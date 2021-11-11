«Пришло время делиться»: Алиханов призвал калининградский бизнес увеличить зарплаты сотрудникам

В ближайшие года на поддержку экономики направят 16 миллиардов рублей. Фото: Александр Подгорчук

В Калининградской области в ближайшие три года запланированы беспрецедентные меры поддержки бизнеса. Однако, чтобы получить бюджетные средства, предпринимателям необходимо будет задуматься про свою социальную ответственность. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, представляя депутатам облдумы проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

- Пришло время существенно увеличить заработную плату сотрудников. Практически в каждом разговоре с бизнесом я слышу про то, что им не хватает кадров. Но мы же видим рост рентабельности бизнеса, он выражен в налогах. Мы видим рост оборотов. Пришло время делиться с теми людьми, которые работают на этот бизнес, с теми, кто обеспечивает ежедневное функционирование предприятий, сферы услуг, - заявил глава региона.

Отныне одним из условий предоставления бизнесу субсидий станет установление заработной платы на предприятиях в размере не менее 80 процентов от уровня средней зарплаты в отрасли.

- Но ориентир, обращение, пожелание бизнесу - конечно, должно быть существенно выше. Государственная поддержка будет направляться исключительно тем, кто готов обеспечить достойный уровень оплаты труда, - добавил Антон Алиханов.

В ближайшие годы на поддержку экономического роста будет выделено 16 миллиардов рублей, из них более 7 миллиардов - в 2022 году. Таких денег еще никогда не направляли на поддержку экономики, заявил Алиханов.

- Это связано с созданием крупных промышленных производств на востоке Калининградской области с объемом частных инвестиций в размере 60 миллиардов рублей. Такого промышленного строительства в регионе никогда не было, это будет стимулировать строительство жилья, развитие социальной инфраструктуры, сферы услуг, - подчеркнул губернатор

На что пойдут эти 16 миллиардов рублей? 6,2 млрд предусмотрено на субсидии на инженерную и производственную инфраструктуру. 2,7 млрд в течение трех лет будут выделены на льготное заемное финансирование. Еще 750 млн рублей направят на докапитализацию Фонда развития промышленности, 600 млн рублей - на поддержку инвестиций и предпринимательской деятельности в рамках программы «Восток». По этой программе уже поддержано 72 проекта на 1,6 млрд рублей. Кроме этого, предусмотрено 1,3 млрд рублей на областную программу вовлечения в оборот объектов культурного наследия.

Не останется без поддержки малый и средний бизнес, в котором работает почти 190 тысяч человек. В течение трех лет власти направят на поддержку более 900 млн рублей, сказал Антон Алиханов.