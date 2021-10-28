Участковый Алексей Шендриков: «Если сын захочет пойти в полицию, отговаривать не стану»

Алексей Шендриков на страже порядка с 2012 года. Фото: Предоставлено героем публикации

Как сбылась мечта детства

Победителем регионального этапа конкурса «Народный участковый - 2021» стал старший лейтенант полиции Алексей Шендриков из Зеленоградского района. Он, кстати, самый что ни на есть местный - в буквальном смысле этого слова. Родился в Зеленоградске, здесь же учился в школе, по окончании которой получил еще и среднеспециальное юридическое образование.

- Я с детства милиционером стать хотел, - признается Алексей. - Хотя сам из обычной рабочей семьи: отец - шофер, мать - продавец.

Правда, когда новоиспеченный правовед пришел в региональное УМВД России писать заявление о приеме на работу в органы, милицию как раз переаттестовывали в полицию. Сути дела это не меняло, но обнаружилось другое препятствие.

- У меня спрашивают: «В армии служил?» - рассказывает наш герой. - «Нет, - говорю, - не успел еще». «Тогда сходи послужи, - отвечают. - А уж потом снова к нам». Я так и сделал. После срочной оказался в ППС, это в 2012 году было.

Благодарить спасенный не пришел

За шесть лет в отделе патрульно-постовой службы ОМВД России по Зеленоградскому району старший сержант полиции Шендриков зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Даже успел спасти человека.

- Ехали вдвоем с товарищем по маршруту патрулирования, увидели дым. Оказалось, горит кабинет стоматологии. Заглянул в окно, вижу - человек лежит, потом оказалось, что это кочегар угорел. Ну, мы вывели его наружу - мужчина, кажется, даже не понял, что случилось.

- Потом не приходил благодарить?

- Нет. Наверное, забыл этот случай как страшный сон.

Параллельно со службой в ППС Алексей заочно учился в калининградском филиале Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации. В преддверии получения офицерских погон появилась возможность освоить новую специальность.

- Мне предложили: «Пойдешь в участковые?» «С радостью!» - говорю. Очень кстати это получилось, мне сферу деятельности захотелось немного сменить, да и по службе расти как-то надо было. Далеко от дома уезжать не хотелось, а вакантной офицерской должности в зеленоградской ППС тогда не было.

Офицер в авторитете

Участок лейтенанта включал Красноторовское сельское поселение, поселок Кострово и еще около 40 населенных пунктов поменьше.

- Дальний куст весь мой, - смеется Алексей. - Поля, просторы. Мотаться по ним, конечно, приходится много. Бывает, сажусь с утра в свой «УАЗ-Патриот» и домой возвращаюсь часам к 11 вечера. Жена, конечно, иногда ворчит, но она ведь знала, за кого выходила.

Участковый женат вот уже второй год, сыну - 6 месяцев.

Алексей женат вот уже второй год, сыну – 6 месяцев. Фото: предоставлено героем публикации.

Свой участок Алексей считает сравнительно спокойным, хотя без конфликтов среди населения, понятное дело, не обходится. Инспектору звонят практически каждый день, но по большей части в связи с семейно-бытовыми проблемами. Или если у кого-то что-то украли по мелочи. Тяжкие, а уж тем более особо тяжкие преступления - редкость. Хотя ведь и в тривиальной «бытовухе» нужно еще суметь разобраться. Поэтому главным качеством, необходимым в его работе, старший лейтенант полиции Шендриков считает умение выслушать человека, войти в его положение, вовремя подсказать оптимальный способ решения возникшей проблемы. Судя по всему, это у Алексея получается, за три года на своем нынешнем посту он сумел завоевать у подопечных необходимый авторитет.

- Всем, конечно, не угодишь, но большинство людей, скажем так, с пониманием относятся, - подтверждает участковый. - Даже с определенным доверием. Хотя регулярно приходится и данную законом власть применять. Вот одна девушка постоянно из Балтийска сбегала к своей матери в Поваровку, спасаясь от буйного мужа. Тот следом являлся скандалить, и мне постоянно приходилось реагировать, профилактические беседы с ним проводить, объяснять, что нужно вести себя адекватно. А бывает и наоборот: приезжаешь по вызову, а жена, которую только что пьяный супруг, как говорится, прессовал, вдруг начинает его защищать: «Не забирайте, я ведь только попугать хотела!»

Объект повышенного внимания

Обычно одного лишь появления участкового хватает, чтобы бытовой скандал затих сам собой, а дебоширы пришли в чувство. Но офицеру случалось сталкиваться и с попытками вооруженного сопротивления.

- Да ерунда! - отмахивается Алексей. - Хватил там один лишку, принялся ножиками размахивать - мол, попробуй подойди.

- Табельное оружие применять не пришлось?

- Зачем? Спецсредства же есть - дубинка, наручники…

Конечно, и многие взрослые порой склонны вести себя как дети. Но все-таки подрастающему поколению участковому инспектору традиционно приходится уделять повышенное внимание. Главной проблемой здесь сегодня являются мелкие магазинные кражи.

- Причем подворовывают дети из вполне благополучных семей, - огорошивает Алексей. - Не с голодухи точно. Драйва им, что ли, не хватает, а может, друг перед другом самоутверждаются таким способом. Поэтому в здешних школах и я, и сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних - постоянные гости. Вот недавно проводили беседу с девятиклассниками, объясняли, что им всем уже исполнилось по 14 лет, а значит, теперь они являются субъектами уголовного права и в случае чего последствия могут быть совсем нешуточными. По-моему, до них дошло, во всяком случае, с лицами серьезными сидели.

Участковый инспектор - частый гость в местных школах. Фото: предоставлено героем публикации.

- А вот твой сын подрастет и, глядя на отца, тоже захочет стать полицейским. Будешь отговаривать?

- Если это будет его осознанный выбор, то ни в коем случае. Мне ведь моя работа нравится.

ВАЖНО!

Теперь Алексею Шендрикову предстоит участие в финале всероссийского конкурса. На официальном интернет-сайте МВД России в срок до 1 ноября будет размещена информация об участковых уполномоченных полиции - победителях второго этапа, чтобы россияне могли определиться со своим выбором. Онлайн-голосование, в результате которого определится победитель, будет проходить с 1 по 10 ноября на нашем сайте kp.ru

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

У калининградских полицейских уже имеется опыт участия в конкурсе «Народный участковый». В 2016 году его победителем стал Виталий Тохтамыш, участковый уполномоченный отдела полиции № 2 УМВД России по Калининграду. В качестве приза старший лейтенант полиции получил автомобиль «УАЗ-Патриот», а также был награжден специальным нагрудным знаком УМВД России. Сегодня Виталий продолжает нести службу в рядах правоохранительных органов.