Сенаторы от «ЕР» единогласно поддержали проект бюджета на 2022-2024 годы

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28 октября депутаты Госдумы в первом чтении приняли проект госбюджета на ближайшие 3 года. Фракция ЕР единогласно одобрила документ. В нем содержатся пункты о финансировании инициатив народной программы “Единой России”, поручений президента и национальных целей нашего государства.

Более 2 трлн рублей в проекте бюджета предусмотрены на поддержку семей с детьми. Государство поддержит свыше 5 млн семей с детьми в возрасте 3-7 лет. Часть суммы пойдет на поддержку беременных женщин, попавших в сложную ситуацию, и одиноких родителей, воспитывающих детей 8-17 лет. Еще свыше 260 млрд рублей выделены на улучшение условий проживания семей с детьми. 1,6 трлн руб. запланировано на программу материнского капитала. Ко второму чтению проекта бюджета его дополнят пунктом об индексации маткапитала, , пишет nashgorod.ru.

Предусмотрены в трехлетнем бюджете и деньги на повышение денежного довольствия военных и представителей правоохранительных ведомств.

Значительные средства выделяются на развитие отечественного здравоохранения. Более 270 млрд руб. выделили на программу “Первичное звено для каждого”. Она предусматривает ремонт и строительство примерно 8 000 медицинских учреждений по всей стране. Помимо этого, финансирование получат проект “Санитарный щит”, программа медицинской реабилитации, и не только.

Если говорить о народной программе, то в ней много времени было уделено вопросам науки и образования. Это получило отражение и в проекте госбюджета. Единороссы добились выделения денег на капремонт школ. При этом 500 млрд рублей выделено на строительство школ в регионах.

Предусмотрено в проекте бюджета и финансирование строительства объектов социальной инфраструктуры в селах и поселках. Это будут локации для занятий спортом, культурного отдыха и другие. Также основной финансовый документ содержит пункт о выделении денег на ликвидацию аварийного жилищного фонда. Помимо этого, деньги будут выделены на ремонт дорог в регионах, комплексное развитие сельских территорий, в том числе на льготное кредитование строительства частных домов.

Более 340 млрд рублей предусмотрено на ликвидацию примерно 200 свалок. Еще 14 млрд руб. ежегодно будет выделяться на охрану лесов.

Наконец, более 170 млрд рублей будет направлено на развитие туризма. Еще один приоритет для партии – поддержка занятости, малого и среднего бизнеса. В программу поддержки и льготного кредитования будут включены самозанятые граждане. Речь идет в том числе о льготном кредитовании.

Как сообщает официальный партийный сайт ER.ru, “Единая Россия” работала над проектом бюджета на 2022-2024 гг. вместе с правительством в рамках нулевых чтений и формирования народной программы партии.

«На данный момент нами разработан проект бюджета Калининградской области, в который вошли все пункты народной программы. Это, в первую очередь, развитие сектора здравоохранения, этот вопрос стоит очень остро на сегодняшний день, на это выделено порядка 14 миллиардов рублей. Цель – обеспечить доступность медицинской помощи и повысить эффективность медицинских услуг, объемы и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Калининградской области, передовым достижениям медицинской науки.

Также отдельными большими блоками идёт финансирование модернизации экономики региона, социальная поддержка населения и развитие сферы образования. Кроме того, выделяется финансирование на развитие дорожно-транспортного комплекса, которое является важной частью народной программы. Ну и конечно, мы уделили большое внимание созданию на территории области конкурентоспособной туристической индустрии», - рассказал секретарь Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областной думы Андрей Кропоткин.