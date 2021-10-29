«Экологическая катастрофа»: В области с начала года выявили 3,5 тысячи гектаров земель, зараженных борщевиком

В этом году муниципалитетам на борьбу с борщевиком выделили 49,4 млн рублей. Фото: Иван МАРКОВ

С мая по октябрь 2021 года в Калининградской области было выявлено почти 3,5 тысячи гектаров земель, засоренных борщевиком Сосновского. Это на 1,1 тысячи гектаров больше, чем в 2020 году, сообщила в ходе оперативного совещания в правительстве министр сельского хозяйства Наталья Шевцова.

- Безусловно, эта цифра будет расти, потому что проходит более тщательное обследование, в муниципалитетах выявляют места, на которые ранее администрации не обращали внимание.

Наибольшая площадь засорения выявлена в Зеленоградском городском округе - 1250 гектаров. Еще 900 гектаров обнаружили в Багратионовском городском округе.

- Площадь выявленного засорения выросла практически во всех муниципалитетах. Данное растение становится просто экологической катастрофой, - заявила министр сельского хозяйства.

В этом году муниципалитетам на борьбу с борщевиком выделили 49,4 млн рублей. По итогам торгов по выбору подрядчиков экономия составила 17,3 млн рублей. Однако в трех муниципалитетах - Гвардейском, Полесском и Черняховском округах - выделенных денег оказалось недостаточно из-за большого количества выявленных очагов засорения.

Помимо работ по уничтожению выявленных очагов, местные власти продолжают работу по земельному контролю. Местные чиновники провели 89 проверок в отношении владельцев участков, на которых произрастал борщевик.

- Всего владельцам участков было направлено 690 уведомлений и предостережений о необходимости проведения работ. 181 владелец приступил к работам по уничтожению борщевика на общей площади 1,1 тысячи гектаров, - сказала Наталья Шевцова.

Всего в области работы по уничтожению опасного растения были проведены на площади 3,4 тысячи гектаров.

- Надеемся, что с учетом наработанной практики все муниципалитеты в 2022 году скорректируют организацию работы по борьбе с этим растением, проведут необходимые мероприятия по его удалению своевременно. Но результаты этой работы уже видны, - заявила министр.

Наталья Шевцова также предложила повторно инициировать процесс внесения в областной Административный кодекс возможности штрафовать владельцев земли, засоренной борщевиком.

- Наша задача - полностью очистить землю от этого растения. Понятно, что это долгая история, понятно, что мы сегодня занимаемся не сокращением площадей, а пытаемся остановить распространение. Я думаю, при желании мы с этим справимся, - добавила министр сельского хозяйства.