Марина Оргеева высказалась о «деле врачей» и о судьбе поликлиники на улице Расковой

Марина Оргеева ответила на вопросы журналистов. Фото: Александр Подгорчук

Первую пресс-конференцию в должности депутата Госдумы Марина Оргеева провела в духе времени: кроме очной встречи с журналистами в зале Общественной палаты Калининградской области была организована онлайн-трансляция - на канале «Оргеева Марина Эдуардовна» в мессенджере Telegram. Качество звука, увы, несколько подкачало, но самые интересные тезисы услышать было можно.

В частности, депутат Госдумы прокомментировала резонансное «дело врачей» - Елены Белой и Элины Сушкевич, которые в ожидании повторного приговора томятся в московском СИЗО. К сожалению, ничего конкретного Марина Оргеева по этому поводу не сообщила: судебная власть у нас независима, и даже депутату Госдумы не позволено вмешиваться в ход процесса.

- Мы с вами живем в правовом государстве. Было заведено уголовное дело, идет судебное разбирательство, и никто не может вмешиваться в этот процесс - это судебная ветвь власти, - сказала Оргеева. - В части содержания врачей, я знаю, было какое-то недоразумение, но доктора уже перевели в другую камеру. Никаких просьб от врачей и их адвокатов мне не поступало. Держим ситуацию на контроле. Если будут какие-то жалобы на условия содержания, мы готовы вмешаться вместе с уполномоченным по правам человека.

На днях, напомним, известный врач Леонид Рошаль заявил, что он сам готов отправиться в СИЗО вместо Элины Сушкевич, которая, по словам Рошаля, должна не сидеть в Печатниках, а выполнять свои профессиональные обязанности. На заявление доктора оперативно отреагировал глава СКР Александр Бастрыкин, потребовав доложить об обстоятельствах заключения под стражу Сушкевич.

Еще одна довольно громкая тема в повестке Марины Оргеевой - судьба поликлиники на улице Марины Расковой. Идея сохранения исторического здания и медицинского учреждения, в нем расположенного, являлась одной из главных в предвыборной кампании Марины Эдуардовны.

- Это дело чести для меня и для жителей Калининграда, - подтвердила депутат Госдумы. - Я постоянно нахожусь в контакте с фирмой, которая выиграла конкурс (на подготовку проектной документации реконструкции здания. - Ред.). В июле следующего года должны зайти на экспертизу. И если с экспертизой все будет нормально, то в конце следующего года начнутся работы.