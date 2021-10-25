Банк «Открытие» подписал с «Арктик СПГ 2» дополнительное соглашение к кредитному договору

Банк «Открытие» и ООО «Арктик СПГ 2» подписали дополнительное соглашение к кредитному договору, заключенному 28 апреля 2021 года. Также соглашение подписано с другими участниками синдиката российских банков, среди которых: ПАО «Сбербанк», Газпромбанк и его дочернее общество Bank GPB International S.A., государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Дополнительное соглашение предусматривает увеличение максимальной суммы финансирования до 5,7 млрд евро в рамках кредитной линии сроком на 15 лет.

Окончательный размер привлекаемого у российских банков финансирования в пределах максимальной суммы до 5,7 млрд евро будет определен при завершении формирования международной части внешнего финансирования проекта «Арктик СПГ 2».

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

ООО «Арктик СПГ 2» реализует проект по строительству трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая и общей мощностью 19,8 млн т СПГ и до 1,6 млн т стабильного газового конденсата в год. Проект реализуется по инновационной концепции строительства с использованием оснований гравитационного типа (ОГТ) в целях снижения капитальных затрат и минимизации воздействия на экологию Арктического региона России. По состоянию на 31 декабря 2020 года, доказанные и вероятные запасы Утреннего месторождения по стандартам PRMS составили 1 434 млрд куб. м природного газа и 90 млн тонн жидких углеводородов.

Участниками Проекта являются «НОВАТЭК» (60%), TotalEnergies (10%), CNPC (10%), CNOOC (10%) и Japan Arctic LNG, консорциум Mitsui & Co, Ltd. и JOGMEC (10%).