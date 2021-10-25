В Калининградской области объявлен локдаун с 28 октября по 7 ноября

Интересно, опустеют ли улицы так же, как в прошлый раз. Фото: Александр Подгорчук

Опубликован указ губернатора Антона Алиханова, которым в Калининградской области устанавливаются нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. С учетом дополнительных мер, фактически жителей региона ждет локдаун.

В эти дни:

- не будут работать предприятия и организации, за исключением тех, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом Президента России.

- приостанавливается доступ посетителей в заведения общепита (торговля навынос и доставка сохраняются)

- приостанавливается работа торговых центров и магазинов непродовольственных товаров любой площади. Исключение сделали для магазинов, торгующих продуктами питания, детскими товарами, лекарственными средствами и медицинскими изделиями, а также зоомагазинов.

- в школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа детских садов за исключением дежурных групп для детей, чьи родители трудятся на продолжающих работу предприятиях и организациях.

- учреждения среднего специального образования переходят на дистанционный формат обучения.

- организации, оказывающие услуги дополнительного образования, а также спортивной подготовки приостанавливают свою деятельность.

- МФЦ будут оказывать ограниченный перечень услуг - оформление свидетельств о регистрации рождения, брака и смерти. Также специалисты МФЦ продолжать принимать граждан, которым требуется помощь в работе с порталом госуслуг для получения QR-кода и участия в переписи.

Движение общественного транспорта в приморские города сокращается до утренних и вечерних рейсов.