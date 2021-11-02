Облили бензином и подожгли: Двоих калининградцев будут судить за жестокое убийство собутыльника

Убийцам грозит от 8 до 20 лет лишения свободы. Фото: Александр Подгорчук

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих калининградцев. Их обвиняют в групповом убийстве с особой жестокостью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В октябре 2020 года трое мужчин выпивали на дачном участке в Пионерском. В процессе застолья один из них признался, что совершил некие имущественные преступления в отношении пенсионеров.

Искренность мужчины и привела к трагедии. Один из собутыльников ударил его ножом в ногу, затем пострадавшего облили горючей жидкостью и подожгли, наблюдая за его страданиями.

«Затем, потушив горящего потерпевшего, когда он был жив, ему нанесли множественные удары по туловищу и голове и указали залезть в яму, выкопанную на участке, где спустя непродолжительное время наступила его смерть», - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Сгоревшего мужчину затем закопали.

Уголовное дело направлено в областной суд для рассмотрения по существу. Убийцам грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.