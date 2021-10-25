Банк «Открытие» и группа ЦДС запустили совместную программу «Снижаем ставки за наш счет»

Программа «Снижаем ставки за наш счет» доступна при покупке квартиры в жилом комплексе ЦДС «Новые Горизонты», участок 7, в корпусах 1-5. Предложение распространяется на квартиры, расположенные на 1-7 этажах.

Сниженная ставка сохраняется на период строительства. После ввода дома в эксплуатацию ставка составит от 8,2% годовых.

Согласно условиям программы, сумма кредита составляет от 500 тыс. рублей до 50 млн рублей. Первоначальный взнос – от 10%. Кредит предоставляется на срок от 3 до 30 лет.

Минимальная ставка 4,2% годовых на период строительства дома доступна при внесении первоначального взноса в размере от 30% стоимости квартиры. После ввода объекта в эксплуатацию ставка составит 8,2% до окончания срока кредитования.

При первом взносе от 20% ставка на период строительства дома составляет 4,5%. После ввода объекта в эксплуатацию — 8,5% до конца срока кредитования.

В совместной программе Группы ЦДС и банка «Открытие» есть дополнительные условия. Например, сниженная процентная ставка по ипотеке действуют при условии оформления личного страхования. При сумме кредита более 8 млн рублей ставка уменьшается на 0,3%. При наличии у кредитуемого зарплатного проекта банка «Открытие» допускается первоначальный взнос в размере от 10% стоимости квартиры, но с надбавкой +1% к ставке. С подробными условиями программы можно ознакомиться на open.ru и cds.spb.ru.

«Мы постоянно взаимодействуем с банками-партнерами для улучшения условий приобретения квартир в наших проектах. На сегодняшний день ставка 4,2% – самая низкая среди всех ипотечных программ, с которыми мы работаем. При этом снижение ставки достигается без увеличения стоимости квартиры. Это предложение оценят покупатели, которые хотят снизить платежи по ипотеке на период строительства дома, например, в случае аренды жилья или необходимости накопить на ремонт», – отметил директор департамента недвижимости Группы ЦДС Сергей Терентьев.

Корпуса 1-2 жилого комплекса ЦДС «Новые Горизонты», участок 7 будут введены в эксплуатацию в 4 квартале 2022 года. Корпуса 3-5 будут сданы в 1 квартале 2023 года.

ЦДС «Новые Горизонты», участок 7 – жилой комплекс расположен в ближайшем пригороде на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, между населенными пунктами Бугры и Мурино. Комплекс равноудален от двух станций метро – «Девяткино» и «Проспект Просвещения». Общая площадь первого участка ЦДС «Новые Горизонты» составляет 90,5 тыс. кв. м. Пять корпусов нового квартала месте с паркингом на 400 машиномест образуют полностью закрытый внутренний двор, свободный от машин, с зелеными насаждениями, детскими площадками и зонами отдыха. Высота домов не превышает 15 этажей. Гостевые парковочные места расположены по периметру квартала. Особенность комплекса – уникальный внутренний двор площадью 78,5 тысяч кв. м, – это 5 футбольных полей или половина Летнего сада. Проект реализуется с привлечением проектного финансирования от банка «Открытие».

Группа ЦДС на протяжении 22 лет успешно работает в сфере жилищного строительства, входит в десятку крупнейших застройщиков России. В портфеле ЦДС более 90 реализованных, строящихся и разрабатываемых проектов. В настоящее время ЦДС ведет строительство и продажу квартир в Петербурге и Ленинградской области в 17 жилых комплексах. Среди них проекты комплексного освоения территории, включающие в себя жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и коммерческую недвижимость.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.