Открытие Private Banking открыл новый флагманский офис в Санкт-Петербурге

Офис Private Banking банка «Открытие», долгие годы работавший в здании на Караванной улице, с 1 ноября начал работу в особняке на улице Чехова. Благодаря переезду его площадь увеличилась в 2,5 раза, и он стал еще удобнее для статусных клиентов.

Новый офис занял два этажа в престижном особняке, расположенном в историческом центре Санкт-Петербурга по адресу: ул. Чехова, дом 18, литер А. Во дворе особняка для клиентов организована закрытая парковка с отдельным входом в офис. Переговорные и клиентские зоны изначально спроектированы для максимально конфиденциальной обстановки и приватности встреч клиента со своим банкиром. Офис оборудован современным депозитарием, рассчитанным на большое количество ячеек разных размеров. Дизайн нового офиса полностью соответствует идеологии особого отношения к клиентам Открытие Private Banking и корпоративной стилистике банка «Открытие». В офисе есть даже панно из живого мха.

«Перезапуск офиса на Караванной стал необходим в связи со стремительным ростом присутствия нашего банка на рынке услуг для состоятельных клиентов в Санкт-Петербурге, – отметила Ирина Белякова, директор нового флагманского офиса Открытие Private Banking. – Одна из ключевых тенденций, которая сильно будет влиять на развитие рынка — цифровизация. Но важно понимать, что онлайн-технологии не смогут заменить персонального банкира, это скорее дополнительная опция, и необходимо поддерживать идеальный баланс между автоматизацией и личным контактом. Поэтому потребность в комфортабельном и изысканном офисе у клиентов Private Banking останется еще надолго».

Второй офис Открытие Private Banking в Санкт-Петербурге продолжает работу по адресу: ул. Эсперова, д.1

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.