В Калининградской области в 2022 году увеличится патентный платеж для бизнеса

Со следующего года коэффициент будет увеличен до 0,8. Фото: Александр Подгорчук

В 2022 году в Калининградской области повысится стоимость патентов для бизнеса. Это произойдет после повышения специального понижающего коэффициента, которое утвердили члены комитета по бюджету облдумы во вторник, 9 ноября.

Напомним, с 2021 года в России был отменен единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Малый и микробизнес могли перейти либо на упрощенную систему налогообложения (УСН), либо на патентную систему налогообложения. Однако, чтобы минимизировать риски увеличения налоговой нагрузки при расчете потенциально возможного годового дохода при расчете стоимости патента, в конце 2020 года в Калининградской области ввели понижающий коэффициент на 2021 год - 0,7. Также перечень видов предпринимательской деятельности, к которым может применяться патентная система налогообложения в регионе, был расширен с 65 до 82.

- Соответственно, с 2022 года действие этого коэффициента прекращается, но, чтобы плавно перейти к экономически обоснованному уровню налоговой нагрузки, с учетом интересов в том числе местных бюджетов, решено продлить действие понижающего коэффициента. С 2022 года этот коэффициент составит 0,8, а в 2023 году - 0,9, - сообщил депутатам министр финансов области Виктор Порембский. - Таким образом, мы еще на два года продлеваем понижающий коэффициент с выходом на экономически обоснованный уровень стоимости патента в 2024 году.

Он добавил, что за 9 месяцев 2021 года местные бюджеты получили около 270 млн рублей от патентной системы налогообложения.

- Спасибо за это решение, я еще в своем ежегодном докладе просила о сохранении этого коэффициента в том или ином формате, поскольку патент у нас - это самый маленький бизнес и в текущей ситуации поднимать налог до уровня единицы было бы неправильно, - поблагодарила всех уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области Светлана Нижегородова.

В результате комитет единогласно рекомендовал принять законопроект в двух чтениях на ближайшем заседании облдумы.