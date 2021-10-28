Мотивация сотрудников и бережливое производство: как помогает национальный проект «Производительность труда»

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Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Калининградской области (РЦК) создан на базе Фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области» в 2019 году. Это исполнитель национального проекта «Производительность труда» в части адресной поддержки предприятий в Калининградской области. Сегодня в национальный проект входят 43 региональные компании.

Предприятия все больше обращают внимание на методики бережливого производства и совершенствуют офисные и производственные функции с помощью участия в «Фабрике процессов».

«Фабрика процессов» мотивирует сотрудников предприятий работать с использованием принципов бережливого производства.

Она создана в рамках национального проекта «Производительность труда». Специалисты Регионального центра компетенций проводят её бесплатно для участников национального проекта. Для всех остальных желающих — на коммерческой основе.

Руководители компаний, начальники отделов и специалисты узнают, как:

расширить бизнес,

минимизировать затраты,

снизить себестоимость

и получить прибыль.

Во время проведения «Фабрики процессов» работники получат знания об инструментах бережливого производства и приобретут навык находить потери в офисных и производственных процессах.

Об этом рассказала руководитель проекта РЦК в сфере производительности труда Калининградской области Ирина Мироедова.

«За один день участники проживают три игровые смены, где должны достичь определённых производственных и экономических показателей. Они приобретают навык находить потери в производственных и офисных процессах. После обучения они смогут его совершенствовать путём снижения времени протекания процесса, балансировки загрузки операторов и оборудования, снижения запасов в потоке, снижения количества транспортировок, уменьшения объёма партий выпускаемых изделий с целью достижения финансовых показателей, таких как минимальная себестоимость и максимальная прибыль. Также они получают мотивацию применять и распространять методы эффективной работы на предприятии.

Инструменты бережливого производства — это набор средств, которые помогают правильно провести анализ деятельности предприятия, увидеть его проблемы, рационально разработать пути решения, привлечь и замотивировать сотрудников на достижение результата, его сохранение и улучшение в будущем. Это такие уникальные инструменты, которые позволяют путём принятия простых и эффективных решений значительно увеличить экономические показатели компании.

«Фабрика процессов» имеет простой подход — обучение действиям. Оно проходит путём решения непривычных и нестандартных задач, через анализ практического опыта и опыта коллег.

На «Фабрике офисных процессов» участники выявляют проблемы, влияющие на эффективность работы компании. Они учатся выстраивать процесс производства продукции, ориентированной на клиента, достигать операционных и финансовых показателей».

Стать участником национального проекта «Производительность труда» в Калининграде и узнать все детали работы национального проекта можно в Региональном центре компетенций в сфере производительности труда Калининградской области (Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области»):

+7 (4012) 994 588,

mbkaliningrad.ru,

сайт национального проекта (ИТ-платформа) — «Производительность.рф».