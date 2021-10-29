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Общество29 октября 2021 13:34

Калининградский педагог Дарья Близненко: «Учить музыку можно в игре»

Наша землячка выступила на окружном этапе Всероссийского конкурса лучших преподавателей детских школ искусств
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Дарья уже 20 лет руководит фольклорным ансамблем «Заряна».

Дарья уже 20 лет руководит фольклорным ансамблем «Заряна».

Фото: из архива героя публикации

В Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова прошел окружной этап Всероссийского конкурса лучших преподавателей детских школ искусств. Калининградскую область представила Дарья Близненко - преподаватель высшей категории отделения музыкального фольклора детской музыкальной школы имени Глиэра.

Дарье 39 лет, из которых больше 23 работает с детьми. Окончила Калининградский областной музыкальный колледж имени Рахманинова и Санкт-Петербургский государственный университет культур и искусств, является лауреатом множества премий. Уже 20 лет руководит фольклорным ансамблем «Заряна» - вы наверняка слышали этот коллектив на городских праздниках.

Конкурс проходил в четыре этапа. Это самопрезентация (нужно было рассказать о методической и педагогической деятельности), дискуссия с членами жюри, открытый урок и итоговый круглый стол.

Самой ответственной ступенью стал открытый урок с незнакомыми детьми, учащимися 4-го класса музшколы.

- Тема моего урока была - «В музыку - играючи». В слово «играючи» я вкладываю двойной смысл: это игра и легкость. Так доброжелательно и легко я веду все уроки, это мой принцип, - рассказывает Дарья. - В рамках конкурса я основывалась на игровом материале и на детском поэтическом фольклоре. Детишки как раз работают над многоголосьем, я показала им некоторые особенности своей методики. Ребята в какой-то момент и не понимали, что я отрабатывала с ними достаточно сложные музыкальные задачи. У нас все получилось. Я приготовила для детей небольшие сюрпризы, привезла с собой шумовые музыкальные инструменты: трещотки, шаркунки, коробочки. С их помощью мы даже разучили одно произведение.

Члены жюри отметили, что Даше удалось наладить контакт с детьми. Калининградская фольклористка по итогам конкурса стала одной из лучших, но победить, к сожалению, не смогла. Но она и не расстроилась. Говорит: «Я не победитель, но и побежденной себя не считаю. Приятно, что мою работу оценили высоко».

И в жизни Дарья оптимистка и хохотушка. И своим настроением заводит всех остальных.

- Чем что-то сказать, я лучше спою! - смеется Дарья. - Ни один семейный праздник не обходится без совместных песен. Люблю лирику, казачьи песни и городские романсы. У меня трое детей, двое уже учатся в музыкальной школе. Наши семейные торжества всегда сопровождаются творческими номерами.

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