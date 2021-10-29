Как калининградцев призывали бороться с немецким наследием

В том, что «у советских собственная гордость», граждане СССР убеждались на каждой праздничной демонстрации. Фото: Государственный архив Калининградской области

– Товарищи, сейчас вы прослушаете закрытое письмо ЦК.

Калининград, сентябрь 1947-го, собрание областного комсомольского актива. А послание - из Москвы, о «деле профессоров Клюевой и Роскина». Те, что занимались терапией рака и имели неосторожность рассказать о своих успехах послу США. Ученых обвинили в совершении «антипатриотических и антиобщественных поступков», положив начало печально известной кампании по борьбе с космополитизмом. Стенограмма того давнего собрания была рассекречена лишь много лет спустя. Как выяснилось, среди калининградцев тоже имелись и космополиты, и низкопоклонцы…

О потере бдительности

Первым слово взял секретарь обкома ВКП(б) по кадрам:

– Колхозники получают у нас в личное пользование особняки с приусадебными постройками, садами, лугами и огородами. И отдельные, наименее устойчивые граждане используют все это для обогащения. Мы имеем уже немало фактов, когда человек захватывает земли больше, чем положено по норме. Разводит скота больше, чем положено по уставу сельхозартели. Начинает заниматься спекуляцией, переставая работать в колхозе.

Текущий момент докладчик увязал с историей края:

- В Восточной Пруссии все было подчинено интересам кучки капиталистов и гроссбауэров. Вся эта техника и так называемая культура строились на потоках пота и крови миллионов трудящихся, стоили не один десяток тысяч жизней. Не зная этого, некоторые наши товарищи преклоняются перед всем немецким, восхищаются любой мелочью. Преклонение перед немецким неизбежно приводит к потере бдительности, так необходимой в наших условиях. Мы находимся на западных рубежах Родины, куда иностранные государства засылают шпионов и диверсантов. У нас живет большое количество немцев. Некоторые наши товарищи допускают их к себе в быт, проявляя беспечность и ротозейство.

В качестве вопиющих примеров были упомянуты директор (уже бывший) одного из заводов, лечившийся исключительно у немецких врачей, а их советских коллег приглашавший только для оформления бюллетеня. А также агроном из Нестеровского района, который обзавелся коровой и вдобавок прислугой-немкой, которая эту самую корову доит корову, реализует на рынке молоко… «и так далее». Однако и интернационализм забыт не был.

- Сказанное мною не значит, что мы должны относиться к немецкому населению как к врагам, - подчеркнул секретарь обкома. - В области проживает 110 тысяч немцев, в том числе в Калининграде – 36 тысяч. Мы обязаны вовлечь всех в работу, хорошо организовать немецкие школы, детдома. У нас же есть, с позволения сказать, «руководители», которые относятся к немцам как к рабам и этим озлобляют их против нас. Например, начальник дистанции пути ПЧ-15 заявил сотруднику газеты «Калининградская правда», что он рассматривает немцев как полулюдей и оплачивает их труд вдвое ниже, чем труд русских рабочих той же специальности. Он считает неправильным хорошее отношение к немецким сиротам, находящимся в детдомах. Заявляет, что «будь моя воля, я бы их всех порубил и сжег на площади». Мы не можем допускать издевательского отношения к немецкому населению. Но и не должны допускать фактов срастания.

Знать язык врага

- В области проживают немцы с чуждой нам идеологией, культурой, бытом, - поддержала начальника заведующая лекторской группой обкома ВЛКСМ. - Удобные и уютные квартиры, красивые прически и платья производят на некоторую часть нашей молодежи впечатление высокой буржуазной культуры. «У нас этого еще нет», – говорят иногда с сожалением. Но у нас есть другое, в тысячу раз более ценное. Громадные заводы и фабрики – собственность народа. У нас есть школы и театры – тоже для народа. У нас никто не может присвоить себе труд другого человека. Мы начали не с металлических зажигалок и блестящих дверных ручек. Мы начали с создания мощной экономической базы. Жизнь, война, победа доказали, что только такой путь – единственно правильный.

Инструктор отдела народного образования Сталинградского района тотчас вспомнил об учительнице, которая «несерьезно подошла к своей работе»:

- Западноевропейский классицизм - раздел трудный, много там писателей. Так преподаватель вместо того, чтобы кратко поставить вопрос перед учащимися, отвела на материал 40 часов! А русским писателям она уделила всего 18 часов. Это есть преклонение перед Западом.

С несколько неожиданной инициативой выступил ответственный организатор ЦК комсомола:

– Добрая половина трудоспособного немецкого населения не работает. Занимаются чем угодно, только не честным трудом. А если учесть, что немцы враждебно настроены к нам, станет ясно, какую ошибку мы совершаем, упуская это из своего поля зрения. Остро должен встать вопрос изучения немецкого языка нашими руководящими комсомольскими работниками. Без этого нельзя серьезно организовать политическую работу среди немецкой молодежи.

Не наша «линда»

Секретаря Московского райкома ВЛКСМ не меньше политики волновали вопросы культуры.

– У нас в районе всего один клуб, - напомнил он. - Но товарищ из культпросветотдела горисполкома в нем ни разу не был. А в клубе процветает «линда» (модный в то время танец – Ред.). И это тоже преклонение перед западноевропейской культурой.

Выступивший следом начальник комсомольского отдела 11-й гвардейской армии умудрился увязать воедино две, казалось бы, совершенно разных проблемы.

– Из закрытого письма также вытекает, что мы должны повести решительную борьбу с воровством, - заявил военный. - Это касается и армейских организаций. У нас был случай, что двух военнослужащих убили при воровстве яблок у колхозника. Значит, мы еще плохо воспитываем чувство советского патриотизма!

Похоже, такой подход оказался близок секретарю обкома ВКП(б) по агитации и пропаганде.

– У нас много репатриированных советских граждан, среди которых есть люди, развращенные буржуазной идеологией, - напомнил старший товарищ. - Кроме того, в область приехало немало жуликов и проходимцев с целью поживиться за счет неучтенного трофейного имущества, с целью спекуляции, воровства. А переселенцы прибыли со всех концов нашей советской земли. У них разный культурный и политический уровень, разные привычки, традиции. Это тоже нельзя недооценивать в идеологической работе.

По словам партийца, не все репатрианты правильно поняли то, что видели за границей, и многие поддались очарованию буржуазных удобств.

- А в области, территория которой всего два года назад была буржуазной, такое преклонение сказывается со всей силой, - гремел партиец. - Это тем более опасно, что у нас имеется целый ряд легальных каналов вроде радио «Би-би-си». Какая там звучит несправедливость, какая неправильная ориентация общественного мнения… Два с лишним года прошло с тех пор, как прусская земля стала советской. А что мы видим вокруг? Немецкие лозунги и вывески. Так, в Калининграде на улице Карла Маркса до сих пор есть надпись «Вход евреям воспрещен». На Сталинградском проспекте – «Несмотря на руины, русских мы победим». Уж если зашла речь о том, чтобы вытравить прусский дух, то надо немедленно и до конца сделать это. Трудно себе представить, чтобы немцы, когда они приходили на нашу землю, оставили хоть одну русскую надпись. И комсомолу надо взяться за это дело, так как коммунальные работники не справятся…

Вместо послесловия

С того комсомольского собрания прошло уже почти 75 лет. Но борьба с тем, что еще уцелело от Кёнигсберга в Калининграде, продолжается. Правда, если раньше во главе угла была идеология, то теперь – скорее, чья-то выгода.