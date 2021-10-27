Юбилей Калининградской области, год 2020-й: Все ушли на карантин

Весной 2020 года мы впервые столкнулись с антиковидными ограничениями. Фото: Александр Подгорчук

Первое упоминание о нем было 31 декабря 2019-го. Точнее, Роспотребнадзор тогда еще сообщил не о новой коронавирусной инфекции, а о пневмонии невыясненной этиологии, попросив «учитывать данную информацию при планировании поездок». Однако стоит ли беспокоиться, если «случаев передачи вируса от человека к человеку не установлено»? Не говоря о том, что за последнее время мы уже привыкли к подобным новостям из Китая. То у них птичий грипп, то свиной. Не понос так золотуха, короче. И вообще, это где-то там у китайцев. А у нас – Новый год!..

Но уже 31 января Россия закрыла границу с Китаем. А накануне калининградские власти рассказали, что творится у нас в свете коронавируса. Как выяснилось, ничего страшного. За месяц – ни одного случая. Однако если что, то мы полностью готовы к приему таких пациентов – ведь в регионе создана серьезная инфекционная служба, которая в свое время была подготовлена к чемпионату мира по футболу.

Особо отмечалось, что у нас «создан мощный профильный коечный фонд: более 350 коек работают в обычном режиме, при необходимости оперативно развертываются еще 170 коек». По нынешним временам «мощный фонд» выглядит, мягко говоря, скромно. Но 30 января 2020-го, судя по всему, еще даже специалисты не представляли, что ожидается уже вскоре.

Только самолетом можно долететь

За февраль коронавирус разлетелся по всему миру, проникнув в том числе в Россию. И хоть янтарный край считался еще «чистым», было ясно, что и мы – на пороге. Кто-то в такой ситуации даже в командировку не поедет. А кто-то, наоборот, решает «надышаться напоследок». В общем, порядка 20 тысяч калининградцев рванули в соседние страны, где уже вовсю гулял коронавирус. А потом все эти туристы стали возвращаться…

8 марта было объявлено о выявлении в области первого случая заражения COVID-19. «Нулевым пациентом» оказалась 40-летняя жительница Калининграда, успевшая «на посошок» отдохнуть в Италии. Ну, ее уже 20 марта выписали из инфекционной больницы, а скольких она успела заразить, история умалчивает. Впрочем, было уже не до нее.

С 17 марта в регионе был введен «режим повышенной готовности», включающий в себя целый пакет ограничений. 18-го Москва закрыла страну для иностранцев. Но, увы, все это были удары по хвостам. И с 30 марта пришлось опустить, считай, «железный занавес». Причем мы оказались в особенно интересном положении. С 3 апреля Литва прекратила движение пешеходов и легковых автомобилей через границу в обе стороны. Хотя ранее звучало, что по литовскому «гуманитарному коридору» калининградцы смогут возвращаться домой на своих машинах до 12 апреля. А с 6 апреля были отменены два последних пассажирских поезда на нашем направлении – московский и питерский.

Таким образом, у нас оставалось только авиасообщение. При этом большую часть рейсов отменили. А сам аэропорт был открыт для полетов лишь с семи утра до девяти вечера.

Ни людей, ни машин…

10 апреля в области была зарегистрирована первая смерть пациента с коронавирусом. Им стал 70-летний военный пенсионер, скончавшийся в госпитале.

Апрель-май 2020-го вообще стали, пожалуй, самым тяжелым временем за всю пандемию. Помните еще истерию вокруг масок? Как душились в аптеках, где, словно в советские времена, могли вдруг «выбросить» этот нехитрый товар, неожиданно ставший дефицитом. И как кое-кто на этом наживался, задирая цены. И как кричали в очередях:

– Больше десяти масок в одни руки не давать!

«Масок нет» – пожалуй, самое частое объявление в апреле 2020-го. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Почти все позакрывали (наверное, тяжелее всего было обходиться без парикмахерских). И почти все вынужденно сидели по домам. Малыши «отдыхали» от садиков, школьники и студенты учились на удаленке, взрослые привыкали к целой куче ворвавшихся в обиход слов: локдаун, обсерватор, самоизоляция. И радовались любой разрешенной возможности выйти на улицу – в ближайший магазин, вынести мусор, выгулять собаку. А тем, без кого на работе было не обойтись, при проверке «документально подтверждали» свой путь к рабочему месту – для чего выдавалась справка, дозволяющая передвигаться по городу.

В разгар локдауна были закрыты даже детские площадки. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Калининград выглядел таким пустынным: ни людей, ни машин…

Лето красное пропели

Но прошла весна, настало лето – и коронавирусная статистика пошла на спад. А вместе с ней – и всяческие запреты. Так что уже 24 июня мы с размахом провели Парад Победы, перенесенный с 9 мая. Причем прогремели на всю страну благодаря гвардии прапорщику Ксении Кальчинской. Печатая шаг в колонне военнослужащих-женщин БФ, она осталась без правой туфли (во время разворота парадной коробки ей наступили на ногу – и обувь слетела). Тем не менее фельдшер зенитно-ракетного полка дивизии ПВО не растерялась и продолжила движение, не нарушив строй. Так что большинство даже ничего не заметило. А командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов потом лично наградил девушку: за стойкость, выдержку и самообладание, проявленные при проведении парада, он вручил Ксении памятную медаль, грамоту и букет роз.

А уже 26 июня мы вновь оказались в центре внимания – на берегу моря в Янтарном руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова красиво открыла сезон 2020 года. И началось веселье. Скажем, 21 июля заложили новый праздник – День янтаря. А в сентябре так фестивалили на острове Канта, что даже ели-пили прямо на могиле – используя в качестве стола крест возле Кафедрального собора…

Символично получилось, учитывая, что подсчеты, сколько же туристов посетило регион, тут же сменились другими пошедшими в рост цифрами: сколько еще заболело, сколько – умерло. И опять началось закручивание гаек. Так что в итоге было запрещено проведение любых новогодних торжеств. Причем с 31 декабря до 3 января общепит вообще закрыли.

Тем не менее на том же острове Канта на Новый год собралась толпа. Работали палатки с напитками-закусками, гремела музыка, народ вкушал, пел, танцевал. И, конечно, никаких масок. Праздник же…

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В январе 2020-го копию первого российского паровоза установили возле здания управления Калининградской железной дороги. Фото: Пресс-служба КЖД

15 февраля на Центральном рынке торговец застрелил супругов, тоже торговавших там. Затем убийца покончил с собой.

22 февраля на стадионе «Калининград» сборная России по регби обыграла команду Португалии.

25 февраля состоялась символическая закладка камней на месте строительства филиалов Большого театра и Третьяковской галереи.

4 апреля 2020-го в Корнево 9-летний Иван Веригин спас из пожара младших брата и сестру. Перед Новым годом в Следственном комитете Ване вручили медаль «Доблесть и отвага», а его маме – выразили благодарность за воспитание такого сына. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

9 апреля была погашена почтовая марка к 75-летию штурма Кёнигсберга.

15 мая заработал военный медцентр, построенный за 56 суток в связи с пандемией.

23 июня был открыт памятник Герою Советского Союза Михаилу Булатову.

За то, что на Параде Победы 24 июня 2020-го гвардии прапорщик Ксения Кальчинская, потеряв туфлю, не сбила строй, командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов потом лично вручил ей памятную медаль, грамоту и букет роз. Фото: пресс-служба Балтфлота

17 июля в Виштынецком парке открыли знак, посвященный разведчикам групп «Максим» и «Джек».

18 июля состоялся первый выпуск сестер милосердия.

30 июля в регионе стартовало тестирование крови на антитела к коронавирусу.

В августе в Зеленоградске установили «Курортницу». Как выяснилось, скульптура, сразу прозванная «эскортницей», еще и очень похожа на изваяние «Пассажирка» в Молодечно.

1 сентября открылся калининградский филиал Нахимовского военно-морского училища.

3 сентября в Корнево открыли мемориал воинам-якутянам.

27 сентября в районе поселка Круглово столкнулись автобус и песковоз – шесть человек, включая ребенка, погибли.

16 октября у нас начала работать первая в России фабрика по производству инвалидных электроприводных кресел-колясок.

19 ноября в Сосновке под Зеленоградском был открыт туалет-бутик для туристов.

26 ноября на улице Чернышевского мужчина подкараулил бывшую жену возле ее дома и убил из карабина. После чего застрелился.

27 ноября на заводе «Янтарь» передали заказчику траулер-сейнер «Василий Каплюк» – уже третий, построенный для камчатских рыбаков, а 23 декабря здесь был поднят Андреевский флаг на большом десантном корабле «Петр Моргунов».

В декабре у нас началась массовая вакцинация от коронавируса.