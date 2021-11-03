Калининградские кардиохирурги провели уникальную операцию на сердце

Сложнейшую операцию проводил главный врач центра Юрий Шнейдер. Фото: Пресс-служба кардиоцентра

Впервые в Калининградской области выполнена сочетанная операция по протезированию аортального клапана сердца и восходящего отдела аорты из мини-доступа. Об этом сообщили в пресс-службе Центра высоких медицинских технологий Калининграда.

- Пациент - 59-летний мужчина, обратился в поликлинику центра с жалобами на сильную одышку и ухудшившееся самочувствие. Мужчину госпитализировали с диагнозом - аортальный стеноз, аневризма аорты. Операция была жизненно необходима - требовалась замена аортального клапана и восходящего отдела аорты. Сложная и опасная операция, проводимая, как правило, через большой полостной разрез, - отметили в центре.

Главный врач центра Юрий Шнейдер, комментируя ход операции, отметил в очередной раз индивидуальный подход в выборе лечения пациентов.

- Мы всегда подходим индивидуально к выбору метода лечения, комплексно оценивая клиническую ситуацию. И всегда действуем в интересах пациента, - подчеркнул Юрий Шнейдер. - В данном случае, учитывая анатомию, наличие в анамнезе ножевого ранения в сердце, приняли решение о проведении технически сложной операции по протезированию клапана и отдела аорты через небольшой разрез - всего 6 сантиметров.

В центре отметили, что уже накоплен большой опыт по проведению мини-инвазивных операций (такие операции позволяют снижать травматичность) по замене аортального клапана. И благодаря этому в практику внедрена новая операция - сочетанная с использованием мини-инвазивной методики.

Сообщается, что операция длилась 3,5 часа и прошла успешно. В настоящее время пациент готовится к выписке.