«Сначала из окна прыгнули дети»: В Балтийске двое военнослужащих спасли несколько человек после взрыва в пятиэтажке

Раджаб Резванов вместе другом вынес с четвертого этажа здания пожилую женщину. Фото: пресс-служба Балтфлота

Во вторник, 26 октября, в Балтийске после взрыва газа в одной из квартир жилого дома № 24 на улице Ушакова одни из первых оказали помощь пострадавшим двое военнослужащих. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, двое морских пехотинцев, сержанты Юрий Прохоренко и Раджаб Резванов, оказались неподалеку от места происшествия.

- Юрий Прохоренко, оказавшийся рядом с домом, где произошел взрыв, услышав громкий хлопок, незамедлительно бросился на помощь к горящему зданию, - сообщает пресс-служба. - Морской пехотинец совместно с двумя прохожими оказал помощь в эвакуации жильцов квартиры, расположенной на втором этаже прямо над квартирой, где произошло ЧП. Из-за сильного задымления семья из четверых человек, включая двоих детей, не смогла выбраться наружу из своего жилища через подъезд.

По словам Юрия, двоих детей, выпрыгивавших через окно со второго этажа, пришлось ловить руками. Следом за детьми прыгнули и их родители. В итоге эвакуация прошла успешно и никто не пострадал.

- Сослуживец Юрия, Раджаб Резванов, вместе с другом вынес с четвертого этажа здания пожилую женщину, которая в момент взрыва спала и также не смогла самостоятельно покинуть горящее здание, - добавляет пресс-служба.

За проявленное мужество при спасении людей военнослужащие будут поощрены командованием Балтийского флота.

Напомним, по предварительной информации, причиной взрыва в пятиэтажке стала утечка сжиженного газа в одной из квартир, где не оказалось жильцов. Сразу после детонации в доме вспыхнул пожар.