Режиссер фильма «Катя и Вася идут в школу»: Учитель уже проигрывает конкуренцию смартфону

Юлия Вишневецкая лично приехала в Калининград представить свою картину. Фото: Ренато СЕРРАНО.

В Калининграде завершился фестиваль «Территория кино», в программу которого попала документальная картина журналистки Юлии Вишневецкой «Катя и Вася идут в школу» (18+). Этот фильм про двух молодых учителей, решивших устроиться в провинциальную школу, чтобы привить детям те идеалы, носителями которых они являются сами. Однако начинающие педагоги неожиданно сталкиваются с апатичными школьниками, не проявляющими никакого интереса к новым идеям и знаниям. Попытки нащупать контакты с детьми иногда удаются, но бывает, что энтузиазм гаснет.

Юлия Вишневецкая приехала в Калининград представить свою картину, и корреспондент «Комсомолки» пообщался с ней не только о фильме и его героях, но и о современных вызовах, с которыми сталкивается отечественная школа.

Журналистика расчеловечивает

Юлия работала в изданиях «Русский репортер», «Deutsche Welle» и других, однако сегодня она считает себя журналистом в меньшей степени.

- Сейчас я такой журналист, который в первую очередь снимает короткие документальные фильмы. Когда я начинала снимать «Катю и Васю», я была в большей степени журналистом, это был долгосрочный проект, который я делала параллельно со своей основной работой. Сегодня же я занимаюсь только фильмами.

- А почему ушли из журналистики?

- В какой-то момент меня очень заинтересовало документальное кино, мне показалось, что это гораздо более гуманистическая вещь, чем чистая информационная журналистика. Когда ты снимаешь документальный фильм, там всегда есть герой, история и человеческий подход. Ты просто не можешь смотреть на все это нейтральным журналистским взглядом, который людей обезличивает и даже как-то расчеловечивает. К тому же, мне всегда хотелось рассказывать более сложные и более долгие истории, приближаться к человеку.

- «Катя и Вася» - это ведь ваш первый полнометражный фильм?

- Второй. Еще у меня был фильм «Хата с краю» про Донбасс и войну. Но это, скорее, средний метр.

- А где проходили съемки «Кати и Васи»?

- Что это был за город, не могу сказать. Кто хотел, конечно, тот уже вычислил, но какая разница вообще? Это город в ста километрах от Москвы. Хотя, мне уже говорили, что мы снимали в Ростове, в Сибири… Это настоящий город N. Там все настолько обычно и стандартно, что могло произойти где угодно.

«У детей – полное отсутствие мотивации»

- Почему вдруг тема школы вас так заинтересовала?

- Эта тема меня всегда интересовала. Я сама училась в четырех московских школах в 90-е годы. Все они были очень разными. Сначала это была обычная советская школа во дворе, потом я поучилась в православной гимназии, где все молились. Это был 90-й год, когда это только-только стало можно и модно. Моя мама тогда же крестилась и нас крестила. В общем, год я там проучилась, и до сих пор знаю три религиозных фразы по-гречески и три православные молитвы наизусть. Там вся программа была заточена на религию, а учитель математики говорил нам, что компьютеры – от дьявола. Каждую неделю к нам приходил батюшка. Там все ударялись в такие крайности, которых сейчас не найти, разве что в монастыре каком-нибудь. Потом у меня была очень необычная школа для интеллектуалов, где мы проходили очень сложные упражнения. Четвертая школа была примерно такого же типа. Русской истории я почти не знаю, потому что в 90-х был полный хаос, и никто не знал, как учить детей этому предмету. Все время появлялись новые идеи. В той же православной гимназии мы изучали исключительно историю религиозной мысли и сектантство. Я помню что-то про Нила Сорского, про стяжателей и нестяжателей, а какие в то время были князья или цари – не помню. Мои собственные дети тоже сменили несколько школ в Москве и в Германии.

- Как выбирали героев?

- Я знала Васю. Я с ним общалась как журналист, когда он занимался языковым активизмом, в частности, нанайским языком. Он лингвист и очень любит исчезающие языки и редкие народы. Когда я узнала, что Вася хочет пойти преподавать в школе, я, конечно, очень заинтересовалась. А с Катей я познакомилась уже через Васю. Она закончила сценарный факультет ВГИКа.

- Судя по всему, Вася оказался более подготовленным к тому, что не все его воспитанники хотят учиться…

- В том-то и дело. Главная трагедия и проблема, с которой столкнулись Катя и Вася – это полное отсутствие мотивации у детей. Они пришли в школу не по своей воле, проводят там много часов и никогда ничего не выбирают в своей жизни. А тут приходят молодые учителя и пытаются с этими детьми разговаривать как с взрослыми, взывать к каким-то ценностям. Эти дети так не умеют.

- Можно сказать, что российская школа сейчас в кризисе?

- Кризис – это острое состояние. Школа наша не в кризисе. Сейчас нет никакого особенного периода, школа в своем нормальном состоянии…

- То есть, она такая лет 20 или 30?

- Если не 100. Я сейчас не свою мысль озвучу, но она общеизвестная. Школа в таком виде, в котором мы ее знаем, сформировалась в начале XX века на фоне урбанизации, индустриализации и активного переезда в города из деревень. Строились заводы, и для них необходимо было много людей, рабочей силы. То есть, минимально грамотных и умеющих куда-то приходить вовремя, по звонку. Чтобы это было не как в деревне, где все зависит от погоды.

«Сегодня учитель и смартфон – конкуренты»

- Вы разве не считаете, что всеобщее образование необходимо?

- Нет, конечно, всем нужно уметь читать и писать. А вот что делать дальше – это большой вопрос.

Героиня картины в какой-то момент перестала готовиться к занятиям, потому что ей не хотелось делать обычный урок. Фото: кадр из фильма

- То есть, кому-то достаточно четырех классов, а кому-то нужно 11 и даже больше?

- Судя по фильму «Господин Бахман и его класс» (документальный фильм Марии Шпет о немецкой школе, где интернациональная среда превращается в «родную» – Ред.), немецкое государство давно уже исходит из того, что кому-то действительно достаточно 4 или 6 классов, а дальше можно идти в так называемую реальную школу и заниматься профессиональной подготовкой, учиться простой профессии, вроде автомеханика. Чем с детьми заниматься в первые 4 года, в принципе, понятно. В этом возрасте с школьниками нет больших проблем. Они слушаются учителя, а он их учит каким-то понятным вещам. Ни у кого тут не возникает сомнений, что это нужно. А класса с 6-го или 7-го начинаются проблемы. У школьников возникают вопросы: «А почему таблица Менделеева? Почему химия? Почему косинусы?» Конечно, все это зачем-то нужно и чему-то учит, но, как мне кажется, никто уже очень давно не задавался вопросом «Почему учат именно этому?» У нас ведь школьная программа не менялась с советских времен. Менялись, может быть, несколько глав в учебниках истории, немного скорректировалась программа по литературе. Но я не призываю прямо сейчас начать глобальную реформу системы образования. Просто с момента появления первых заводов прошло много времени. Многие заводы вообще закрылись и не нужны. Все сидят в мобильниках и могут узнать все, что угодно.

- То есть, учитель и телефон сегодня – конкуренты?

- Во всех смыслах. Учитель не может так интересно развлечь и дать так много информации. Учитель не может ответить каждому на персональный запрос.

- Но учитель ведь учит добывать информацию, учит строить систему.

- В идеале – да. Такие учителя даже есть.

- А каким сегодня должен быть молодой учитель?

- Я могу только сказать, что бы я посоветовала Кате. Это две вещи. Во-первых, в первый год работы нужно забыть про все свои миссионерские амбиции, про права человека и феминизм. Иначе это будет что-то вроде попытки сделать тройное сальто, когда ты даже приседать как следует не умеешь. Я совершенно не против, чтобы учителя разговаривали с детьми на эти сложные темы, но делать это нужно точно не в первый год работы. Сначала нужно наладить контакты и стать для детей авторитетом, добиться того, чтобы они тебя слушали.

Вася сразу же постарался стать для детей авторитетом. Фото: кадр из фильма

- Это то, что сделал Вася, так?

- Мне кажется, да. Если бы ему не пришлось уволиться, у него бы все отлично получилось. Во-вторых, Катя в какой-то момент перестала готовиться к занятиям, потому что ей не хотелось делать обычный урок, она хотела особенных и самых хороших уроков. В итоге, она целыми вечерами тупила, а просто провести урок по учебнику не могла. В общем, молодым учителям я бы посоветовала немного снизить планку, не пытаться быть сразу миссионером, гениальным стендапером и харизматиком. Все равно не получится.

- Однако кружки у обоих учителей получались лучше, чем уроки.

- Именно. А все потому, что на кружки дети приходят по доброй воле, они добровольно принимают правила игры.

«Наши учителя запуганы»

- На уроках нужно отбирать мобильные телефоны у детей?

- Я считаю, что нужно. Катя и Вася к этому, в итоге, пришли, хотя поначалу они оба были полны гуманизма. Конкурировать с телефоном очень сложно. Если учитель видит, например, что ученик тычет иголкой в бок соседу или рисует, он может его легко «вернуть». А если школьник в мобильном – то он потерян навсегда. Поэтому отбирать нужно хотя бы до определенного возраста, пока не появится хоть какая-то самостоятельность. В том же фильме «Господин Бахман и его класс» я не видела на уроке ни одного мобильника.

- Старое поколение учителей – это проблема?

- Возраст – это не проблема. Проблема в том, что учителя запуганы, задерганы.

- Чем запуганы?

- Тем, что их будут ругать. А ругать их будут за все, что угодно. Учителя и сами не знают, за что. Еще они замучены бумажной отчетностью и успеваемостью, рейтингами и показателями. Оценка ведь не должна означать, что ученик плохой. А тут и ребенок плохой, еще из-за него и вся школа плохой становится. Учителя страшно из-за этого нервничают. Вместо того, чтобы хорошо проводить время с подростками, они постоянно ломают голову, как бы эту самую успеваемость натянуть. И еще все учителя занимаются постоянными подготовками к праздникам. Как только заканчивается один, начинается подготовка к другому. Это имеет символический смысл. Так система сама себя воспроизводит за счет повторяемости. Так делали наши учителя и их учителя, и мы так будем. Это гарант стабильности.