«Колледж штурмовать будешь?»: в Калининграде 17-летний школьник выложил в сеть фото с карабином

Серьезное оружие студенту 2 курса одного из калининградских колледжей доверил его отец-бизнесмен. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Началось все с того, что в процессе мониторинга социальных сетей калининградские полицейские наткнулись на фотографию молодого парня с карабином «Сайга» в руках. Сотрудников УМВД, Росгвардии и УФСБ немедленно подняли по тревоге. Благо современные технологии легко позволяют вычислить предполагаемое местонахождение потенциального стрелка в реале.

По прибытии на место следственно-оперативной группы стало понятно, что адресом силовики не ошиблись.

- Как выяснилось, серьезное оружие студенту 2-го курса одного из калининградских колледжей доверил его отец-бизнесмен, пока чистил свой охотничий арсенал, - сообщили в полиции. - Кроме нарезной «Сайги-030» мужчина является обладателем гладкоствольного ружья ИЖ-43 и CZ 584 - комбинированного оружия с одним нарезным и одним гладким стволами.

Гордый таким доверием 17-летний школяр попросил мать запечатлеть его в героической позе с огнестрелом. А затем, как это сейчас принято, выложил фото в интернет, чтобы похвастаться перед знакомыми и незнакомыми юзерами.

«Колледж штурмовать будешь?» - тут же поинтересовался один из них. «Подумаю, - ответил наш герой. И на всякий случай тут же приписал в скобках: - Правоохранительные органы, это шутка. За мной уже выехали?))»

Две скобки на интернет-жаргоне означают улыбку. Хотя вскоре будущему мебельщику стало совсем не до смеха. Шутка оказалась пророческой, за ним уже действительно выехали. Кто бы мог подумать, что главную порцию хайпа студент получит совсем от другой аудитории!

Кроме нарезной «Сайги-030» в квартире были обнаружены гладкоствольное ружье ИЖ-43 и CZ 584 – комбинированное оружие с одним нарезным и одним гладким стволами. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Все три ствола и патроны к ним изъяты и помещены на временное хранение в Ленинградский ОМВД. В полиции сообщили, что намерены рассмотреть вопрос о том, насколько ответственно подходят оба родителя к воспитанию сына. С положенным по закону административным наказанием в случае выявления недочетов. А в Росгвардии задумались о возможном лишении охотника лицензии на оружие. За то, что «не обеспечил его сохранность, безопасность хранения и не исключил доступ к нему посторонних лиц».

В качестве резюме. Призрак свихнувшегося на интернет-хорроре стрелка бродит по России. Последние по времени события в казанской гимназии и пермском университете заставляют правоохранителей быть начеку и незамедлительно реагировать даже на малейшую угрозу общественной безопасности. С учетом нынешнего состояния общества руководствоваться старым армейским принципом «лучше перебдеть, чем недобдеть», думается, будет единственно правильным решением. Чтобы не подсчитывать потом убитых и раненых каким-нибудь очередным вооруженным психопатом.