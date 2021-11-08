В центре Калининграда установили памятник Достоевскому

Автором монумента выступил московский скульптор Андрей Следков. Это он отливал хомлинов и памятник Александру Невскому. Фото: Иван МАРКОВ

В Калининграде в сквере на пересечении улиц Носова и Грекова появился памятник писателю Федору Михайловичу Достоевскому. Вырос он там быстро, так же быстро прошел всевозможные обсуждения. Накануне эскиз памятника утвердили на Совете по культуре при губернаторе. Хотя, вышло так, что эксперты обсуждали памятник, который, судя по всему, был уже давно отлит.

РЯДОМ ТЕАТР, ПАРК…

- Жаль, что мы рассматривали на Совете по культуре объект, который практически был готов. Это, мягко говоря, не очень правильно. Все же прежде чем отливать и изготавливать скульптуру, нужно посоветоваться, - говорит «Комсомолке» член Совета по культуре, директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова.

По ее словам, инициаторы установки памятников иногда слишком торопятся. Неоднократно этот вопрос поднимался, но Совет снова обсуждает готовые проекты.

- У меня, когда я смотрела на эскиз, были замечания, - продолжает Сивкова. - Смущали пропорции и руки, туловище казалось непропорциональным. Но это на картинке. Живьем я памятник не видела, но обязательно посмотрю. А место хорошее, рядом театр, парк. Достоевский – достойный человек. Главное, чтобы замысел, вложенный в памятник, был раскрыт, в том числе, пояснением, информацией возле памятника. Потому что Достоевского мало кто читал. Может быть, кто-то откроет его книгу.

Кстати, про замысел. Птица в руках Достоевского - это отсылка к заключительной главе последнего произведения великого классика «Братья Карамазовы», в которой описаны похороны Илюши Снегирева.

Автором монумента выступил московский скульптор Андрей Следков. Это он отливал хомлинов и памятник Александру Невскому для Калининграда.

А вот инициатором установки памятника Достоевскому стал бывший вице-премьер областного правительства, а ныне руководитель управляющей компании «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков. Неизвестно, сколько денег потрачено на проект, но говорят, ни копейки бюджетных средств бронзовый Федор Михайлович не получил.

Совет по культуре рассматривал эскиз памятника, когда монумент был уже готов. Фото: Правительство Калининградской области

ЗДЕСЬ БЫЛ МИЦКЕВИЧ

Еще одна неоднозначная ситуация связана с самим местом установки. Дело в том, что с 1999 года сквер в границах Носова и Грекова официально назывался сквером Адама Мицкевича, классика польской литературы. Но и этот вопрос оперативно решили – на заседании топонимической комиссии месяц назад этому скверу присвоили имя Достоевского. Голосование из-за пандемии проходило дистанционно.

Управленческая логика была такая. Скоро юбилей Достоевского и надо где-то поставить памятник. А где? Есть сквер Мицкевича, а логической привязки к Мицкевичу там нет. Значит, можно там. Об этом «Комсомолке» рассказал член топонимической комиссии, культуролог и литератор Александр Попадин.

- Мы когда-то сказали: «Дорогие поляки! Мицкевич – хороший поэт, Пушкин его любил и переводил. Давайте вы сквер благоустроите». Поляки согласились. Но потом у бизнесмена, который это все финансировал, возникли проблемы. История ничем не кончилась. Это была общественная инициатива, скорее всего, польского культурного общества. И обязательство – благоустройство. Но оно не было сделано.

Интересно, что вариант оставить старое название и продолжить тему Мицкевича даже не рассматривался.

- Потому что у нас патриотов для галочки, и среди русских, и среди поляков, достаточно. Они выступят с инициативой, переименуют сквер и поставят галочку, что сделали патриотический акт. И тут так получилось, - говорит Александр Попадин.

НИКАКОЙ ПОЛИТИКИ

- Горожане усмотрели политику в этих движениях. Мол, польского поэта вычеркнули, заменили русским писателем, - замечаю я.

- Я не вижу здесь политики, а вижу такой тип хозяйствования, - отвечает Александр Попадин.

- А если бы сквер был прежде назван именем Лермонтова?

- То же самое было бы, если бы не было памятника и благоустройства. Заменили бы на Достоевского с условием поставить памятник. Без всякого сомнения. Тут условием было не то, что это Мицкевич, а то, что это имя, которое не потянуло за собой благоустройство и символический капитал в материи. Исключительно так.

- Не обидели ли мы Мицкевича и целый пласт культуры наших соседей?

- Наши администраторы хотели уважить великого русского писателя. А в результате сторонники Мицкевича обиделись, хотя этого никто не хотел. Все потому что разъяснительно работы по переименованию не было вообще никакой. А неплохой памятник Мицкевичу работы Валерия Ковалева есть в Зеленоградске. И тот Мицкевич, на мой взгляд, гораздо лучше следковского Достоевского. Когда я Достоевского увидел, подумал: «Зря мы это сделали». Памятник слизан с известного портрета Достоевского художника Фаворского. По пластике это книжная графика, переведенная в монументальное произведение. Монумент не смотрится цельно! Писатель почему-то в шинели и сапогах, которые он носил только, когда бы на каторге. И стоит он на камушке неравновесно, чуть-чуть и упадет. Это метафора, конечно.

- На эскизном проекте писатель изображен на глыбе, что, думаю, символично.

- Потому что вместо того, чтобы заказать памятник Людмиле Богатовой, которая лучший скульптор у нас, и которая может делать драматические монументальные фигуры, заказывают Следкову, который этого делать не может. Достоевский на камушке выглядит потешно.

ГЛАС НАРОДА

«Мицкевич – литовец, а Достоевский наш!»

Иван МАРКОВ

Сквер у нового памятника стал местом ожесточенных споров. Один из них корреспондент «Комсомолки» застал в субботу, 6 ноября. Две пенсионерки, гуляющие с собаками, буквально набрасывались на пару молодую пару. Мужчина, отвечавший за обоих, в свою очередь, тоже за словом в карман не лез, и осыпал бабушек упреками.

- Какого черта он тут появился? – выкрикивал парень в сбившейся на затылок вязаной шапке. – Вы же тоже тут живете, и наверняка знаете, что это сквер Мицкевича.

- Ну и кто этот Мицкевич? Литовец очередной? – огрызается пенсионерка.

- Да уж, в городе ни одного нормального памятника нет. Никто и по-русски из них не говорил, наверное, - добавляет ее подруга, дергая за поводок свою собачонку.

- Поляк, а не литовец, - зло смеется их оппонент. – Он вообще-то другом Пушкина был. Эх вы!

- Зато Достоевский наш! – хором кричат бабушки.

- А он бывал в Калининграде? – подкалывает пенсионерок парень.

Справедливости ради стоит сказать, что Адам Мицкевич тоже был связан с Кенигсбергом лишь косвенно. Правда, он писал о немецко-литовских конфликтах XIV века, а также его интересовала тема взаимоотношения Тевтонского ордена с Польшей. Но этими аргументами спорщики, конечно, не вооружались.

Словесная схватка закончилась так же стремительно, как и началась. Парень в шапке взял под руки свою подругу и потащил ее в глубину улицы Носова. Сделав два шага, он резко развернулся и крикнул: «Продолжайте в том же духе! Переименовывайте! Живите со своим Достоевским!» Он бросил это с таким выражением лица, как будто хотел плюнуть.

Пенсионерки же торжествующе сделали вокруг памятника пару кругов, бурча под нос что-то вроде «зато наш, русский», а Достоевский, стоя под березой, продолжал тихо разглядывать птичку.