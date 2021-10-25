«Ситуация патовая, водителей не хватает»: Министр оценила ситуацию с пассажирскими перевозками в Калининграде

Автобусов на городских улицах стало меньше. Это приводит к давкам в салонах. Фото: Виктор Сергеев

Распространение коронавируса сильно сказалось на транспортном комплексе, водители болеют, и их не хватает. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда - Калининград» рассказала министр развития инфраструктуры области Евгения Кукушкина. По ее словам, сейчас основная задача властей - не сократить количество маршрутов и рейсов.

- Речь идет о том, чтобы увеличить и число маршрутов, и рейсов. Но история на самом деле патовая на рынке труда. У нас действительно сейчас не хватает водителей, у нас простои (транспорта) как на городском предприятии «Калининград-ГорТранс», так и в компаниях, занимающихся межмуниципальными перевозками. Все это связано с болезнями, - сказала Евгения Кукушкина.

Министр добавила, что оставшихся водителей нельзя перевести «на две ставки», так как это может сказаться на безопасности перевозок и пассажиров.

- Если водитель будет работать круглосуточно, у него и реакция будет не та, и возможность попасть в дорожно-транспортное происшествие вырастет в разы, - сказала Кукушкина. - Поэтому наша задача - не сократить эти маршруты, мы проводим регулярные проверки, связаны они с дезинфекционными мерами, которые должны предприниматься, чтобы сократить число заболевших в транспорте.

Летом во время первой кампании по вакцинации отдельных категорий граждан все желающие из числа работников транспортного комплекса сделали прививки. Но так как компании-перевозчики в основном частные, это дело добровольное, никто никого не заставлял. Тем не менее 75 сотрудников всех компаний-перевозчиков вакцинировались - это касается в том числе и железной дороги, и аэропорта, добавила министр развития инфраструктуры.

Сейчас власти совместно с компаниями-перевозчиками пытаются закрыть нехватку водителей. Для этого ищут водителей-сдельников, мигрантов. Однако с 1 октября в Калининградской области мигрантам с патентами запретили работать в общественном транспорте, и это несколько «подкосило» ситуацию, призналась Евгения Кукушкина.

- Хотя там немного было (водителей-мигрантов). Мы посчитали по всем транспортным компаниям, это затронуло 13 водителей. Но самая страшная ситуация, что при том количестве безработных, которые числятся в службе занятости, мы не можем найти водителей. Даже готовы провести ярмарку вакансий именно для водителей, но вот ковидная история, эти ограничения сделать это в текущей ситуации не позволяют, - рассказала министр.