Экономия времени и усилий: калининградский производитель - о развитии благодаря нацпроекту «Производительность труда»

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Открытое акционерное общество «Электросварка» («Эсва») вошло в национальный проект «Производительность труда» 7 июля 2021 года. Одной из основных целей было вовлечение в проект всего коллектива, от руководства до простых рабочих. Важно, чтобы каждый не только знал об инструментах бережливого производства, но и понимал их ценность и какие конкурентные преимущества они способны дать. Только при таком условии реализация проекта могла быть успешной.

«За время проведения проекта мы внедрили производственный анализ, картирование, 5С, автономное обслуживание, стандартизированную работу и другие инструменты, - рассказал руководитель проекта Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Калининградской области Дмитрий Кущенко. - Несмотря на некоторое сопротивление коллектива на начальных этапах внедрения инструментов, сотрудникам РЦК удалось наглядно продемонстрировать, как простые практики бережливого производства помогают экономить время и приносить дополнительную и весьма значительную прибыль».

Проект на «Эсва» еще не закончен, но уже сейчас каждый из сотрудников предприятия осознает свою роль во внедрении бережливого производства и вносит свой посильный вклад в его реализацию. По словам технического директора АО «Электросварка» («Эсва») Ивана Колычева, сейчас проект находится на стадии согласования плана по распространению новых стандартов с базового потока на новые изделия и формирования следующего этапа. Среди грядущих нововведений - изменение технологической цепочки, распространение эталонного участка по системе 5С на два других участка и развитие стандартизации отдельных этапов.

Открытое акционерное общество «Электросварка» («Эсва») открылось в Калининградской области в 1958 году. Тогда производство называлось «Завод сварочного оборудования и технологических лазеров». Сегодня предприятие - резидент ОЭЗ выпускает более 16 тысяч единиц готовой продукции, от небольших сварочных машин и материалов до автоматизированных комплексов, используемых в машиностроении и тяжелой промышленности. Ассортимент продукции постоянно расширяется.

Стать участником национального проекта «Производительность труда» в Калининграде и узнать все детали работы национального проекта можно в Региональном центре компетенций в сфере производительности труда Калининградской области (Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области»):

+7 (4012) 994-588,

mbkaliningrad.ru,

сайт национального проекта (ИТ-платформа) — «Производительность.рф».