В 2022 году в Калининградской области начнут строить 8 новых школ

В следующем году в области завершится строительство двух учебных заведений. Фото: Александр КАТЕРУША

Бюджет сферы образования в 2022 году составит 14 миллиардов рублей. В Калининградской области завершится строительство двух учебных заведений (это новый корпус школы № 50 на Каштановой аллее и школа на улице Рассветной) и начнется возведение еще восьми. Среди них - начальная школа в Пятидорожном Багратионовского городского округа, школы на юго-востоке Калининграда, в поселке Луговое, в Гурьевске, новые корпуса школы-интерната № 1, школы № 46 Калининграда и школы № 1 Светлогорска. В поселке Ушаково появится новый учебный корпус Центра развития одаренных детей. Завершение работ планируется в 2023 году.

В 2022 году наш регион подаст заявки на федеральный отбор в рамках концессионных соглашений на строительство еще 10 общеобразовательных школ в области. Из них восемь - в Калининграде и две в поселках Васильково и Большое Исаково. Их строительство начнется в 2023-м и завершится в 2024 году.

ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ

Уделят внимание и действующим школам - на ремонт запланировано 368 млн рублей. При этом 160 миллионов направят на выполнение требований антитеррористической безопасности.

- Все объекты у нас прошли категорирование с учетом сегодняшних требований. Параллельно с выделением дополнительных средств реализуется в рамках «Цифровой образовательной среды» установка систем контроля доступа в учебные учреждения с тем, чтобы и физически отсечь, и иметь более оперативную информацию по всем, кто входит на территорию и в здание образовательной организации, - рассказала министр образования Калининградской области Светлана Трусенева.

При этом Трусенева отметила, что сбор денег с родителей за охрану проходит далеко не в каждой школе Калининграда.

- В текущем году бюджет Калининграда предусматривает средства на оплату охраны в школах. С января 2022 года плата за охрану будет полностью относиться к полномочиям муниципалитета. Невозможна такая ситуация, когда после января следующего года родителям скажут: «Сдавайте». Потому что сейчас на это серьезный бюджет, - подчеркнула министр.

Что касается питания детей в школе, то в бюджете 2022 года предусмотрено на это 882 млн рублей.

ПРО ДОПОБРАЗОВАНИЕ

На брифинге министра шла речь и о программе дополнительного образования детей, в которую сегодня вовлечены около 77 процентов ребят в возрасте от 5 до 18 лет. При этом чуть менее половины из них получают образование на платной основе как в бюджетных, так и в негосударственных учреждениях.

- В 2022 году, с начала учебного года, для обучающихся начального звена предусмотрены сертификаты на получение двух программ дополнительного образования творческой, технической или спортивной направленности. Всего на дополнительное образование школьников в 2022 году будет выделено 220 млн рублей, - отметили в минобре.

Кроме того, в регионе продолжится выдача жилищных сертификатов молодым специалистам (на общую сумму 45 млн рублей).

- В 2022 году будет реализована программа «Земский учитель». 14 педагогов мы предполагаем пригласить на работу, - сообщила Светлана Трусенева. Она отметила, что при трудоустройстве молодой педагог получает единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Привлечение новых учителей - одна из приоритетных задач вместе с повышением квалификации действующих кадров.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Добровольске появится садик на 120 мест

Детсад в поселке Добровольске Краснознаменского района строится в рамках национального проекта «Демография» на средства федерального, областного и муниципального бюджетов. Регион также оплатил подготовку проектно-сметной документации. Новое учреждение дошкольного образования уже весной следующего года откроет двери для 120 малышей.

В пятницу, 29 октября, на стройке побывал губернатор Антон Алиханов. Глава региона лично контролирует возведение объектов образования по нацпроекту.

- Стройка идет, работаем семь дней в неделю. Сейчас на площадке трудятся 12 каменщиков и трое сантехников. До конца года планируем «зайти внутрь», - отчитался представитель подрядчика.

По его просьбе Антон Алиханов согласился помочь урегулировать с компанией-застройщиком вопросы, связанные с заменой некоторых материалов.

- Будем и дальше взаимодействовать в рабочем режиме, чтобы проблемы не отражались на сроках строительства, - отметил губернатор.

Вместе с детсадом будет оборудована модульная газовая котельная, которая обеспечит теплом новостройку и здание соседней начальной школы. Проект также предусматривает ремонт дороги к этим учреждениям образования.

Благодаря поддержке региона в Краснознаменском городском округе в нынешнем году были капитально отремонтированы школы в Добровольске и Весново. Во всех школах муниципалитета в нормативное состояние и в соответствии с эпидемическими требованиями приведены столовые и пищеблоки.