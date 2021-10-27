В Калининграде отметили 100 лет со дня рождения Всеволода Остена

В Калининградскую область Всеволод Остен переехал в 1949 году. Фото: Архив автора

С 1966-го по 1989 год Всеволод Остен жил в доме № 21-25 по Ленинскому проспекту. В 2003-м на фасаде здания появилась мемориальная доска. А в минувшую субботу возле нее зазвучал саксофон. И мелодия песни «Мой путь» в исполнении 12-летнего саксофониста Германа Шинкевича стала фоном акции, посвященной вековому юбилею писателя Остена.

Мелодия песни «Мой путь» в исполнении 12-летнего саксофониста Германа Шинкевича стала фоном акции, посвященной вековому юбилею писателя. Фото: Елена ЧЕПИНОГА.

Спешившие мимо прохожие невольно задерживали шаг. И кто-то, впервые заметив доску на стене, с интересом узнавал о человеке, портрет которого изображен на ней. Слушал его стихи, которые, трогательно споря с шумом проспекта, читали четвероклассницы школы № 5 Вероника Огородникова и Валерия Ключникова.

А после возложения цветов и минуты молчания участники памятной акции отправились на улицу Тельмана, 28. В прошлом году детская библиотека № 14 стала библиотекой-музеем советской книги. Ожидается, что вскоре ей будет присвоено имя Остена.

В библиотеке о Всеволоде Викторовиче вспоминали вдова Зоя Дмитриевна и сын Игорь Остен. О товарище по писательскому цеху говорили Вячеслав Карпенко и Олег Глушкин. О творчестве Остена размышлял кандидат филологических наук доцент БФУ имени Канта Никита Пробст.

Вдова писателя Зоя Дмитриевна тепло поблагодарила четвероклассниц школы № 5 Веронику Огородникову и Валерию Ключникову за исполнение стихов Всеволода Остена. Фото: Елена ЧЕПИНОГА.

Организатор памятной акции заведующая библиотекой имени Соболева Ольга Ткаченко не один год курировала подготовку переиздания главной книги Остена – «Рассказы узника Маутхаузена». И, по ее словам, уже в ноябре-декабре книга увидит свет.

– «Рассказы узника Маутхаузена» выйдут в рамках издательской программы правительства области, – говорит Ольга Камиловна. – Так что книга поступит в библиотеки и будет доступна всем желающим.

А еще в ближайшее время планируется учредить литературный конкурс имени Остена.

Его незаживающая рана

Всеволод Остен родился 23 октября 1921-го во Владивостоке. Был лириком и физиком – писал стихи, учился на военного инженера. В 1941-м, попав в окружение, стал членом партизанского отряда. В 1942-м был схвачен и оказался в концлагере Маутхаузен.

Чудом уцелел на этой «фабрике смерти». А ему потом еще и всю жизнь напоминали, что он якобы «сдался в плен». Так, переехав в 1949-м с Дальнего Востока в Калининградскую область, на работу журналистом устроился только через год – и лишь после отчаянного письма в Москву. В 1961-м увидела свет его первая книга о Маутхаузене – «Уцелевшие в аду». После чего по инициативе властей вышла рецензия, где утверждалось: вместо того чтобы показать героизм советских людей, Остен «преувеличил силу фашизма».

По случаю 100-летия автора готовится переиздание его главной книги. Также должны появиться библиотека и литературный конкурс имени Остена.

Рукопись его книги «Встань над болью своей: рассказы узника Маутхаузена» более 20 лет кочевала по редакциям. А когда в 1986-м все-таки была издана, Василь Быков написал автору: «Спасибо за прекрасную книгу, книгу-исповедь, книгу-судьбу!»

Последние месяцы он жил ожиданием выхода второго издания «Боли». В середине июля 1989-го тираж был отпечатан в Москве. Однако автор подержать долгожданную книгу в руках не успел – 31 июля Всеволод Викторович умер…