Волонтер спешит на помощь: в Калининграде автомобилисты помогают развозить врачей по вызовам

Михаил Абакелия.

В конце октября в мессенджере «Телеграм» появился чат «Поможем врачам». Его координатор Евгения Демина говорит, что идея возникла после сообщения регионального минздрава о потребности в помощи автовладельцев. Акция охватывает не только территорию Калининграда, но и значительную часть области.

- Работа ведется в рамках акции #МыВместе, запустившейся в 2020 году, когда волонтеры помогали в доставке продуктов и лекарств одиноким пожилым и маломобильным людям, - объясняет Евгения. - Сейчас добровольцы присутствуют в пунктах вакцинации. Чат позволяет любому желающему сообщить о своей готовности помочь, чтобы его можно было связать с медиками. Откликнулось большое количество людей.

Одним из таких автоволонтеров оказался директор строительной организации Михаил Абакелия. Кстати, его семья совсем недавно оказалась в сложной ситуации: скорая из-за сильной перегруженности так и не приехала на вызов.

- Мы с женой в конце сентября оба на дому переболели, - рассказал Михаил. - Официального подтверждения того, что это был именно коронавирус, нет. Хотя все симптомы имелись: обоняние пропало, у меня высокая температура держалась 5 дней, у жены – 2 дня.

Из-за введенных «ковикул» бизнесмен пока занят на своей основной работе лишь частично.

- И вот, когда у меня появился полностью свободный день, я написал в группу. Администратор дала контакт врача в поликлинике на улице Летней. Мы созвонились и договорились по времени, когда нужно будет отправляться на выезд. Четыре выезда сделали в итоге, все в пределах Балтрайона. Не могу сказать, что это очень много времени заняло – где-то часа два с половиной, считая ожидание врача. Еще удобно, что диспетчер скинула сразу все адреса, и я загодя смог составить маршрут. Сегодня еще мы договаривались с врачом из Зеленоградска. Думаю, после обеда поеду.

Своим родным он о том, что стал волонтером, Михаил поначалу не говорил.

- Потому что я без прививки, а на антитела еще анализ не сдавал. Кроме того, за детей переживал, потому что их потом на той же машине возил. Хотя все там предварительно спиртовыми салфетками протер. сообщил жене только постфактум уже. И она меня поддержала, сказала, что я молодец.

По словам Евгении Деминой, таких людей, как Михаил, с каждым днем предлагает свои услуги все больше. Причем хотят помогать как уже полностью привитые калининградцы, так и получившие пока только одну дозу вакцины. Есть среди волонтеров и переболевшие ковидом.

Принять участие в акции может любой калининградец в возрасте старше 18. А работать на пунктах вакцинации можно и вовсе с 14 лет.

КОНКРЕТНО

Если у вас есть машина и немного свободного времени, можно помочь в развозе медиков по вызовам. Для этого нужно найти в «Телеграме» чат «Поможем врачам». Волонтерам могут предоставить средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептик), компенсировать стоимость топлива. Обязательное условие – быть старше 18 лет и иметь водительские права.

Если вы хотите работать на пунктах вакцинации, узнать условия и зарегистрироваться можно по ссылке.

А вот - ссылка для тех, кто хочет помочь в доставке продуктов и лекарств пожилым людям.