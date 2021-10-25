До 20 смертей в сутки и новые жесткие меры: о чем рассказали глава минздрава и главный санитарный врач области

Александр Кравченко и Елена Бабура вышли к журналистам с плохими новостями. Фото: Иван МАРКОВ

15-процентный рост числа заболевших за неделю

В понедельник, 25 октября, министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко и руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура собрали журналистов, чтобы предупредить калининградцев о введении новых жестких антиковидных мер. Первой слово взяла Бабура.

- Эпидемическая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Калининградской области оценивается как крайне неблагополучная, - заявила она. - Без принятия жестких противоэпидемических мер прогноз ее развития крайне неблагоприятен. За последнюю неделю заболеваемость увеличилась на 15%, а с 20 сентября она увеличилась на 30%. В структуре заболевших мы отмечаем увеличение числа детей до 6-летнего возраста. Доля их возросла за последние недели в два раза. В структуре заболевших мы видим увеличение количества людей в возрастной группе старше 65 лет.

За последнюю неделю, по словам Бабуры, доля заболевших пенсионеров увеличилась на 60%.

- На территории области циркулирует дельта-штамм, который обладает более заразными свойствами. Один инфицированный заражает до семи человек. Скорость распространения этой инфекции увеличилась в разы, поэтому мы и наблюдаем увеличение числа заболевших.

По суточной заболеваемости на текущий день Калининградская область находится на 14-м месте. Из-за большого числа заболевших у нас увеличилось число госпитализируемых в инфекционные стационары.

- В основном это люди, которые имеют сопутствующие заболевания. Это произошло в связи с тем, что на койках у нас стало находиться большее количество людей и оборачиваемость койки снизилась, так как там находятся люди с тяжелой и среднетяжелой формой заболевания, - объяснила главный санитарный врач.

Приостановка предприятий и уход на удаленку

Учитывая развитие эпидситуации и неблагоприятный прогноз, Елена Бабура призвала региональное правительство принять дополнительные жесткие меры.

- Нами подготовлено предложение в органы исполнительной власти. Это предложение с жесткими противоэпидемическими мерами, нацеленными на ограничение распространения инфекции. Нам нужно заболевание локализовать хотя бы на высоких цифрах, не допуская того, чтобы количество заболевших росло в такой же прогрессии. Мы требуем принятия соответствующих решений, которые позволят нам не свалиться в яму и значительно снизить нагрузку на систему здравоохранения. Вакцинация - это очень хорошо, это основная профилактическая мера. Но в данном случае мы не достигаем одной цели, чтобы все были привиты в максимально короткий период. В этих условиях повлиять только вакцинацией без принятия дополнительных мер мы не можем. Мы предложили приостановить деятельность ряда организаций и предприятий, перевести деятельность тех предприятий, где возможно, на дистанционный режим. Общепит - только работа навынос. Все эти решения будут прописаны в постановлении Калининградской области.

Бабура заметила, что вакцинацию не стоит рассматривать как метод получения QR-кода.

- Это профилактическая мера, направленная на предупреждение распространения инфекции, на то, чтобы человек не заболел тяжело и выздоровел после инфекции. Тот, кто не пришел, и тот, кто активно сопротивляется вакцинации, должен в конце концов осознать, что справиться с эпидемической ситуацией мы сможем только с помощью создания популяционного иммунитета. Достичь его наш регион должен был еще до начала лета, однако этого не произошло.

Больше тысячи пациентов на кислороде и ИВЛ

Александр Кравченко еще раз напомнил, что система здравоохранения в области сейчас работает с очень высокой интенсивностью. Растет число госпитализаций и амбулаторных вызовов.

- По факту у нас сейчас развернуто 2,5 тысячи коек, из которых свободны только 200. Это мало. Только вчера мы говорили, что у нас около тысячи человек, которые не могут без медицинской помощи существовать, то есть они кислородозависимые, а сегодня это уже 1046 человек на кислороде и ИВЛ.

По словам Кравченко, есть лишь один способ борьбы с инфекцией - «сесть по домам», так как инфекция протекает «по негативному сценарию».

- Мы обучили докторов узких специальностей, чтобы они могли оказывать помощь при новой коронавирусной инфекции. У нас с сегодняшнего дня на работу с этой группой пациентов выходят стоматологи. Мы сегодня остановили стоматологическую помощь, чтобы привлечь дополнительные ресурсы на борьбу с ковидом.

О смертности

Глава минздрава подробно рассказал про число добавленных смертей в Калининградской области:

- Если сравнивать с доковидным периодом - 2019 годом, - то число добавленных смертей в нашей области на сегодня - 2100. То есть у нас в этом году умерло за этот же период времени на 2100 человек больше, чем в 2019 году. Это ковид и пневмония. Понятно, от чего эти люди умирают. В прошлом году у нас эта цифра была 1300 с небольшим. Понятно, что у нас вторая волна несколько позже началась и наложилась на текущий год, но тем не менее это очень большие цифры.

Министру напомнили, как ранее главврач инфекционной больницы Ольга Краснова сообщала, что в области каждые три часа от коронавируса и пневмоний умирает по одному человеку.

- Сейчас уже больше, - ответил Кравченко. - Сегодня эта цифра колеблется от 14 до 20 человек. Больные поступают в значительно более тяжелых формах. Их не надо сейчас искать в статистике, потому что они в статистику зайдут позже. Это не вранье и не манипуляция. Когда человек поступает с тяжелейшей пневмонией, у него мазки могут быть отрицательными, возбудитель как таковой получить не удается. Поэтому он может не пойти в статистику. Но происходит ровно то, о чем я говорю. Мы никогда этих цифр не прятали, мы всегда об этом говорили. Этот рост летальности стационарной - он идет.

Журналисты спросили Кравченко и о прививочной кампании. По его словам, от гриппа и ковида теперь можно прививаться одновременно.

- И важно, что сейчас разрешили вакцинироваться беременным и кормящим, совсем свежая информация в СМИ вышла официально, - заявил он. - Мы ждем разъяснений. Фактически остался минимум противопоказаний к вакцинации. Это анафилактические реакции в анамнезе и непереносимость каких-то компонентов. Вакцинироваться нужно, вакцина безопасна.

Александр Кравченко рассказал, что в последнее время ему и коллегам-медикам часто приходится вступать в дискуссии с антиваксерами.

- Доходит до абсурда. Человек нам пишет: «Вакцина - это зло, человека придумала природа и зачем в нее вмешиваться?» Я начинаю разговаривать, вытаскиваю личные данные человека, поднимаю информацию по детям. Дети прививаются по национальному календарю, и почему-то это злом не является. Но во всех пабликах этот человек начинает говорить, какое зло вакцинация, придумывая, кто, у кого и где умер, как умер и так далее.