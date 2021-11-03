Врач ответит даже ночью: как работает чат в «Телеграме», где помогают заболевшим ковидом калининградцам

Иной раз в борьбе с коронавирусом информированность важна не меньше, чем непосредственная медпомощь. Фото: Олег УКЛАДОВ

Когда готовился этот материал, число подписчиков чата «Вопросы по лечению COVID-19» в мессенджере «Телеграм» перевалило за 10 тысяч. Врачей здесь можно узнать по отметке «админ», и они отвечают в любое время суток.

- Этот чат создан не для обсуждения вопросов общего характера, - поясняют каждый раз медики, если вопросы и обсуждения в чате выходят за рамки главной темы. - Здесь собрались представители медорганизаций Калининграда и области, которые стараются помочь тем, кому плохо. Просьба не давать личных советов, если вы не медработник.

«Комсомолка» публикует ответы на самые часто задаваемые вопросы пользователей.

ПРО СРОКИ ТЕСТОВ

«Подскажите, сколько по времени сейчас нужно ждать результат мазка?»

Виктор Гродницкий, главврач Черняховской инфекционной больницы:

- ПЦР - 2-3 дня, экспресс-тест при посещении врача на дому - 15 минут.

ПРО КОНТАКТНЫХ

«У меня ковид с 25 октября. Муж контактный, ему до сих пор никакая информация не пришла, чтобы уйти на изоляцию. Ходит все это время на службу. Что делать?»

Виктор Гродницкий:

- Заболевшим нужно выделить отдельную комнату. Если условия для соблюдения заболевшими режима изоляции по месту проживания отсутствуют, то необходима госпитализация по эпидемическим показаниям.

В местах общего пользования с остальными членами семьи соблюдайте дистанцию, масочный режим, дезинфицируйте поверхности и проветривайте помещение каждые два часа. После получения из медицинской организации экстренного извещения о заболевших сотрудники управления свяжутся с вами по телефону для установления круга контактных. Специалист Роспотребнадзора по телефону уведомит контактных о соблюдении обязательной изоляции: не менее 14 календарных дней со дня последнего общения с заболевшим. В лечебное учреждение управление направит предписание об организации медицинского наблюдения и обследовании при появлении клинических симптомов заболевания, сходного с COVID-19. Медучреждение в случае необходимости оформит листок временной нетрудоспособности. Контактные, у которых не проявились клинические симптомы заболевания в течение всего периода медицинского наблюдения, выписываются и допускаются в организованный коллектив (выход на работу, обучение) по истечении 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным COVID-19 без лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию.

ПРО АНТИБИОТИКИ

«Приходил врач, назначил рентген, снимок хороший, но сегодня 8-й день, а температура так и скачет от 37 до 38. Врач сказал, что если 5 дней и более держится температура, можно подключить антибиотик. Кроме температуры и боли (видимо, головной. - Ред.), других симптомов нет, тест отрицательный. Врачи в чате писали, что категорически нельзя антибиотик и гормон, вот я теперь сомневаюсь».

Виктор Гродницкий:

- Антибактериальная терапия длительностью 3-7 дней назначается только при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции. Вопрос о добавлении антибиотиков решает только лечащий врач!

ПРО «СПУТНИК ЛАЙТ»

«Сегодня побывали уже в четырех пунктах вакцинации. И ни в одном нет «Спутника Лайт». Неужели и в остальных пунктах такая же ситуация?»

Ольга Краснова, главврач Калининградской областной инфекционной больницы:

- В первую очередь вакцина «Спутник Лайт» показана для тех, кто уже вакцинировался или переболел ковидом, для того чтобы усилить иммунную реакцию. В таком случае однократная инъекция препарата даст хороший эффект. Если «Спутник Лайт» применять как единственную вакцину, то эффект тоже будет, но меньший, чем в случае полной двухфазной вакцинации.

ПРО ПОСЛЕДСТВИЯ

«Болела неделю назад ротавирусом, сейчас герпес. Уже второй раз за 10 дней. Можно сделать прививку или надо ждать?»

Татьяна Задоркина, главврач Центра специализированных видов медицинской помощи Калининградской области:

- Вы можете подойти в наш центр на Барнаульскую, 6, на бесплатный прием к дерматовенерологу. Врач или даст вам медотвод и назначит лечение, или разрешит прививаться. Все зависит от состояния организма. Телефон центра для справок: 313-185. Для экстренных случаев работает дежурный врач.

«Мне идти на вторую прививку «Спутником V», а у меня появился герпес на носу. Надо ли куда-то звонить, где-то это отмечать? Первую прививку перенесла тяжело, с лихорадкой».

Виктор Гродницкий:

- Пролечите обострение своего заболевания и затем через 2 недели получите вторую часть вакцины.

«Родственник принимает все назначенные лекарства, а температура все равно держится. Разве можно больных выписывать домой? А мне так вообще рентген назначили на 22 ноября».

Виктор Гродницкий:

- Восстановительный период длится несколько месяцев. Незначительные подъемы температуры к вечеру сбивать не стоит. Лично у меня такие симптомы были 2,5 месяца… Все будет хорошо. Через 1,5 месяца пройдете углубленную диспансеризацию и убедитесь, что все в порядке.

ПРО ЗАГАДКИ

«У меня и у моего ребенка (ему 1 год и 3 месяца) положительный тест, у жены - отрицательный, но симптомы такие же, как и у меня. Такое может быть?»

Ольга Краснова:

- Может. Это связано с тем, что у большинства людей вирусную нагрузку - количество вируса, которое человек несет в носу и рту, - легче обнаружить на высоких уровнях, которые обычно находятся в самом начале инфекции.

ПРО БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

«Мужчина, 84 года, подтвержденный ковид, экспресс-тест. Вызвали повторно врача, так как становится хуже. Вопрос к медикам: должны были принести хоть какие-то лекарства?»

Виктор Гродницкий:

- Лекарства положены. К сожалению, периодически возникает их дефицит, сейчас наблюдается значительный рост заболевших, а медикаменты имеют свойство заканчиваться, и их приходится закупать дополнительно в соответствии с определенными законодательством процедурами. Это занимает какое-то время.