Банк «Открытие» вошел в ТОП-10 лучших банков Санкт-Петербурга

Жители Санкт-Петербурга и Ленобласти признали банк «Открытие» одним из десяти лучших банков в рамках первого тура ежегодной премии «Признание и Влияние», организатором которой выступает влиятельный интернет-портал «Фонтанка.ру».

Свыше 20 тысяч читателей издания выдвинули на премию в десяти различных номинациях в общей сложности более 3000 компаний. В финальный этап прошли только по 10 компаний в каждой номинации. Итогового победителя в номинации «Лучший банк» читатели определят во втором туре голосования за любимые бренды, который завершится 9 декабря.

Первый тур голосования также проходил в формате народного голосования на сайте «Фонтанки», что делает особо значимым вхождение в шорт-лист премии. Банк «Открытие» уже третий год подряд входит в топ-10 лучших банков Санкт-Петербурга и наравне борется за гран-при в банковской номинации с другими крупными банками страны.

Ежегодная премия «Фонтанки.ру» «Признание и Влияние» – это знак благодарности горожан самому качественному бизнесу Санкт-Петербурга. Торжественная церемония награждения победителей в отраслевых номинациях состоится 16 декабря.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.