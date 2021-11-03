Локдаун отменяется: В Калининградской области не будут продлевать нерабочие дни

Кафе и рестораны будут работать с 6 часов утра до 23 часов. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области с понедельника, 8 ноября, прекращается режим нерабочих дней. Решение об этом было принято на заседании оперативного штаба в среду, 3 ноября.

С 8 ноября в регионе вновь открываются торговые центры и общепит. Однако посещать их можно будет только по QR-кодам. При этом кафе и рестораны будут работать с 6 часов утра до 23 часов.

Возобновляется и деятельность фитнес-центров, а также сферы услуг. Обязательным условием для их посещения остается предоставление QR-кода о вакцинации или о перенесенном заболевании коронавирусом, с даты которого прошло не более шести календарных месяцев, и документа, удостоверяющего личность.

В оперштабе заявили, что в регионе расширится перечень сфер, где будет необходимо предоставлять QR-код, это требование будет действовать до конца января 2022 года.

Военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных сил РФ могут посещать все общественные места, предъявляя оригинал справки о вакцинации или о перенесенном заболевании, выданной медицинской организацией, и документ, удостоверяющий личность.

В обычном режиме с 8 ноября начинают работать детские сады, к обучению приступят и учащиеся начальной школы. Однако для среднего и старшего звена до 15 ноября вводится дистанционное обучение. В дистанционном формате продолжат работу и учебные заведения среднего профессионального образования.

Возобновляется работа и учреждений дополнительного образования. С 15 ноября будут разрешены индивидуальные занятия, с 22 ноября - групповые.

Ну и традиционно, в связи с высокой заболеваемостью для неработающих пенсионеров старше 65 лет сохраняется режим самоизоляции.