работы. Сегодня (разговор состоялся 13 октября. - Ред.) прошло заседание двух комиссий, и в каждую из этих комиссий по одному заму председателя от КПРФ избрали. Это комиссия по градорегулированию и земельным ресурсам, а также по местному самоуправлению и социальной политике. Оказывается, какие-то договоренности все-таки возможны. Однако если 6 октября двух наших товарищей избрали замами в двух комиссиях, то 7-го числа произошла резкая перемена в настроении у единороссовского большинства, в двух других комиссиях замами из КПРФ не избрали никого. Какой-то цирк, причем непонятно, чем наши оппоненты руководствовались. Боятся замом председателя комиссии именно по бюджету коммуниста избрать? Еще у нас прошла фракционная встреча с главой администрации Еленой Дятловой, и первое впечатление скорее положительное.

- Вы зачем в горсовет пошли? Это амбиции или вы действительно какие-то вопросы решать намерены?

- Этот вопрос коррелируется с вопросом «зачем я в партию вступил». А вступил я из-за того, что разделяю программу, цели и задачи. Это альтернатива действующей власти.

- Но вы ведь всего лишь муниципальный депутат.

- В мелком масштабе вопросы тоже решать можно, хотя у горсовета очень многие полномочия были отобраны, а у отдельного депутата их вообще немного. Однако у нас есть своя фракция в облдуме, и совместно с ней что-то решить можно. У меня на округе, это микрорайон улицы Аксакова, была определенная программа. Во-первых, это зеленые зоны (сохранение существующих и создание новых), объектов социальной инфраструктуры в округе не хватает. Например, новая 57-я школа уже переполнена. Глава администрации города нам на встрече сказала, что в районе Восточной эстакады еще одну школу построить собираются. Но тут еще и с поликлиникой беда. Она на первом этаже жилого дома сейчас находится. Для социалки есть крайний вариант - аэродром «Девау», который уже уходит под застройку социальными объектами, если верить генплану. Но вообще часть аэропорта необходимо отдать музею, потому что это историческое место все-таки. Другая проблема в том, что аэродром прямо сейчас застраивается жилыми домами. Опять лепят «человейники» без учета социальной инфраструктуры. Мы будем стараться противодействовать точечной застройке там, где она вредит комфорту граждан.

- Брусчатка у нас еще обсуждается постоянно. Вот сейчас спорили из-за улицы Павлика Морозова. Вы за асфальт или за брусчатку?

- Вообще я за брусчатку, но ее, конечно, периодически нужно перекладывать, не должно быть колдобин. И историческую архитектуру сохранять нужно. Это красиво, это привлекает туристов. Еще я против того, чтобы в Центральный район Калининграда впихивали высотные дома. Это сильно портит облик города.

- Калининград или Кёнигсберг?

- Выговорите название жителей Кёнигсберга одним словом.

- Кёнигсбержцы.

- Сложность есть определенная, да? Неблагозвучно. Я за Калининград однозначно. Это уже другой город все-таки. Если здесь большая часть населения русские, то и название должно быть русским. И не нужно к этой теме постоянно возвращаться. Это деструктивно. В городе куча проблем других. Нас, кстати, пугают декоммунизацией на Украине, но в нашем Калининграде парк Калинина переименовали в Центральный. Как можно к этому относиться положительно? А парк 40-летия ВЛКСМ, который стал Южным… Зачем это было сделано? Это декоммунизация ползучая. В Зеленоградске наша партия сейчас активно выступает против перестановки памятника Ленину с Курортного проспекта. Есть еще попытки переименования улиц. Недавно предлагали Ленинский проспект в честь Зиничева назвать, погибшего героически. А снос Дома Советов? Продать здание за 7 миллионов в нулевые, выкупить его сейчас за полмиллиарда, чтобы снести… То есть еще и на снос потратиться. Это же абсурд вообще. Кто-то говорит, что здание некрасивое. Но давайте его сначала в нормальный вид приведем и освещение сделаем.

- Вообще-то говорили, что его несущие конструкции износились…

- 10 лет назад было техническое заключение, что здание простоит минимум 97 лет, а теперь нам говорят про новое заключение, что якобы все расшатано. Никто в этот бред не верит. И журналистам результаты новой экспертизы на руки не выдали. Снос Дома Советов - это безумная идея, манипуляция.

«Меня смущали факты вранья»

- Вы давно в КПРФ?

- С 2010 года, то есть в партии 11 лет. В 2011-м восстанавливал областное отделение Комсомола.

- До этого в каких-то партиях или движениях состояли?

- Думаю, ни для кого не секрет, что в 2007 году я где-то полгода состоял в «Молодой гвардии Единой России», мне тогда 17 лет было. Два года после этого нигде не состоял, а потом взгляды мои поменялись очень сильно, на многое глаза открылись.

- А почему такая резкая перемена вдруг?

- Я сильно разочаровался. Меня смущали факты вранья. Я в 2007 году студентом стал и помню, что каждый год нам обещали повысить стипендию. Ее не повышали, конечно, или делали это редко. Потом, когда обещали военным поднимать зарплаты, оказывалось, что сделают это лишь в Москве и Петербурге. Эту оговорочку уже не сильно пиарили. Да и в целом кризис 2008 года очень многим открыл глаза. По телевизору тогда стали показывать совершенно другую страну, а не ту, которую мы видели в реальности. Гайки тогда же стали закручивать. Ну и главное - у меня, как и у всех, не укладывалась в голове одна вещь: почему, когда мировые цены на нефть повышаются, растет цена на бензин, а когда эти мировые цены ползут вниз, цена на бензин все равно растет. И ведь власти все время находили этому оправдание.

Сергей Севостьянов продолжает работать машинистом-обходчиком по котельному оборудованию на теплостанции. Фото: Иван МАРКОВ

- А если к местным вопросам вернуться, что вам тогда не нравилось?

- Тогда Боос губернатором был, и он даже личный прием граждан не вел. Хотя сейчас я уже понимаю, что это был не самый худший губернатор, хоть он и нагловато себя вел.

- И все-таки почему именно в КПРФ ушли, а не в ЛДПР, например?

- У КПРФ есть очень резкий пункт - национализация ключевых отраслей экономики. У других партий его нет. Плюс партия выступает за прогрессивную шкалу налогообложения. У «Справедливой России» есть что-то похожее, но они списали этот пункт у КПРФ. Интересно, что прогрессивная шкала реализована во многих западных странах. А этот пункт еще в «Манифесте Коммунистической партии» Маркса и Энгельса есть. В Швеции и Норвегии прогрессивная шкала, эти страны могут вырученные за счет налога средства направлять в социальную сферу. Во Франции разница между максимальным и минимальным уровнями доходов небольшая, и люди себя поэтому свободно чувствуют. Народ там может выйти на улицы и сказать, что он против чего-то. У них ведь хотели провести пенсионную реформу, но народ вышел на улицы, и ее отменили.

Про работу и зарплату

- Калининградские депутаты от КПРФ в каких сферах работают?

- Есть медицина, есть представители предпринимательства, я, например, пролетарий. С 2019 года работаю машинистом-обходчиком по котельному оборудованию на теплостанции. Бросать профессию не собираюсь. Мне все-таки в горсовете зарплату не платят.

- Сколько зарабатываете, если не секрет?

- Больше сорока тысяч рублей, 45 плюс-минус. До этого также был в сфере теплоэнергетики, но меньше зарабатывал. Еще какое-то время гражданскую должность в Минобороны занимал. Также 4 года был вторым секретарем обкома КПРФ на платной основе.

- А как вы относитесь к тому, что в облдуму от КПРФ прошел бизнесмен Артем Вертепов, связанный с сетью по торговле алкоголем?

- Ну, правильнее было бы задать этот вопрос нашему областному руководству. Я вижу ситуацию так. Все партии ищут спонсоров. У «Единой России» все спонсоры - крупные монополисты, олигархический капитал. Наше руководство привлекло представителей среднего бизнеса. Коммунисты не исключают союза с буржуазией, если это идет в целом на благо большинства пролетариата.