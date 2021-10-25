Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «ЭР-Телеком Холдинг» объемом 15 млрд рублей

22 октября 2021 г. состоялось размещение выпуска биржевых облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-02-01 общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Процентная ставка купона составила 9,50% годовых. Организатором размещения выступил банк «Открытие».

Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций серии ПБО-02-01 с двухлетним сроком обращения. Бумаги имеют квартальные купоны, оферта не предусмотрена. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.

Книга заявок по выпуску была открыта 20 октября 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона не выше 9,60% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению не выше 9,95% годовых. По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение установить ставку 1-го купона ниже первоначального ориентира – в размере 9,50% годовых, что соответствует эффективной доходности 9,84% годовых. Высокий спрос на ценные бумаги компании со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения с планируемых не менее 7 до 15 млрд рублей. По итогам размещения был зафиксирован самый большой объем выпуска за всю историю сделок компании на рынке публичного долгового капитала.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Размещение облигаций проводилось по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем Московской Биржи. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.

Организаторами выпуска выступили: банк «Открытие», Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк. Агент по размещению – ВТБ Капитал.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.