Калининградский альпинист поборется за победу в экстремальном шоу «Русский ниндзя»

Никита увлекается скалолазанием со школы. Фото: vk.com

На канале СТС совсем скоро стартует проект под названием «Русский ниндзя». Это когда участники преодолевают сложнейшую полосу препятствий: бегают, прыгают по «островкам», цепляются руками за кольца. Главное – не упасть и оказаться быстрее и ловчее всех, а на финише нажать заветную кнопку. Одним из героев третьего сезона экстрим-шоу стал наш земляк, альпинист Никита Хайдуков. Он родился и вырос в Калининграде, хотя сейчас живет и работает в столице. Скалолазанием начал заниматься после поступления в МГТУ имени Баумана, а до этого увлекался на школьном уровне. Член сборной Москвы по скалолазанию, постоянно участвует в различных соревнованиях. Однако все это называет просто своим хобби. Впрочем, и его работа связана с высотой. Никита руководит фирмой, которая занимается промышленным альпинизмом.

- Вся наша деятельность – это высотные работы. Например, на небоскребах «Москва-сити» - мытье окон, монтаж, демонтаж... Из последнего – капитальный ремонт 100-метровой трубы в Ступино. Или вот, наши ребята недавно вернулись из Салехарда, где красили железнодорожный мост в условиях Крайнего Севера.

Для скалолаза со стажем, которым является Хайдуков, прохождение трассы шоу не стало большой проблемой. Съемки производились на открытой площадке в Олимпийском парке возле стадиона «Фишт» в Сочи при поддержке зрителей, местных жителей. Ведущими шоу выступили скандальный артист Моргенштерн, Ида Галич («Орел и решка», «Ревизорро») и Василий Артемьев, экс-капитан сборной России по регби.

Организаторы собрали трассу, привезенную из Бельгии. Соревнующимся предстояло пройти четыре непростых этапа. Самой высокой точкой съемочной площадки и финальным испытанием стала 23-метровая конструкция — гора Мидорияма, которую до этого смогли покорить всего шесть человек в мире.

- После того как проходишь трассу, на старт выходит следующий участник. Так что, по факту ты борешься с препятствиями, а не со своими конкурентами, - объясняет Никита. - На прохождение трассы дается одна попытка. Все по-честному. Если ты упал в самом начале – сам виноват. И никакого второго дубля! А дальше судьи просто сравнивают время и определяют победителя.

За звание самого сильного героя проекта на сей раз боролись более 200 участников со всей России. Скалолазы, танцоры, армрестлеры, борцы, лыжники и просто люди, профессионально не связанные со спортом, но желающие проверить свои силы.

Если вы еще думаете, куда отдать своего ребенка или внука, то у Никиты есть ответ и однозначный совет.

- Скалолазание! Оно развивает не только силу, не только мышцы верхнего плечевого пояса, но еще логику и мышление. Потому что нужно запоминать трассы. Скалолазание интересно тем, что движения не повторяются, нет шаблонности и цикличности, вечного «бега по кругу». А раз нет однообразия, то и тело развивается более гармонично. Это интереснее чем спортивная гимнастика с ее симметричными движениями.

Кстати, Никита участвовал в шоу «Русский ниндзя» уже третий раз. В предыдущих двух сезонах он дошел до финала. Каких успехов он достиг на этот раз – это еще предстоит узнать зрителям. Показывать снятые выпуски канал СТС начнет с 22 ноября.

СПРАВКА «КП»

«Русский ниндзя» - российская версия всемирно известного шоу «Ninja Warrior», которое вот уже 24 года показывают по телевидению в 18 странах мира. Шоу особенно популярно в США, где последний сезон посмотрели 35 миллионов зрителей.