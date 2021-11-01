Отец 7-миллиардного жителя Земли Пети Николаева: Если задерживаюсь на работе, звоню детям: «Доставайте пельмени!»

Октябрь 2013 года. Дружная семья Николаевых. Пете исполнилось два года. Фото: Александр КАТЕРУША

Семья Николаевых из Калининграда прославилась на весь мир 10 лет назад. Так уж получилось, что у Елены и ее мужа Алексея родился малыш Петя, которого комиссия ООН признала 7-миллиардным жителем планеты. «Комсомолка» решила поздравить мальчишку с днем рождения, а заодно рассказать, как живет сегодня семья Николаевых и как папа Алексей в одиночку воспитывает троих детей.

КОГДА ПОСТРОЯТ ОНКОЦЕНТР?

Уже после рождения Пети и всех радостных событий, его маме Елене поставили страшный диагноз - онкология. Начались обследования и лечение.

Химиотерапия, несколько поездок в Москву, после которых была операция, затем снова встречи с врачами, консультации в институте Герцена, лекарства, опять химия. Так прошел год, потом еще, еще.

- С божьей помощью и благодаря нашим врачам для меня было сделано все по максимуму. Рак - это не аппендицит, который вырезал и забыл. Мне теперь нужно постоянно наблюдаться. Вопрос только, когда в Калининграде построят онкологический центр? – говорила Елена «Комсомолке» в 2013 году.

В июле 2016 Лены не стало.

Алексей остался один, живет с детьми. Сегодня он помимо Пети воспитывает Марину (средней дочке на днях исполняется 15 лет) и Илью (старший сын учится в градостроительном колледже).

На вопрос о том, как удается в одиночку справляться с тремя детьми, папа улыбается: «А что, у меня есть выбор?». Говорит, что тяжелее приходилось, когда дети были младше. Был период, когда здорово помогала бабушка Пети, мама Алексея. Но в прошлом году случилось горе.

- Маму насмерть сбила машина в Борисово. Это было весной прошлого года, в начале апреля. Как раз началась пандемия, - рассказывает Алексей. Потерю мамы он пережил очень тяжело. – Как раз у моей сестры ребенок был маленький. Мама старалась и с нами быть, и ей помогать, и еще у себя дома что-то успевать... Разрывалась на несколько фронтов.

А Петя Николаев учится в 4 классе школы № 46. Учится хорошо, педагоги не жалуются. А вот с терпением старанием бывают проблемы, как у всех мальчишек. Петя ходит в бюджетную группу в бассейн «Юность». А еще занимается эстрадными танцами. Сейчас уроки проходят дистанционно, что юных танцоров, конечно, нервирует. Словом, танцы Пете не очень нравятся и все время он порывается их бросить. Однако папа не настаивает жестко. Наоборот, говорит с сыном как со взрослым. Мол, если хочешь оставить танцы, ищи замену и думай, чем хочешь заниматься.

Петя Николаев на колесе обозрения в Зеленоградске. Лето 2021 года.

«САМОЕ ТЯЖЕЛОЕ - ЧУВСТВО БЕЗНАДЕЖНОСТИ»

Тогда, в 2011, о семье 7-миллиардного жителя Земли писали все. Петр с первых секунд своей жизни стал суперпопулярным. К роддому съехались журналисты из самых дальних уголков России, прилетели даже репортеры из Японии. Навестил маму и Владимир Путин. Он поздравил и оставил автограф на память.

После рождения Пети семье Николаевых вручили сертификат на 100 тысяч рублей и новую стиральную машину. Главным же подарком стала просторная 4-комнатная квартира в новостройке. Она очень нравилась маме, и особенно детям, которые могли по комнатам бегать, а в коридоре катались на трехколесном велосипедике.

Забавный был подарок от фермеров Африки. Они прислали для Пети целую тонну апельсинов!

- Мы решили отвезти апельсины в детский дом, так Лена решила. Туда ушла большая часть. Еще пару ящиков передали в детский сад, в который ходила тогда наша дочка. Себе оставили два ящика, родственникам раздавали, - рассказывает нам Алексей.

Он – трудяга. На момент рождения Пети работал вахтовым методом в Сибири, где занимался исследованием нефтяных скважин. Поехал специально, чтобы заработать. Говорит, денег хватало. Смогли даже взять машину в кредит. Когда приезжал домой, всегда помогал по хозяйству. То уборка, то обед. После смерти любимой вся забота о детях и доме легла на плечи отца. И ведь надо было заниматься бытом, а еще найти в себе силы пережить случившееся.

- Мне оставалось только цепляться за детей. Потому что я у них один. Справился, - говорит Алексей. – Время идет. Время лечит. Тяжелее всего мне было побороть чувство безнадежности. Я упрекаю себя. Задаю себе вопрос: «Почему это коснулось моей жены? Почему?». Она – человек, который вела здоровый образ жизни… Задаю себе вопрос: «Почему не я?». И так тянулись месяцы непрерывных раздумий. Когда я оставался наедине с собой, мысли даже дурные иногда были. Но время идет. Мысли посещают меня все меньше и меньше. Наверное, я принял эту ситуацию. Хотя, конечно, все непросто.

ПАПУ СТАРАЮТСЯ ТОЛЬКО РАДОВАТЬ

Алексей и сегодня, уже в Калининградской области, занимается геофизическими исследованиями нефтяных, газовых и водяных скважин.

- Работа занимает огромный кусок в моей жизни. Я ей очень дорожу, - говорит он.

Государство выплачивает Алексею пенсию на детей по потере кормильца. Сейчас это порядка 8,8 тысячи рублей на ребенка.

- У меня хорошая зарплата, мы не проходим как малообеспеченная семья. А выплаты, конечно, помогают. В этом году очень в тему была и выплата президента для подготовки к школе. Вообще, все эти линейки, выпускные, начало года или его окончание – все это затратно, родители знают. Вот, у Петрухи скоро выпускной из 4-го класса. Сейчас мода такая, куча выпускных у детей. Раньше это было сложно представить. А сегодня даже в садике выпускной празднуют…

Петя, Марина и Илья живут дружно. Ну а подростковые споры, конечно, случаются у всех. И все же папу стараются только радовать. Потому что он за детей очень переживает. И даже с работы звонит в любую свободную минутку.

- У меня работа такая – могу выехать на сутки. Тогда ответственными назначаю старших детей, чтобы они помогали друг другу с уроками, по дому, присматривали за Петей, - говорит Алексей, вспоминая то, как вместе делают уроки и эти вечные сообщения в родительских чатах. – Иной раз с работы пишу старшим: «Это есть, а вот этого нет. Бегите в магазин, покупайте». Или если задерживаюсь вечером и понимаю, что не успеваю с ужином, звоню: «Открывайте морозильник, сегодня у нас пельмени. Ставьте воду!».

Ну и конечно одному приходится заниматься «бумажными делами».

- То родительские собрания, то справку взять надо, то в поликлинику идти. У нас ведь всегда так – если тебе надо получить какую-то бумажку, то непременно это выпадает на рабочее время. Приходится отпрашиваться. Руководство у меня хорошее, все понимают.

А 10-летие 7-миллиардного Пети отметили в семейном кругу. В иное время сходили бы в кафе с друзьями и одноклассниками. Но из-за ковида это невозможно.