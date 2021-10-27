Дело врачей: в московском СИЗО Элину Сушкевич посадили в камеру на 26 человек

Элина Сушкевич (на фото) и Елена Белая останутся в изоляторе до 4 января. Фото: Александр Подгорчук

В среду, 27 октября, Первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы оставил в силе решение Московского областного суда о заключении под стражу врача - неонатолога-реаниматолога регионального перинатального центра Элину Сушкевич и бывшего руководителя роддома № 4 Калининграда Елену Белую до 4 января 2022 года. Об этом «Комсомолке» рассказал адвокат Элины Сушкевич Камиль Бабасов.

- Мы не согласны с позицией суда, будем оспаривать и это решение, - заявил адвокат. - Мы считаем, что избрание меры пресечения возможно, если обвиняемый может угрожать свидетелям, если он может скрыться, а также уничтожить доказательства, наконец, если есть угроза продолжения преступной деятельности. Это не имеет никакого отношения к нашей подзащитной!

Главным аргументом при вынесении решения о заключении под стражу медиков именно в СИЗО Москвы стал тот факт, что у обвиняемых нет ни прописки, ни регистрации в столичном регионе.

- Сегодня в суд приехал врач, коллега Элины Сушкевич, предоставил документы о том, что является собственником недвижимости, готов предоставить Элине возможность проживать там, - поделился деталями сегодняшнего заседания Камиль Бабасов. - Кроме этого, суду были предоставлены личные поручительства президента Национальной медицинской палаты, директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, президента Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины, академика РАН Николая Володина, заместителя директора по научной работе в Национальном исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Дмитрия Дегтярева (в поручительствах авторитетные медики просили освободить коллег из-под стражи. - Ред.). Но на все это суд сказал, что у нас 105-я (статья. - Ред.), поэтому решение Московского областного суда оставляем без изменения.

По словам адвоката, и Элина Сушкевич, и Елена Белая «потихонечку обживаются в СИЗО».

- Элину уже пятый раз перевели в другую камеру, - отметил Бабасов. - Сейчас она находится в камере на 26 человек. Что касается информации о помещении ее в карцер, то это не было связано ни в коем случае с тем, что у нее какие-то проступки, а с нехваткой помещения для заключенных под стражу.

Следующее заседание в Московском областном суде запланировано на 15 ноября. В этот день суд продолжит процедуру отбора присяжных.

Элину Сушкевич и Елену Белую обвиняют в умышленном убийстве новорожденного. В декабре 2020 года коллегия присяжных Калининградского областного суда вынесла оправдательный вердикт. С 4 октября 2021 года дело калининградских врачей вернулось на рассмотрение по новой. Теперь слушание даже территориально проходит в другом регионе.

«Комсомолка» продолжит следить за этим громким процессом.