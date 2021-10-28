Леонид Рошаль: Отпустите Сушкевич, я готов сесть вместо нее!

Заключение под стражу врача-неонатолога Элины Сушкевич наносит огромный ущерб жителям Калининградской области, уверен Рошаль. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В четверг, 28 октября, в Москве проходит VIII съезд Национальной медицинской палаты. Во время выступления глава палаты Леонид Рошаль еще раз высказался о деле калининградских врачей, которых обвиняют в убийстве новорожденного. Напомним, дело неонатолога-реаниматолога Элины Сушкевич и бывшего руководителя роддома № 4 Калининграда Елены Белой повторно слушается в Московском областном суде. И медики заключены под стражу и находятся в столичном СИЗО.

- Мы считаем, что это дело неправильно оценено, - заявил Леонид Рошаль. - Доктор не виноват. Мы считаем, что судебно-медицинская экспертиза была проведена с большими ошибками. Мы полагаем, что заключение под стражу врача-неонатолога регионального перинатального центра Элины Сушкевич наносит огромный ущерб жителям Калининградской области и перинатальному центру, где сейчас не хватает 30% неонатологов, при этом один из лучших заключен под стражу.

- Это дело выходит за рамки приличия, - уверен Рошаль. - Очевидно, что поставлена задача засудить. И мы будем защищать врача дальше. Я предлагаю: отпустите врача из-под стражи. Я готов сидеть за нее!

В декабре 2020 года прокуратура подала апелляционное представление в Калининградский областной суд на оправдательный приговор калининградским медикам, обвиняемым в смерти младенца в роддоме Калининграда.

В мае 2021 года апелляционный суд отменил оправдательный приговор Сушкевич и Белой - дело было направлено на новое рассмотрение.

В июне 2021 года Верховный суд по ходатайству заместителя генерального прокурора перенес повторное рассмотрение уголовного дела в отношении Белой и Сушкевич в Московский областной суд. 4 октября 2021 года во время первого слушания Сушкевич и Белую отправили в СИЗО до 4 января 2022 года.